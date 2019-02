Eine gewaltige Aufgabe für die nächste bremische Landesregierung samt Nachfolgerinnen ist es, der Armut zu begegnen. Die Daten für Bremen, insbesondere für Bremerhaven, sind fortgesetzt besorgniserregend. Damit stehen die Städte des Landes zwar nicht alleine da, sondern sind in Gesellschaft anderer Großstädte. Für Betroffene kann das kein Trost sein, für alle anderen auch nicht: Soziale Spaltung befördert gesellschaftliche Verwerfungen.

Armut begünstigt politische und gesellschaftliche Teilnahmslosigkeit. Sie kann Krankheiten nach sich ziehen, auch beim Nachwuchs, wie der Kinder- und Jugendreport der Deutschen Angestellten-Krankenkasse just verdeutlichte. In jüngster Zeit gesellt sich zu allgemeinen Zweifeln, ob diese Nation noch zu großen Reformen fähig ist (Beamte, Steuern, Rente), die Enttäuschung, dass der Ungleichheit von Lebenschancen offenbar zu wenig entgegengesetzt wird. Laut einer im August vorgestellten Umfrage des Paritätischen Wohlfahrtsverbands sorgen sich 90 Prozent der Bevölkerung um den sozialen Zusammenhalt. Unabhängig von der eigenen Einkommenssituation machte sich laut Verband mehr als ein Drittel der Befragten große Sorgen.

Doch wo endet die Haftung des Staates, wo beginnt die Eigenverantwortung? Was kann eine Landesregierung (ob rot-rot-grün oder schwarz-grün-gelb) für mehr soziale Gerechtigkeit tun? Was sie zweifellos muss: Allen Landeskindern eine solide Bildung angedeihen lassen, die sie zu Teilhabe und Selbstbestimmung befähigt. Der bremische Bildungsetat wurde 2018 – im Vergleich zum Vorjahr – um 100 Millionen Euro aufgestockt. Welche Auswirkungen das hat, ob es damit getan oder ob es nur ein Anfang ist, wird sich erst in vielen Jahren zeigen.

Eine Regierung kann für bezahlbare Wohnungen sorgen, was der Senat lange vernachlässigt, aber inzwischen angestoßen hat – auch durch den Kauf der Brebau. Sie kann einen sozialen Arbeitsmarkt schaffen, um Langzeitarbeitslose zu beschäftigen, worum sich Bremen ebenfalls bemüht, soweit der finanzielle Rahmen es zulässt. Sie kann Projekte wie Wohnen in Nachbarschaften finanzieren und bürgerschaftliches Engagement fördern, das Gräben überwinden hilft.

Die Sozialausgaben steigen seit Jahren an. 2017 beliefen sie sich bundesweit auf 965,5 Milliarden, in Bremen auf gut eine Milliarde Euro. Im „Handelsblatt“ wird festgestellt: „Weil viele Politiker sich auch hierzulande vor der Unzufriedenheit jenes unteren Viertels der Bevölkerung fürchten, an dem der Aufschwung der vergangenen Jahre weitgehend vorüberging, versucht man, das Volk mit noch mehr und noch umfangreicheren Sozialprogrammen zu beglücken.“

Der Sozialstaat sei ohnehin besser als sein Ruf, sagt Georg Cremer, ehemaliger Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes und Autor des Buchs "Deutschland ist gerechter, als wir meinen". Der "Deutschlandfunk" zitiert: "Wenn das, was der Sozialstaat leistet, schlechtgeredet wird, wenn positive reformerische Schritte als Klein-Klein diskreditiert oder schlicht nicht wahrgenommen werden, ist dies ein Problem in der Auseinandersetzung mit populistischen Kräften. Zu ihrer Mobilisierungsstrategie gehört die Verleumdung, die Politik würde sich um ‚die Belange des Volkes‘ nicht kümmern.“ Was ein Sozialstaat nicht leisten kann, ob in Bremen oder Bayern, ob tiefrot oder tiefschwarz, ist eine Rundumbetreuung, die Erwachsene wie Kinder an die Hand nimmt und durchs Leben leitet.

Die Sozialausgaben explodieren, spürbar gleicher macht das bislang nichts. Das „Handelsblatt“ hält fest: „Tausende, wenn nicht Hunderttausende bedürftige Bürger haben diesen Durchblick längst verloren. Sie wissen nicht, welche Bestimmungen und Programme für sie gelten. Ihnen entgehen Hilfen, die ihnen zustehen. Das Sozialsystem ist für sie längst nicht mehr das, was es sein soll: ein unkomplizierter Helfer, der neue Lebenschancen eröffnet. Stattdessen begegnet der Sozialstaat gerade jenen Bürgern, die ihn am dringendsten brauchen, wie ein bürokratischer Leviathan“ – ein Monster.

Dazu gibt es in Bremen – nach bald zwölf Jahren Rot-Grün – neue Ansätze, ganz praktisch, ohne theoretischen Überbau. Im Bürgertelefon-Ableger in der Stadtbibliothek West in Gröpelingen hilft Maria Kroustis Menschen, Anträge auszufüllen und die richtigen Ansprechpartner in Behörden und Ämtern zu finden. Sie macht Mut und spendet Zuversicht. Weitere solcher Stellen sollen folgen, in der Hoffnung auf eine Art Schmetterlingseffekt. Es sind kleine Schritte im kleinen Land der kurzen Wege, die große Wirkung entfalten können.