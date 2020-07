Im Großraum Tokio-Yokohama leben fast 38 Millionen Menschen. (Kyodo /dpa)

Am 11. Juli 1987 hat die Weltbevölkerung statistisch gesehen die Grenze von fünf Milliarden Menschen überschritten. Das haben zumindest die Vereinten Nationen (UN) so ausgerechnet, die diesen Tag darum zwei Jahre später zum Weltbevölkerungstag erklärt haben. Damit sollen die mit dem Bevölkerungswachstum auf der Erde verbundenen vielfältigen Probleme und Aufgaben alljährlich in den Fokus gerückt werden. Die Weltbevölkerungskonferenz von Kairo hat 1994 dazu ein Aktionsprogramm beschlossen. Es fordert eine nachhaltige, menschenrechtsbasierte und auf Gleichberechtigung ausgerichtete Politik im Bereich Bevölkerung und Entwicklung und definiert sexuelle und reproduktive Gesundheit als selbstbestimmtes Recht.

Diese Aufgaben sind auch ein Vierteljahrhundert später noch aktuell, denn die Weltbevölkerung ist seitdem weiter gewachsen: 7,7 Milliarden Menschen lautet die aktuelle Schätzung der Vereinten Nationen. Vor allem in den Ländern Asiens und südlich des Äquators wächst die Bevölkerung. In Europa sorgt die Zuwanderung aus anderen Teilen der Welt für einen Stillstand – ansonsten wären die Zahlen rückläufig.

Zugleich gibt es einen weltweiten Megatrend zum Leben in Städten, die deswegen immer größer werden. Während heute 55 Prozent der Erdenbürger Stadtbewohner sind, prognostiziert die UN für das Jahr 2050 einen Anteil von 68 Prozent. In Deutschland leben schon heute drei von vier Bewohnern in Städten, in 30 Jahren werden es wohl fast 85 Prozent sein. Doch das eigentliche Städtewachstum findet außerhalb Europas statt. Noch 1950 ­waren New York, Tokio und London in dieser Reihenfolge die drei größten Städte der Welt. Heute sind es Tokio, Delhi und Schanghai. Waren 1950 neben London mit Paris und Moskau drei europäische Städte unter den zehn größten Metropolen der Welt, ist es heute nur noch Moskau.

Betrachtet man überdies nicht mehr nur streng die Stadtgrenzen, sondern definiert Stadtregionen, zu denen auch die umliegende, direkt angrenzende und mit der Kernstadt eng verflochtene Besiedlung zählt, gibt es keinen europäischen Namen mehr in der Liste der Top Ten. Der Großraum Tokio-Yokohama mit fast 38 Millionen Einwohnern ist bei dieser Sichtweise die größte Siedlung der Welt. Mit Ausnahme des brasilianischen Großraums São Paulo (22 Millionen Einwohner) und Mexiko-Stadt (21 Millionen) liegen die ersten Zehn allesamt in Asien.

2,2 Milliarden Menschen leben an 1050 Orten

Genau 1050 Orte umfasst diese globale Liste der Stadtregionen mit mehr als 500.000 Einwohnern, in denen insgesamt um die 2,2 Milliarden Menschen leben. Auch Bremen ist als städtischer Großraum mit seinen Verflechtungen ins Umland enthalten und wird bei dieser Definition mit 645.000 Einwohnern gezählt. Das bedeutet Platz 795. Betrachtet man die Einwohnerdichte, liegt Bremen mit 2371 Einwohnern je Quadratkilometer auf Platz 914.

Bei der Fläche reicht es für einen Platz unter den ersten 500 (Rang 440). Die dabei zugrunde gelegte Größe von 272 Qua­dratkilometern berücksichtigt jedoch nur das tatsächlich ­bebaute Gebiet der Stadtregion. Es wird als „urban footprint“ – städtischer Fußabdruck – definiert. Man kann es sich als den beleuchteten Teil vorstellen, den man sieht, wenn man nachts aus einem Flugzeug darauf hinunterschaut.