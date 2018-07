Der Holländische Schäferhund Crawford von der Bremer Diensthundestaffel. (Mirja Maria Thiel)

Selbstbewusst schauen die bernsteinfarbenen Augen eines dunklen Hundegesichts das fremde Gegenüber an. Crawford, ein siebenjähriger Holländischer Schäferhundrüde: intelligent, durchsetzungsstark, instinkt-

sicher – alles Eigenschaften, die ihn zum Polizeihund qualifizieren. Nach wenigen Sekunden distanzierter Musterung richtet er seinen Blick auf seine Diensthundeführerin. Und dabei passiert etwas.

Der Blick des Hundes wird fragend, hingebungsvoll. Polizeikommissarin und Diensthundeführerin Claudia U.* und Crawford sind ein Team bei der Diensthundestaffel der Polizei Bremen. Sie verbringen jeden Tag 24 Stunden zusammen, und es braucht nicht viel, um zu spüren, dass beide geradezu vernarrt ineinander sind. 1999 kommt Claudia U. nach Bremen, um ihre Ausbildung bei der Polizei zu beginnen.

Ihr Wunsch, in die Diensthundestaffel einzutreten, ist keine spontane Idee, sondern ein Kindheitstraum. Ganze dreizehn Jahre wartet sie nach der Grundausbildung darauf, einen der begehrten Plätze in der Diensthundestaffel zu bekommen. Sie gibt nicht auf und bewirbt sich immer wieder darum. 2013 hat sie es endlich geschafft und begibt sich auf die Suche nach einem tierischen Partner. Den findet sie in dem zweijährigen Crawford, der aus der bekannten Zuchtstätte „Fly Dogs Attak“ einer Diensthundeführerin der rumänischen Polizei stammt.

Der Rüde hat bereits einige Besitzerwechsel erlebt und daher Bindungsprobleme entwickelt. Das sensible Tier ist misstrauisch und will nicht angefasst oder gar gestreichelt werden. Mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen gewinnt Claudia U. den charakterstarken Hund jedoch für sich: „Als er verstanden hat, dass er für immer bei mir bleiben kann, ist er aufgeblüht und hat sich völlig verändert.“

Im Lauf der Jahre ist aus Crawford ein einsatzerfahrener Schutz- und Stöberhund sowie einer der erfolgreichsten Drogenspezialisten der Bremer Diensthundestaffel geworden. Beruflich und privat sind der Hund und die Polizistin unzertrennlich. „Crawford ist kein Arbeitsgerät, sondern ein Teampartner, Freund und Wegbegleiter und manchmal auch ein Seelentröster für mich“, sagt Claudia U..

Nach einem Drogenfund in der Bahnhofstraße gibt es eine Beißwurst als Belohnung. (Mirja Maria Thiel)

Die immer noch oft anzutreffende Einschätzung, Polizeihunde seien lediglich Werkzeuge, die im Alter bestenfalls ins Tierheim abgeschoben würden, vermittele ein undifferenziertes und falsches Bild. „Vielen Polizeihunden geht es besser als so manchem gelangweilten Privathund.“ Während sie dies sagt, bietet sich ihr temperamentvoller athletischer Schäferhund unermüdlich an. Es ist eine Freude, dem schönen Tier zuzusehen.

„Wenn ich nicht eingreifen würde, würde Crawford bis zum Umkippen arbeiten wollen“, sagt Claudia U. schmunzelnd. Dieser Wunsch zu gefallen, der sogenannte „will to please“, ist vor allem Schäferhunden zu eigen, die seit Jahrhunderten darauf gezüchtet wurden, mit einem Hirten eng und verlässlich zusammenzuarbeiten.

Auch Tätigkeiten außerhalb des Polizeidienstes

Eine ­Charaktereigenschaft, die in Extremsituationen wie dem Einsatz bei Demonstrationen oder der Verfolgung flüchtender, eventuell sogar bewaffneter Personen eine unersetzliche Schutzfunktion für den Diensthundeführer bedeutet: Er muss sich völlig auf seinen Hund verlassen können. „Eigentlich bin ich immer nur verletzt worden, wenn Crawford nicht dabei war“, bemerkt Claudia U. nachdenklich. „Doch egal ob gefährlicher Einsatz oder routinemäßige Drogensuche, jedes Mal bedanke ich mich bei Crawford für seine großartige Arbeit!“

Für Crawford ist es nur wichtig, seinen geliebten Menschen Claudia bei sich zu haben. Da spielt es für ihn keine Rolle, wo er schläft oder frisst, ob er nur trainiert oder richtig arbeitet. Bei Polizeihunden gibt es ohnehin keinen Müßiggang. Auch in der Freizeit des Diensthundeführers müssen diese hochintelligenten Arbeitstiere körperlich und vor allem im Kopf ausgelastet werden. Fährtenarbeit, Stöbern nach Gegenständen und Besuche auf dem Hundeplatz sind nur einige Tätigkeiten außerhalb des Polizeidienstes.

Abendliche Schmusestunde auf dem heimischen Sofa. (Mirja Maria Thiel)

„Weil sich der Hund so sehr an seinem Menschen orientiert, hat der Diensthundeführer eine große Verantwortung“, sagt Claudia U. „Wie ein Seismograf registriert Crawford jede meiner Emotionen und reagiert darauf. Manchmal ist das auch anstrengend im Berufsalltag“, fügt sie lachend hinzu. „Wir sehen in unseren Diensthunden unser emotionales Spiegelbild.“ Mit „wir“ ist auch Diensthundeführer Raimund K.* gemeint, mit dem sie ein Streifenteam bildet.

"Er ist mein Ein und Alles"

Dessen Deutscher Schäferhund Veit versteht sich mit Crawford so gut, dass mit beiden Hunden eng zusammengearbeitet werden kann, zum Beispiel bei der Drogensuche. Das ist in der täglichen Arbeit ein großer Vorteil für die Diensthundeführer und zugleich eine Seltenheit unter Polizeihunden, die sich üblicherweise nicht mögen. Woran das liegt? „Sie sind alle sehr dominante Tiere und dazu erzogen, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren. Das macht es mit der Freundschaft schwierig.“

Die Frage, ob sie ihren Hund auch einmal anderen Menschen längere Zeit anvertraue, zum Beispiel im Urlaub, verneint Claudia U. Seit Jahren geht es nur noch mit dem Auto in die gemeinsamen Ferien. Und wenn ihr Mann diesen Sommer zum Tauchen nach Ägypten fliegt, bleibt Claudia U. mit Crawford zu Hause. „Ich liebe diesen Hund so sehr, er ist mein Ein und Alles. Er hat mir schon mehrmals aus gefährlichen Situationen herausgeholfen. Ich lasse ihn nicht in einer Hundepension zurück.“

* Die vollen Namen der Diensthundeführer sind der Redaktion bekannt. Um die Arbeit von ­Claudia U. und Raimund K. nicht zu erschweren, kürzen wir ihre Namen ab.