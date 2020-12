Die Polizei ist auch Weihnachten und zwischen den Feiertagen auf Achse, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu überwachen. (Frank Thomas Koch)

Normalerweise werden rund um die Feiertage höchstens Geschenke gezählt und von einigen vielleicht die Kalorien von Gans, Lebkuchen und Punsch. An diesem Corona-Weihnachten wird es komplizierter. Wer darf wo wie viele Menschen treffen? Kann die Polizei während der Bescherung klingeln? Darf der Weihnachtsbesuch im Hotel übernachten? Ein Überblick.

Wie viele Menschen dürfen zusammen feiern?

Eine feste Obergrenze gibt es nicht. Generell gilt in Bremen und Niedersachsen für Familien, dass zwischen dem 24. und 26. Dezember zusätzlich zu den Mitgliedern des eigenen Haushalts vier Gäste (Angehörige und deren Partner) plus unbeschränkt Kinder im Alter bis einschließlich 14 Jahren zusammenkommen dürfen. Wer nicht mit der Familie, sondern Freunden feiern will, darf das auch. Dann gelten die „normalen“ Kontaktbeschränkungen: maximal fünf erwachsene Personen aus höchstens zwei Haushalten (plus Kinder bis 14). Die Regelungen hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg am Mittwoch als angesichts der Infektionslage „angemessen“ bestätigt – ein Lübecker hatte geklagt.

Darf Besuch im Hotel übernachten?

Ja, das ist in Bremen und umzu erlaubt – allerdings sind normale touristische Übernachtungen verboten. Gäste sollten also glaubhaft versichern können, dass sie Angehörige besuchen.

Gelten überall dieselben Regeln?

Je nach Bundesland kann es unterschiedliche Regelungen geben. So ziehen einige Länder (unter anderem Bayern, Schleswig-Holstein, Hamburg) die Altersgrenze bei Kindern schon ab dem vollendeten 13. Lebensjahr. In Bayern zum Beispiel dürfen Hotels keine Gäste aufnehmen.

Muss ich damit rechnen, dass zur Bescherung die Polizei klingelt?

Nein. „Die Polizei wird nicht anlasslos von Haus zu Haus gehen“, sagt Sprecherin Franka Haedke. Hinweisen auf Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen werde man allerdings nachgehen. Die Polizei empfiehlt allerdings, dass Bremerinnen und Bremer, die Fehlverhalten beobachten, zunächst selbst das Gespräch mit Nachbarn oder anderen Verursachern suchen und erst, wenn alle eigenen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, die Ordnungshüter rufen.

Lüder Fasche, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Bremen, schließt nicht aus, dass es eine Reihe von Hinweisen auf Corona-Verstöße aus der Bevölkerung geben wird. „Wir erwarten aber weder von unseren Kollegen und Kolleginnen noch von Bremerinnen und Bremern, dass jedem vermeintlich kleinen Verstoß an den Weihnachtstagen die volle Aufmerksamkeit geschenkt wird“, sagt er. Bei großen Partys oder Familienfeiern mit vielen Gästen führe allerdings sowohl am polizeilichen Einschreiten noch den entsprechenden Sanktionen, also Auflösung der Veranstaltung und Bußgeldern, kein Weg vorbei.

Sind die Ordnungskräfte an den Feiertagen verstärkt unterwegs, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren?

Laut Polizeisprecherin Haedke sind die Einsatzkräfte rund um die Feiertage im Einsatz, bei dem auch die Einhaltung der Corona-Auflagen durch mehrere Streifen kontrolliert werde. Priorität haben ihr zufolge allerdings die Notrufe über die Rufnummer 110. „Diesen 110-Prozess decken wir grundsätzlich mit mindestens 20 Streifenwagen rund um die Uhr ab“, sagt Haedke.

Auch das Impfzentrum in der Messehalle 7 wird die Polizei nach Absprache mit dem Gesundheitsressort im Auge behalten. Zusätzlich sorgt laut Behördensprecherin Kersten Artus ein Sicherheitsdienst rund um die Uhr für Schutz. Der Impfstoff soll am 2. Weihnachtstag geliefert werden. Der Ort, wo das Serum gelagert wird, bleibt aus Sicherheitsgründen geheim.

GdP-Chef Fasche rechnet damit, dass die Einsatzkräfte an den Feiertagen insgesamt zu weniger Einsätzen ausrücken müssen als in anderen Jahren, weil die großen Partys entfallen. „Sie haben die Polizei sonst mit den üblichen Begleiterscheinungen beschäftigt“, sagt er. Weil aber auch die Corona-Streifen besetzt werden müssen, werde insgesamt nicht weniger Personal im Einsatz sein als sonst. Vor allem in der Silvesternacht befürchtet Fasche Schwierigkeiten für die Einsatzkräfte durch Verstöße gegen das (derzeit noch bestehende) Feuerwerksverbot. „Wir können nicht jedem Knallfrosch hinterherlaufen.“