Wie viel Ideologie steckt im gewaltorientierten Extremismus? Dient sie vielen Tätern vielleicht nur zur Rechtfertigung ihrer brutalen Taten? Unter dieser Fragestellung lädt das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) für den 8. Mai um 18.30 Uhr alle Interessierten zu einer Podiumsdiskussion in die Bürgerschaft ein. Fachleute aus Praxis, Wissenschaft und Politik werden unter verschiedenen Blickwinkeln den gewalttätigen Extremismus beleuchten. Vorrangig wird es dabei um die Rolle der Ideologie im gewalttätigen Extremismus gehen.

Das Thema der Veranstaltung spiegelt einen Paradigmenwechsel in der Arbeit der Sicherheitsbehörden wider: Die Al-Kaida-Anschläge vom 11. September 2011 seien ohne Frage stark ideologisch geprägt gewesen, erklärt hierzu Dierk Schittkowski, Chef des Bremer LfV. Bei den heutigen Kämpfern und Terroristen habe er in dieser Hinsicht dagegen Zweifel. „Denen ist die Ideologie eher egal.“

Von denjenigen, die aus Deutschland ausgereist sind, um sich dem Daesch anzuschließen, wisse man, das häufig ganz andere als religiöse Motive dafür eine Rolle gespielt hätten, ergänzt Hazim Fuad, Mitarbeiter des LfV. „Die erhoffen sich ein Leben in Reichtum, glauben über den Sklavenmarkt an Frauen zu kommen oder wollen einfach nur aus ihrem sozialen Umfeld raus – alles ist besser, als das Leben zu Hause.“ Die Religiöse Ideologie diene hier häufig nur dazu, Taten zu begründen, bleibe ansonsten aber auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Auffallend sei zudem, dass zwei Drittel derjenigen, die ausgereist sind, zuvor schon kriminell in Erscheinung getreten sind.

Ideologien nur als Rechtfertigung

Ähnliche Ansätze und Mechanismen seien auch bei linken und rechten Extremisten zu beobachten, berichtet Dierk Schittkowski. Auch bei denen seien Ideologien häufig nur in Fragmenten feststellbar. „Den meisten ist nur wichtig, wogegen sie sind, statt sich festzulegen, wohin es eigentlich gehen soll.“ Bei Angriffen auf Flüchtlingsheime in Bremen seien die festgestellten Täter zum Beispiel größtenteils nicht in die rechtsextremistische Szene eingebunden gewesen und hätte auch keinen rechtsextremistischen Vorlauf oder Hintergrund gehabt. Und bei den massiven Ausschreitungen von gewaltorientierten Linksextremisten beim G 20-­ Gipfel in Hamburg hätten deren Taten sämtliche Proteste und inhaltliche Botschaften der Gipfelgegner überlagert.

Bei der effektiven Bekämpfung extremistischer Gewalttaten sei es aber von zentraler Bedeutung, die Motivation der Täter zu erkennen, betont Schittkowski. Hierüber soll am Dienstag, 8. Mai, in der Bremischen Bürgerschaft diskutiert werden. Auf dem Podium werden neben Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) der Politikwissenschaftler Professor Uwe Backes, der Leiter der Hamburger Beratungsstelle Legato, André Taubert, sowie der Politikberater Alexander Ritzmann sitzen.