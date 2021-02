Marko Rohlfs arbeitet am Fachbereich Populations- und Evolutionsökologie. (Matej Meza)

Marko Rohlfs liebt Tierchen, die die meisten Menschen als Ungeziefer bezeichnen würden. „Ich habe eine unbändige Faszination für Insekten“, sagt Rohlfs, der Zoologe an der Uni Bremen ist. Zum einen, weil es die artenreichste Tiergruppe sei, zum anderen, weil sie so unterschiedliche Strategien habe, sich anzupassen. Konkret erforscht Rohlfs die Anpassung von Insekten an Schimmelpilze. Aber auch, wie der Schimmelpilz seine giftigen Stoffe entwickelt und was das mit den Tierchen zu tun hat. Er sagt: „Wir können davon lernen, wie Insekten Probleme lösen, um zu überleben.“

Rohlfs hatte schon immer eine Verbindung zum Pflanzen- und Tierreich, wie er erzählt. „Am meisten geprägt hat mich mein Großvater, der mir damals schon zeigte, dass die Kaulquappe zum Frosch gehört.“ Später ging er seiner Leidenschaft einfach beruflich nach, hatte schon in der Schule Biologie als Leistungskurs gewählt. In Kiel studierte er dann Biologie, verbrachte einige Zeit an der Universität in Göttingen und kam 2016 nach Bremen. Hier verfolgt der Naturwissenschaftler mit ein paar Studierenden eine Mission, die er schon längst im Privaten auslebt: den Schutz der Artenvielfalt. In einem Projekt namens „Campus goes biodiverse“ hat er ein Konzept erarbeitet, um Grünflächen auf dem Campus zu schützen.

Artenvielfalt auf dem Campus soll größer werden

Sie sollen nicht mehr gemäht werden, und die Diversität der Pflanzen und Insekten soll größer werden. Das ähnelt dem, was Rohlfs bereits für seine Hausgemeinschaft eingeführt hat: „Ich habe ein Grünflächenmanagement für unseren Garten aufgestellt“, erklärt er. So herrsche vor seiner Haustür eine Wildnis mit einer Vielzahl von Pflanzen und Tieren. Rohlfs ist es wichtig, das Wissen weiterzugeben, das für den Schutz der Insekten- und Pflanzenwelt nötig ist. Privat rede er so oft es geht über das Thema und möchte Studiengänge voranbringen, die die Themen Nachhaltigkeit und Artenschutz behandeln. Auch in seiner Freizeit lebt Rohlfs die Liebe zur Natur aus: Er geht gerne mit seiner Familie wandern und fährt an Orte, an denen es besondere Insekten gibt.