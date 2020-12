Die Lichter in der Saunalandschaft Oase sind seit dem ersten Dezember aus. Im Hintergrund laufen Gespräche mit potenziellen Investoren. (FR)

Der Sauna- und Wellnessbetrieb Oase im Weserpark hat den Betrieb eingestellt und wird vorerst nicht mehr öffnen. Schon im September hatte die Betreibergesellschaft Insolvenz angemeldet, die Anfang Dezember vollzogen wurde. Im Hintergrund stehen offenbar aber schon Interessenten für ein zukünftiges Engagement bereit.

Knapp 80 Mitarbeiter verlieren mit der Entscheidung ihren Arbeitsplatz. „Es tut mir leid für die teils jahrzehntelangen Netzwerke der Mitarbeiter“, sagt Insolvenzverwalter Berend Böhme. „Da sind viele Berufsgruppen beschäftigt, für die die jetzige Situation nicht einfach ist“, sagt Böhme mit Blick auf die Corona-Epidemie. Die Probleme der Betreibergesellschaft seien nicht hausgemacht, sondern einzig den Umständen geschuldet. „Aber gegen die Zeit und Umstände können sie so einen Betrieb nicht sanieren“, so Böhme. Es sei außerdem nicht absehbar, wie lange die Zurückhaltung der Kunden bei Wellness-Betrieben anhalten werde. „Die Aussichten für die Branche sind sicherlich eher verhalten“, sagt Böhme.

Erst im September konnte die Oase nach der ersten Corona-Welle wiedereröffnen – deutlich später als die niedersächsische Konkurrenz im Umland. Nach Böhmes Angaben habe die Auslastung in den Monaten September und Oktober gerade einmal bei 30 bis 40 Prozent der Vorjahre gelegen. Wirtschaftlich zu betreiben war die Oase damit kaum. In Spitzenzeiten besuchten bis zu 300.000 Besucher die Oase.

Weitergehende Unterstützung durch die Stadt gab es nach Angaben Böhmes nicht. „Ein stückweit enttäuschend war, dass man keinen Weg gefunden hat.“ Das endgültige Aus besiegelte nun der zweite Lockdown. „Der hat jeden Versuch kaputt gemacht.“

Privat finanziert

Mit der Insolvenz der Oase endet auch eine Besonderheit in der Branche: Die Oase war komplett privat finanziert und kostendeckend. Die Konkurrenz im niedersächsischen Umland ist dagegen größtenteils kommunal gefördert. „Damit war die Oase eine der letzten privat finanzierten Anlagen und da war man ein stückweit auch zurecht stolz drauf“, so Böhme.

Der Ortsamtsleiter von Osterholz, Ulrich Schlüter, erinnert daran, dass die Stadt mit den Investoren des Weserparks vor 30 Jahren einen städtebaulichen Vertrag geschlossen habe, in dem die Errichtung eines Schwimmbads festgeschrieben war. Tatsächlich eröffnete 1991 das Aquadrom, Bremens erstes Spaßbad, im Weserpark. 1998 erfolgte der Umbau zur heutigen Oase.

„Es war für die Stadtgemeinde damals wichtig, die Lebensqualität zu erhöhen“, so Schlüter. Deswegen habe die Schließung auch einen bitteren Beigeschmack. „Gerade für die Bürger über 60 aus dem Stadtteil, von den einige auch Dauerkarten haben, ist damit etwas weggebrochen, was nicht leicht zu ersetzen sein wird“, so Schlüter weiter.

Von Dauer muss die Schließung der Oase aber nicht sein. So stehen im Hintergrund offenbar bereits Interessenten bereit. Das jedenfalls sagt Benjamin Horstmann von der Grundstücksgesellschaft Oase im Weserpark aus Münster, die als Eigentümerin des Gebäudes Gespräche mit möglichen Investoren führt. „Wir haben drei Interessenten, von denen einer auch aus dem Segment kommt“, so Horstmann. Die Gespräche befänden sich teils aber noch in einem Anfangsstadium.

Horstmann sieht trotz der noch absehbar längerfristigen Auswirkungen der Corona-Epidemie Chancen, dass es in der Oase weitergehen kann. „Wir denken da langfristig“, so Horstmann. Derzeit bezahlt die Grundstücksgesellschaft die laufenden Kosten, denn einfach alles Abschalten geht nicht. „Die Wasserpumpen und die Luftpumpen müssen laufen und die Heizung muss ein bisschen an sein.“ Drei Mitarbeiter kümmern sich nach seinen Angaben um den Werterhalt des Betriebs. „Wir investieren das in der Hoffnung auf langfristige Investitionen.“ Nach seiner Darstellung könne der Notbetrieb auch über einen längeren Zeitraum aufrecht erhalten werden. „Aber vielleicht geht es ja schneller als gedacht“, sagt Horstmann über die laufenden Gespräche.