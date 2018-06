Christian Weber hält den ersten Matjes 2018 in der Hand. Neben ihm Hermann Kopp beim Filetieren des Fisches. (Christina Kuhaupt)

Pünktlich um 10 Uhr konnte man am Mittwoch die Startschüsse hören. "Es geht los", sagten Zuschauer, die zum Martinianleger gekommen waren, um bei der Eröffnung der Matjessaison dabei zu sein. Die "Gräfin Emma" näherte sich mit dem leckeren Fisch an Bord. Doch sie kam nicht allein, begleitet wurde sie von einem Feuerlöschboot und dem Rettungskreuzer des Kutter- und Museumshavens Vegesack. Zehn Minuten später legten sie an. Nachdem die ersten Fässer Matjes an Land waren, wurden sie aufgeteilt. Die einen wurden erst einmal Richtung Marktplatz gerollt. Andere Fässer kamen mit ihren Begleitern auf direktem Wege zur Bühne an der Teerhof-Brücke.

Mehr zum Thema Start in die Matjes-Saison Der Herr der Heringe Der Bremer Fischhändler Peter Koch-Bodeshat hat einst den holländischen Matjes nach Bremen geholt. ... mehr »

Auf dem Marktplatz wurden viele Fotos geschossen, und nachdem „der Roland den Matjes verkostet hat“, wie Bürgerschaftspräsident Christian Weber sagte, ging es entlang der Langenstraße zurück an die Schlachte. Dabei wurde die Gruppe von der Band "Marsh Mallows" begleitet. Zu hören gab es Jazz, Swing, Dixieland und einiges mehr. Auch auf der Bühne an der Teerhof-Brücke ging es musikalisch zu. Dort traten der Shantychor Windjammer sowie Mädchen und Jungen des Kindergartens Jaburg auf.

Dann war es endlich soweit: An der Schlachte öffnete "Matjeshermann", einer der Institutionen dieser Veranstaltung, das erste Fass. Der vom Fachmann filetierte Fisch wurde direkt dem Bürgerschaftspräsidenten in die Hand gedrückt, und die Verkostung auf der Bühne startete. Das Fazit von Weber: „Weich, zart, geht runter wie Öl – einfach köstlich“. Auch Hermann Kopp ("Matjeshermann") äußerte sich begeistert: „Er schmeckt hervorragend und ist richtig schön zart geworden." Dies sei der beste Matjes seit Jahren, sagte er. „Der Winter war hart und die letzten Wochen sehr schön“ – das seien die besten Voraussetzungen für einen köstlichen Hering, befand er beim Probieren des ersten Matjes. Und der Grund für das gute Wetter sei der Abstieg des HSV, witzelte Weber. Gelächter bei den Zuschauern.

35. Tour des Matjes

Anschließend übergaben Weber und der Bundesvorsitzende des deutschen Fischfachhandels, Patrick Schälte, den anwesenden Landesvorsitzenden des deutschen Fischfachhandels jeweils symbolisch ein erstes Matjes-Fass. Das war der offizielle Startschuss der 35. Tour des Matjes. An dieser Stelle sprach Weber unter anderen Peter Koch-Bodes, dem Vorsitzenden des Förderkreises des Bremer Fischfachhandels, seinen besonderen Dank aus.

Die Feierlichkeiten der Traditionsveranstaltung dauerten bis in den Nachmittag. Der letzte offizielle Akt des Treffens war die amerikanische Versteigerung des ersten Matjes-Fasses an den Letztbietenden durch Matthias Keller vom Fisch-Informationszentrum Hamburg. Der Erlös fließt dem Kunstverein Bremen zu.

Zur Sache

Matjes & Co - Das Magazin des WESER-KURIER mit Reportagen über große Fänge von kleinen Fischen, modernen Rezepten von Spitzenköchen aus Norddeutschland, Weintipps von Experten und den schönsten Matjesfesten zur neuen Saison. Das Magazin gibt es im Handel sowie in unseren Zeitungshäusern, auf www.weser-kurier.de/shop und telefonisch unter 0421 / 36716616. 136 farbige Seiten, Sonderpreis zwei Euro.