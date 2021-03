Philip Engelkestock schildert, dass es ohne Nebenjob für Studenten nicht geht. (Christina Kuhaupt)

Mit seiner Freundin bewohnt Philip Engelkestock eine Drei-Zimmer-Wohnung im Viertel. Je nach Höhe der Nebenkosten schwankt die Miete, maximal werden 900 Euro fällig. Das Paar teilt sich die Kosten für die gemeinsame Wohnung, beide steuern jeweils 450 Euro bei. Als Student an der Hochschule Bremen erhält Engelkestock einen Bafög-Satz von 540 Euro. „Wenn man überlegt, dass man vom Bafög nur noch knapp 100 Euro zum Leben hätte“, sagt der 23-Jährige. „Da fragt man sich, wie man das ohne Hilfe der Eltern finanzieren sollte. Nur mit dem Bafög-Geld allein würde es schon sehr, sehr eng werden.“

Jeder dritte Bremer Student muss Bafög für Kaltmiete ausgeben

Wie hoch der Anteil ist, den Studierende in Deutschland vom Bafög-Höchstsatz für die Kaltmiete aufwenden müssen, hat das Immobilienportal Immowelt berechnet. Am meisten geht in München für die Miete drauf: 750 von 861 Euro, das sind 87 Prozent. Der einzige Trost: Die bayrische Landeshauptstadt ist in dieser Analyse einsame Spitze. Weit abgeschlagen folgt danach Stuttgart, wo 62 Prozent der Bafög-Zahlungen in die Tasche der Vermieter wandern. Dahinter liegen Frankfurt/Main und Berlin mit jeweils 58 Prozent.

In Bremen geben Studierende 36 Prozent ihres Bafög-Höchstsatzes für die Kaltmiete aus. Damit liegt die Hansestadt zusammen mit Jena auf Platz 26 von insgesamt 68 Universitätsstädten, die Immowelt unter die Lupe genommen hat. Am wenigsten zahlen Studierende im Osten: Diese Liste wird von fünf Hochschulen in den neuen Bundesländern angeführt. In Chemnitz rangiert der Mietanteil bei 21 Prozent, in Leipzig bei 29 Prozent, in Dresden bei 31 Prozent.

Dass für Philip Engelkestock der reduzierte Bafög-Satz von 540 Euro hinten und vorne nicht reicht, liegt auf der Hand. „Meine Eltern füllen diesen Betrag mit Zahlungen bis zum Höchstsatz auf“, sagt er. Doch selbst mit 861 Euro sieht es nicht eben rosig aus für den jungen Mann, der jetzt ins vierte Semester geht. Mehr als die Hälfte seines so erzielten Einkommens muss er immer noch in die Miete samt Nebenkosten stecken. Der Rest würde kaum reichen, um neben den Lebensmittelkosten weitere Ausgaben zu stemmen: Handykosten, Kleidung, Lernmaterial oder auch mal Gebühren fürs Fitnessstudio.

Ohne einen Nebenjob geht es nach Einschätzung des 23-Jährigen nicht. Für viele Studierende ein heikles Thema in Pandemie-Zeiten, unzählige Beschäftigungsverhältnisse sind auf der Strecke geblieben. Engelkestock hat Glück gehabt, sein Minijob auf 450 Euro-Basis als Verkäufer bei einer internationalen Handelskette blieb ihm erhalten. „Mein Arbeitgeber hat mich in Kurzarbeit geschickt, ich bekomme 90 Prozent meines Gehalts“, sagt er. Und vielleicht bald wieder 100 Prozent, falls der Einzelhandel von Lockerungen profitieren könne.

Mit anderen Worten: Von seinen gesamten Einkünften inklusive Nebenjob muss Engelkestock für die Miete gut ein Drittel einkalkulieren. Damit liegt er dann fast auf dem Wert, den Immowelt für Bremen errechnet hat. Wobei die Stadt besser abschneidet, wenn man andere Berechnungsgrundlagen anwendet. Sortiert man die günstigen Hochschulstandorte im Osten aus – elf der 68 einbezogenen Städte – landet Bremen auf Platz 17 von 57 und rückt somit ins obere Drittel der günstigen Studienstädte vor. In der Nordwestregion belegt Bremen von zwölf Standorten den fünften Platz.

So teuer ist Bremen für Studierende also gar nicht, könnte man meinen. Zumal die 310 Euro, die man an der Weser im Schnitt für die Kaltmiete aufbringen muss, noch unter der Wohnpauschale von 325 Euro als Teil des Bafög-Höchstsatzes liegen. In 37 von 68 untersuchten Hochschulstädten sei das anders, teilen die Analysten von Immowelt mit. In vielen Städten müsse sogar ein großer Teil des kompletten Bafög-Satzes von 861 Euro inklusive Wohnpauschale für die Kaltmiete aufgewendet werden.

Doch man kann für Bremen auch zu schlechteren Ergebnissen kommen. Sieht man sich nur die acht Hochschulstädte an, die mit 500.000 bis 600.000 Einwohnern ungefähr die Größenordnung von Bremen haben, muss sich die Hansestadt mit Platz 6 begnügen.