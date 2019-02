Sein Haus war die Bürgerschaft, sein Platz als Präsident direkt unter dem Stadtwappen: Christian Weber. (Frank Thomas Koch)

Bremen nimmt an diesem Mittwoch Abschied von dem Mann, der für viele, Bürger wie Politiker aller Fraktionen, nach 20 Jahren als Präsident der Bürgerschaft ein unverrückbarer Teil des politischen und gesellschaftlichen Lebens der Stadt war. Vor acht Tagen war Christian Weber im Alter von 72 Jahren seinem langen Krebsleiden erlegen, seitdem wehen die Fahnen an seinem Amtssitz am Marktplatz auf halbmast. Hunderte Menschen haben ihrer Trauer in den vergangenen Tagen in den Kondolenzbüchern in Bürgerschaft und Rathaus oder in der Internet-Version Ausdruck verliehen.

Als offiziell ranghöchstem politischen Vertreter Bremens, und weil er noch im Amt (seit 1999) verschieden ist, gebührt Christian Weber ein Abschied mit besonderen Ehren. Ab 9 Uhr ist der Dom für den Trauergottesdienst mit Staatsakt geöffnet, um 10 Uhr beginnt die Messe. Auch die Bürger dürfen daran teilnehmen, um Abschied zu nehmen. Laut Bürgerschaftssprecherin Dorothee Krumpipe sind am vergangenen Donnerstag rund 1400 Einladungen ins In- und Ausland verschickt worden, aufgrund der Kürze der Zeit waren bis zum gestrigen Dienstag aber noch nicht alle Rückmeldungen eingegangen.

Man rechnet laut Krumpipe ungefähr mit rund 700 offiziellen Gästen, darunter neben Bürgermeister Carsten Sieling, den Bremer Senatoren und Abgeordneten als auswärtige Vertreter Bernd Busemann (CDU), Vizepräsident des niedersächsischen Landtages, und dessen bayerischer Kollege Markus Rinderspacher (SPD). Aus Bremens Partnerstadt Danzig werden unter anderem Vizepräsident Piotr Kowalczuk und Parlaments-Vize Mateusz Skabeck anreisen, auch aus Haifa hat sich eine Delegation angekündigt.

Besondere Bestimmungen für einige Gäste

Anders als beim Staatsakt für den 2016 verstorbenen Altbürgermeister Hans Koschnick (SPD), bei es im Dom eine offizielle Gedenkfeier und Reden der Würdenträger gab und eine private Trauerfeier in der Liebfrauenkirche, wird das Gedenken der Trauerredner in die Liturgie eingebunden. „Diese Denkweise, den Staatsakt in den Gottesdienst zu integrieren, hätte Christian Webers Denkweise entsprochen“, sagt Pastor Peter Ulrich, der die Trauerpredigt halten wird. Die Bremer Philharmoniker unter Generalmusikdirektor Marko Letonja übernehmen Teile des musikalischen Rahmens, auf Wunsch der Familie Webers spielen sie vor der Predigt das Adagietto aus der „L‘ Arlesienne Suite Nr. 1“ von George Bizet und nach den Reden das Grazioso aus Georg Philipp Telemanns „Heldenmusik“.

Nach dem Ende des Gottesdienstes, der eine knappe Stunde dauern soll, bleibt Webers Sarg noch für zwei Stunden vor dem Altar stehen. Einige Mitarbeiter der Bürgerschaft und die Abgeordneten Cindi Tuncel (Linke) und Mustafa Öztürk (Grüne) wollen dann dort eine Totenwache für Weber halten. Für Trauergäste liegen im Dom auch noch einmal fünf Kondolenzbücher aus. In den kommenden Tagen sollen dann alle Beileidsbekundungen gesammelt, gebunden und der Familie übergeben werden.

Eine Veranstaltung dieses Ausmaßes bedarf natürlich auch Sicherheitsvorkehrungen, vor allem, da für einige Gäste wie den amerikanischen Generalkonsul Richard Yoneoka besondere Bestimmungen gelten. Polizei und Sicherheitspersonal sind vor Ort, vor dem Dom wird in Richtung der Marktstände auf dem Domshof abgesperrt. Seine letzte Ruhe findet Christian Weber am Donnerstag, auf Wunsch der Familie in aller Stille.

Gedenken in der Bürgerschaft

Der zweite Teil der Feierlichkeiten zum Andenken an Christian Weber hat einen wesentlich privateren Rahmen. Gut 300 Gäste werden Familie und Freunde Webers nach dem Staatsakt im Dom in die Bürgerschaft begleiten. Für dieses Trauergedenken hat die Familie von Christian Weber in seiner ehemaligen Wirkungsstätte darum gebeten, es in so privatem Rahmen wie möglich zu halten. Deshalb sind auch die Medien nur für einen kurzen Zeitraum zugelassen. Für die Öffentlichkeit ist das Haus der Bürgerschaftan diesem Mittwoch geschlossen.

Zum Auftakt des kurzen Programmteils wird das Chanson "Göttingen", eins derLieblingslieder Webers, gespielt. Die französische Sängerin Barbara erzählt darin von der Verständigung und Freundschaft zwischen Deutschen und Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg. In Göttingen hat Weber zudem Teile seines Lehramtsstudiums verbracht.

Als Rednerin wird sich für die Mitarbeiter und Abgeordneten der BürgerschaftVizepräsidentin Sülmez Dogan (Grüne) vom "Chef" verabschieden. Danach ist ein Redebeitrag von Landesrabbiner Natanel Teitelbaum geplant. Ronald-Mike Neumeyer, ein enger Freund Webers und während derJahre der Großen Koalition CDU-Fraktionschef, will ebenfalls zur Trauergemeinde sprechen. Auch Witwe Katharina Weber-Brabant steht auf der Liste der Redner, sie wird für die Anteilnahme danken.