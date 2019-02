Die Kohlmeise ist laut Zählung des Naturschutzbundes (Nabu) der in Bremen und Bremerhaven verbreitetste Winter-Gartenvogel. (PATRICK PLEUL/DPA)

Rund um Bremen und bundesweit hat der Haussperling die Amsel als Nummer eins im Garten abgelöst. So lautet die Auswertung der „Stunde der Wintervögel“, einer Aktion des Naturschutzbundes (Nabu) und des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern, bei der Anfang Januar Naturliebhaber Vögel in Gärten und Parks gezählt haben. In Bremen ist, wie so oft, alles ein bisschen anders: Nicht der Spatz ist hier der Favorit. Bremen hat eine Meise auf dem obersten Platz der Landesliste.

Genauer: Es ist die Kohlmeise, die statistisch allen anderen vorausfliegt. 3058 ihrer Art, rund ein Drittel mehr als im Jahr zuvor, wurden in 618 Bremer und 87 Bremerhavener Gärten innerhalb von 60 Minuten gezählt. Spektakulär ist für Sönke Hofmann, den Geschäftsführer des Nabu im Land Bremen, aber vor allem eines: dass die Zahl der Vogelbeobachter erstmals vierstellig war. 1027 Menschen haben sich beteiligt.

Ob Spatz oder Kohlmeise im Ranking den Schnabel vorn haben, ist für den Nabu-Mann weniger bedeutsam. Die Bremer Zählergebnisse hätten wenig repräsentativen Charakter, sagt Hofmann, sie könnten in der Langzeitbetrachtung aber Trends aufzeigen. Dass Amseln seit 2013 immer wieder unter dem Usutu-Virus zu leiden haben, ist bekannt. Im vergangenen Sommer jedoch raffte der Parasit erstmals fast deutschlandweit Amseln hin – vor allem in Norddeutschland. Die Bestände gingen um 37 Prozent zurück.

Alles in allem setzt sich der „kontinuierliche Abwärtstrend“, den der Nabu schon länger beklagt, fort: Bundesweit waren im vergangenen Jahr innerhalb einer Stunde durchschnittlich 34,4 Vögel pro Garten gezählt worden – laut Nabu das „Rekordminus“. Das seien zwölf weniger als bei der ersten Wintervogelzählung 2011. Auch das aktuelle Ergebnis liege mit 37,1 noch immer unter dem langjährigen Mittel. In der Stadt Bremen ist die Zahl sogar von 26,6 im Vorjahr auf 25,3 gezählte Vögel pro Garten gesunken.