„Die Loge im Weserstadion ist gekündigt“

BBW-Chef Torben Möller hat Konsequenzen aus dem Gerichtsstreit um eine Werder-Loge gezogen und die Zusammenarbeit mit dem Fußballverein in diesem Feld gekündigt. (Marina Karmelic)

Herr Möller, sind Sie Fußballfan?

Torben Möller: Ja. Allerdings in meiner Eigenschaft als Fußballfan eher in der Ostkurve als im VIP-Bereich, falls Sie da auf etwas anspielen möchten.

Will ich. Als öffentlich finanziertes Berufsbildungswerk besitzen Sie eine VIP-Loge bei Werder. Das ist einigermaßen ungewöhnlich.

Wir sind nicht öffentlich finanziert. Das ist einer der großen Irrtümer in dieser Debatte. Auch ein Straßenbauunternehmen bekommt öffentliche Gelder – gilt aber nicht als staatlich finanziert. Wir stehen in einem wirtschaftlichen Wettbewerb mit anderen Anbietern, wie jedes privatwirtschaftlich geführte Unternehmen in Deutschland auch seine Wettbewerber hat. Seit knapp fünf Jahren sind wir dazu verpflichtet, diese Jugendlichen auch in Arbeitsverhältnisse zu vermitteln. Das stellt uns vor eine völlig andere Situation – auch und gerade bei unseren Marketingaktivitäten.

Gut, aber warum gerade eine teure Loge im Fußballstadion?

Bei Werder haben wir die Tatsache vorgefunden, dass wir als Sozialunternehmen in diesem Umfeld konkurrenzlos im größten Unternehmensnetzwerk Norddeutschlands mit rund 3600 Entscheidern sind. Das war eine Riesenchance für uns. Gegenfrage: Nehmen wir an, Sie sind Bäcker. Am Sonnabend ist eine fast sechsstündige Veranstaltung, auf der 3600 Menschen sind. Kein anderer Bäcker ist vor Ort. Sie bekommen allerdings die Gelegenheit, dort exklusiv vertreten zu sein. Nehmen Sie an, oder verzichten Sie darauf, weil keine anderen Bäcker dort sind?

Wie lange mieten Sie die Loge schon?

Die Loge wurde für die Spielzeit 2018/19 angemietet und hat sich zunächst um eine weitere Spielzeit verlängert, was wir jetzt allerdings ändern werden.

Können Sie das denn so ohne Weiteres?

Ja. Die Loge ist bereits gekündigt. Nicht, weil die Anmietung ein Fehler war, sondern weil die öffentliche Wahrnehmung derzeit kaum eine sachliche Diskussion zulässt. Derzeit versuchen wir einen Nachmieter zu bekommen. Sollte dies nicht möglich sein, werden wir eine ohnehin zu bezahlende Dienstleistung von Werder Bremen nicht verfallen lassen. Das wäre kaufmännisch und moralisch verwerflich.

Was kostet die Loge?

Die Loge kostet 38 000 Euro in der Spielzeit, was bei vollständiger Nutzung gut 2200 Euro pro Spieltag gewesen wären. Darin sind jedoch auch die Marketingleistungen von Werder Bremen rund um das Thema Inklusion abgedeckt. Für uns bedeutet das an den Spieltagen bis zu zehn Gäste aus Wirtschaft und Politik in offener, aber auch vertraulicher Atmosphäre für die Belange unserer Auszubildenden zu interessieren. Darüber hinaus steht uns die Loge auch außerhalb der Spieltage als Treffpunkt für Geschäftskontakte zur Verfügung.

Welche Gäste wurden bewirtet?

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir alleine schon aus Datenschutzgründen keine Namenslisten oder Listen der Unternehmen veröffentlichen können, die wir bei uns zu Gast hatten. Das sind wir auch mit Blick auf die Anbahnung künftiger Geschäftskontakte unseren Gästen grundsätzlich schuldig.

Waren auch private Gäste dabei? Freunde und Bekannte von Ihnen? Freunde und Bekannte des Prokuristen und der Abteilungsleiter?

Nein. Lediglich bei den Terminen, wo ein eingeladener Gast seine Gattin mitgebracht hat, hat mich meine Lebensgefährtin begleitet. So wie sie mich auch auf anderen Geschäftsterminen, die ich an den Wochenenden für das BBW wahrnehme, gelegentlich begleitet.

Hat die Loge nachweislich einen Nutzen erbracht? Zweck soll ja sein, Menschen mit Handicap nach der Ausbildung in eine feste Anstellung zu bringen. Ist das über die Logen-Kontakte gelungen? Falls ja, wie oft?

So wie es aussieht, werden wir diesen Nachweis bald erbringen können. Zurzeit sind wir dabei, zwei entsprechende Vereinbarungen mit großen Arbeitgebern vertraglich zu fixieren. Das ist derzeit nicht frei von Schwierigkeiten angesichts der öffentlichen Debatte um unsere Marketingmaßnahme, die von einigen Menschen sehr emotional geführt wird. Aber ich bin da sehr zuversichtlich.

Ist es korrekt, dass in Ihrem Betrieb außer der Geschäftsführung und den Abteilungsleitern niemand von der Loge wusste?

Ihre Frage suggeriert, dass es sich hierbei um eine geheime Angelegenheit handelt. Das ist falsch. Wir haben hier nach fünf Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit mit Werder Bremen in anderen Bereichen der Inklusion mit der Loge einen neuen Weg beschritten. Lieber hätte ich das eine Saison in Ruhe durchgeführt und dann klare Zahlen über den Umfang des Erfolges präsentiert. Allerdings war unsere Partnerschaft – beispielsweise durch unsere Präsenz auf der Homepage und auf der Bandenwerbung von Werder Bremen – alles andere als geheim. Übrigens: Über die Marketingmaßnahme „Babyschwimmen“ für Werder Bremen haben wir die Belegschaft auch nicht vorher informiert. Ebenso wenig wie über die Anschaffung einer IT-gestützten CAD/CAM-Anlage für den Ausbildungsbereich „Zahntechnik“ im Wert von 140 000 Euro.

Als der Betriebsrat von der Loge erfuhr und an die betriebliche Öffentlichkeit ging – warum haben Sie nicht das Gespräch gesucht und stattdessen gleich zu juristischen Mitteln gegriffen?

Ich war etwas enttäuscht, dass der Betriebsrat mich nicht direkt angesprochen hat. Und was die juristischen Mittel betrifft: Diese Entscheidung würde ich heute nicht mehr so treffen.

Ist das Vertrauensverhältnis zum Betriebsrat nun zerrüttet?

So sehe ich das nicht. Stellenweise angespannt, würde ich sagen. Ich werde künftig mehr Zeit für den konstruktiven Dialog aufbringen. Übrigens ein Dialog, den wir mit der Einladung zu einer Mitarbeiterversammlung zu unseren gesamten Marketingaktivitäten aller Bereiche bereits aufgenommen haben. Wegen der Schulferien und der Tatsache, dass zahlreiche Lehrkräfte in Urlaub waren, allerdings erst jetzt.

Beschädigt ist die Zusammenarbeit allemal – wie wollen Sie das Verhältnis wieder kitten?

Ein Glaser hat mir mal gesagt, dass Kitt irgendwann porös wird. Deshalb bin ich eher für ein anderes Bild. Das Vertrauen muss wieder wachsen, feste Wurzeln bekommen. Und die Geschäftsleitung wird ihren Beitrag dazu leisten. Wir müssen allerdings auch darauf achten, dass Kräfte von außen nicht weiterhin mit destruktiven Ansätzen versuchen, die innere Agenda zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung zu bestimmen. Zuweilen auch durch Lancierung unvollständiger und falscher Informationen in der Öffentlichkeit. Mein Fokus gilt der jetzigen Belegschaft – und dem Wohl der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen.

Wie gehen Sie mit der Strafanzeige wegen mutmaßlicher Veruntreuung um?

Ich habe von der Strafanzeige bisher nur durch den WESER-KURIER erfahren, der uns die Anzeige schneller zur Kenntnis gebracht hat, als die Staatsanwaltschaft. Das zeigt vielleicht auch, dass die Öffentlichkeit dem eine gewisse Priorität einräumt. Juristen prüfen das sachlich und fachlich. Bereits vor der Nutzung der Loge wurden strengste Compliance-Regelungen aufgesetzt und natürlich auch befolgt. Die Marketingmaßnahme Werder Bremen wurde aus unserem Marketingetat bezahlt. Ich darf daran erinnern, dass ich früher einmal als Steuerfahnder gearbeitet habe – da schaue ich schon genau hin, das können Sie mir glauben.

Die Fragen stellte Jürgen Hinrichs.

Zur Person

Torben Möller (45) ist seit 2015 Geschäftsführer der Berufsbildungswerk Bremen GmbH (BBW Bremen). Zuvor war er 14 Jahre lang verantwortlicher Controller der Bremischen Hafengesellschaften. Arbeitsmotto: „Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen eben Windmühlen“. Möller bezeichnet sich als Windmühlen-Fan.

Zur Sache

Der Streit um die Loge

Das Berufsbildungswerk Bremen (BBW) hat für die laufende Saison eine VIP-Loge im Weserstadion angemietet. Zweck ist nach BBW-Angaben der Kontakt zu potenziellen Geschäftspartnern. Der Bildungsträger beschäftigt Auszubildende mit Handicap und hat außerdem die Aufgabe, die Menschen nach Abschluss der Lehre in ein festes Arbeitsverhältnis zu bringen.

Der Betriebsrat hatte die Belegschaft über die Anmietung der Loge informiert. Es gab Kritik. Die Geschäftsleitung sah sich dadurch diskreditiert. Es sei der Eindruck erweckt worden, die privilegierten Besuche im Weserstadion dienten mehr dem privaten Vergnügen. Der Betriebsrat wurde verklagt, bekam vor dem Arbeitsgericht aber recht. Mittlerweile liegt gegen die BBW-Führung eine Strafanzeige wegen mutmaßlicher Veruntreuung vor.

Bei einer Mitarbeiterversammlung am Dienstag sollte über die Marketingaktivitäten des Unternehmens, insbesondere über die VIP-Loge im Weserstadion, gesprochen werden. Im Interview mit dem WESER-KURIER hat BBW-Chef Torben Möller vorab darüber informiert, dass er die Loge gekündigt hat. „Nicht, weil die Anmietung ein Fehler war, sondern weil die öffentliche Wahrnehmung derzeit kaum eine sachliche Diskussion zulässt“, so Möller.