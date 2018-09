Roman Bergmann entdeckte während eines Sabbatjahres in Irland die Vielfalt von Bier und begann danach, zu Hause zu experimentieren. (Roman Bergmann)

Bier mit Mangopüree oder vermischt mit Kakao, Vanilleschoten und Kaffee? Für Roman Bergmann keineswegs eine absurde Mischung, sondern ein Hobby, mit dem er Ende September zu den Hobby-Bierbrauerei-Meisterschaften nach Stralsund fahren wird, um dort mit seinen Bieren gegen andere Brauer aus Deutschland anzutreten. „Ich finde es total spannend, verschiedene Biere zu mischen, die anders sind, als die kommerziell hergestellten“, sagt Bergmann.

Seit drei Jahren braut der Berufsfeuerwehrmann bereits seine eigenen Biere. Diese Kunst entdeckte er während seines Sabbatjahres in Irland, wo er durch Zufall in einem kleinen, traditionellen Pub landete. Die Biere dort fielen ihm geschmacklich auf: „Ich fragte, ob es diese irgendwo zu kaufen gäbe und der Besitzer erklärte mir dann, dass viele der Biere aus seiner eigenen Produktion stammen“, erzählt Bergmann. Nachdem er sich länger mit dem Brauer unterhielt, wurde der 37-Jährige neugierig. „Zurück in Deutschland kaufte ich mir dann Lektüre zu Bier und Gebrauchsanweisungen, wie man dieses auch in der eigenen Küche brauen kann.“

Ziemlich schnell danach braute Roman Bergmann sein erstes eigenes Bier. Das sei zwar noch nicht so experimentell gewesen, wie die Biere, die er heute braut, doch „trotzdem schon mal kein schlechter erster Versuch“, erzählt er. Nach dieser Erfahrung hat er nie wieder richtig damit aufgehört, Biere zu kreieren und braut jeden Monat im Durchschnitt zwei Biersorten.

Angefangen in seiner Küche, hat sich Bergmann mittlerweile mit Freunden zusammengetan und eine kleine Fläche in einem Gewerbegebiet gemietet. „Bier brauen ist schon ein aufwendiges Hobby“, sagt er. „Vor allem, wenn man nicht alleine lebt, denn die Küche ist danach immer ziemlich dreckig.“ Jemals wirklich Geld verdienen möchte der 37-Jährige mit seinem Hobby nicht. Das sei ihm viel zu viel Aufwand, trotzdem freue er sich sehr auf den 29. Septmber, wenn er Hobbybrauer aus ganz Deutschland treffen wird. „Ich bin schon total auf die anderen Teilnehmer und ihre Biere gespannt“, sagt er. Das mache für ihn auch den Reiz des Wochenendes aus.

Input für die nächste verrückte Biersorte

Das Event, das von der Brauerei Störtebeker veranstaltet wird, fasst zwei verschiedene Wettbewerbe zusammen. Einmal geht es um eine bestimmt Bier-Art (Witbier, belgischer Art) zu der sich die Brauer kreativ ausprobieren können und der andere Wettbewerb ist ein Publikumspreis. Bei diesem kann jeder Teilnehmer noch ein anderes Bier seiner Wahl mitnehmen und anderen Brauern und Besuchern vorstellen. Am Ende stimmen die Besucher über das Bier ab, dass ihnen am besten gefällt.

Doch auch verschiedene Workshops rund um die Bierbrauerei werden Roman Bergmann und den anderen Teilnehmern angeboten. Insgesamt freue sich der Bremer auf die Erfahrung, ein Wochenende mit vielen anderen Leuten zusammen zu verbringen, die seine Leidenschaft teilen und Input für die nächste verrückte Biersorte zu bekommen.



Das Bierfestival findet am 29. September 2018 statt und ist auch für Besucher geöffnet. Weitere Informationen und Tickets, gibt es unter www.stoertebeker-brauquartier.com, Stichwort Bierfestival 2018.