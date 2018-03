Stefanie Bittner bereitet den Einsatz eines Gerätes vor, mit dem sie Speichel absaugt, der sich in den Bronchien von Tobias Laatz sammelt. Die Intensivpflegerin gehört zu einem Team, das zehn Stunden am Tag da ist – und irgendwann rund um die Uhr. (Christian Kosak)

Die Familie ist nicht mehr allein in ihrer Wohnung. Intensivpflegerinnen wachen jetzt abwechselnd über Tobias Laatz. Seit Februar, seit er den Luftröhrenschnitt bekommen hat, sind sie da. Die Frauen sind Spezialistinnen. Sie kennen sich aus mit Panikattacken von Patienten, denen das Atmen immer schwerer fällt. Die permanent Schmerzen haben. Und die ohne einen Sprachcomputer nicht sagen können, wo es gerade weh tut. Die Helferinnen kommen morgens um neun und gehen abends um sieben. Jeden Tag, auch am Wochenende. Es klingelt. Heute steht Stefanie Bittner vor der Wohnungstür.

Die Intensivpflegerin kommt erst seit einer Woche, wird aber begrüßt, als käme sie schon seit Jahren. Fabienne, die jüngste Tochter von Doris und Tobias Laatz, geht auf sie zu und lacht. Später erzählt ihr Pia, die Zweitälteste, was morgens in der Schule los war und warum sie Deutsch mehr mag als Mathe. Familienanschluss.

Bittner sagt, dass es ihn nicht immer gibt, schon gar nicht so schnell wie in diesem Fall. Für die Frau ist es darum ein Glücksfall. Sie weiß, wie schwierig es für Angehörige sein kann, sich daran zu gewöhnen, dass noch jemand ständig im Haus ist, der nicht zur Familie gehört – und was es bedeutet, eine Fremde zu sein und manchmal zu bleiben: „Ein beklemmendes Gefühl.“

Bittner, 32, schwarzes Haar, Piercing, hat ein Zimmer in der Wohnung, dessen Tür immer offen steht. Manche Kolleginnen, sagt sie, machen sie lieber zu, um die Privatsphäre der Familie nicht mehr zu stören, als sie ohnehin gestört wird. Auch Bittner will nicht zur Last fallen, doch vor allem will sie sofort mitbekommen, wenn es Tobias Laatz schlecht geht. Ihr Zimmer war mal das Kinderzimmer von Leonie, der ältesten Tochter, die jetzt ausgezogen ist. Es ist gleich gegenüber vom Schlafzimmer, in dem Tobias Laatz liegt. Sie hört sofort, wenn sein Sprachcomputer angeht: „B-i-t-t-e, S-p-e-i-c-h-e-l

a-b-s-a-u-g-e-n“ – „S-c-h-m-e-r-z-e-n i-n d-e-r B-r-u-s-t“ – „K-o-p-f-k-i-s-s-e-n

i-s-t v-e-r-r-u-t-s-c-h-t.“

Die Grenzen

Ihr Dienst beginnt mit vielen Fragen: Wie war die Nacht? Gab es Probleme? Wie steht es um den Puls, den Sauerstoffgehalt des Blutes? Dann macht Bittner, was bisher Doris Laatz, die Ehefrau, gemacht hat: Sie wäscht ihn, macht das Bett, stellt die medizinischen Apparate neu ein, wechselt die Flasche des elektronischen Tropfs.

Und immer wieder saugt sie mit einem Schlauch seinen Speichel ab, der sich in seinen Bronchien festsetzt – und simuliert bei ihm mit einem Gerät das Husten, weil er von allein nicht mehr husten kann. Ist Bittner in ihrem Zimmer, dokumentiert sie seinen Zustand, schreibt Berichte, ordert Medikamente, Spritzen, Kanülen – und horcht. Auch wenn sie Pause hat, pausiert sie nicht wirklich. „Man ist immer in Bereitschaft.“

Die Intensivpflegerin soll dafür sorgen, dass nicht noch einmal passiert, was Anfang des Jahres geschehen ist. Damals hatte sich bei Tobias Laatz so viel Speichel über die Luftröhre in den Bronchien gesammelt, dass er eine Lungenentzündung bekam. Neulich musste sie wieder den Notarzt alarmieren. Der Sauerstoffwert seines Blutes war lebensbedrohlich abgesackt.

Tobias Laatz kam abermals in die Klinik. Diesmal nicht für Wochen, sondern für Tage. Auch das hat Bittner dokumentiert. Sie sagt, dass sie helfen will, aber ihre Hilfe klare Grenzen hat. Bittner arbeitet so, als wäre sie in einer Klinik: „Ab einem bestimmten Moment muss ein Mediziner übernehmen. Dann bin ich raus und muss zur Seite treten.“ Bittner hat früher auf der Intensivstation eines Krankenhauses gearbeitet. Davor war sie Altenpflegerin. Seit sechs Jahren betreut sie Menschen, die unheilbar krank sind.

Sie hat schon viele Patienten in ihren Wohnungen betreut, auch ALS-Patienten wie Tobias Laatz. Doch keiner, sagt Bittner, hat so gekämpft, wie er kämpft. Weil keiner so jung war, wie er es ist. Und weil kein anderer so kleine Kinder hatte, wie er sie hat. Für Bittner ist Tobias Laatz deshalb auch ein Extremfall. „Ich bin zwar erst seit Kurzem da, aber er und seine Familie beschäftigen mich mehr als alle anderen Patienten vor ihm.“ Seit sie ihn kennt, liest sie Berichte über die Krankheit. Manche haben Ärzte geschrieben, andere stammen von Patienten und Angehörigen.

Reden, heißt es, hilft. Darum spricht Bittner viel über das, was sie im Dienst erlebt. Mit Kollegen, ihrer Familie, mit Freunden. Sie sagt, dass sie diese Art von Supervision braucht, um belastbar zu bleiben. Zum Ende ihres Dienstes macht sie, was sie zu Beginn gemacht hat: Sie stellt Fragen an Tobias Laatz, wäscht ihn, prüft seine Vitalwerte, saugt den Speichel aus seinen Bronchien. Vor der Wohnungstür wartet Fabienne zum Abschied. Sie lacht nicht, sie winkt. Morgen wird Stefanie Bittner wiederkommen.