Die Wartezimmer in den Arztpraxen sind meist gut gefüllt. (Patrick Pleul/dpa)

Laura Tolle und ihre Kollegen haben viele Beispiele parat, mit denen sich Patienten im vergangenen Jahr an sie gewandt haben: Da ist der Mann, der 28 Medikamente – verschrieben von sieben Ärzten – jeden Tag einnimmt. Die Berater geben ihm den dringenden Rat, zu seinem Hausarzt zu gehen und zu verlangen, dass der Arzt einen Medikationsplan erstellt.

„Darauf haben alle Patienten, die mindestens drei Arzneimittel einnehmen, einen gesetzlichen Anspruch. Damit die Einnahme zu vieler Medikamente, die gefährliche Wechselwirkungen auslösen können, vermieden wird. Der Hausarzt soll den Plan aufstellen“, sagt die Bremer Beraterin der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD). Immer wieder zeige sich aber, dass dieser Anspruch auch bei Ärzten nicht bekannt oder „einfach schlecht umgesetzt“ sei.

UPD setzt vor allem auf telefonische Beratung

Ein anderes Beispiel: Besonders auffällig sei seit Monaten und bundesweit der Umgang mit Widersprüchen, die Versicherte einlegen, wenn die Krankenkasse einen Antrag auf Heil- oder Hilfsmittel ablehnt: „Vor Ablauf des Widerspruchsverfahrens bekommen Versicherte Post von der Kasse mit dem Hinweis, der Widerspruch sei aller Voraussicht nach erfolglos. Ein Formular wird gleich dazu gelegt, auf dem sie den Widerspruch mit einem Kreuz zurückziehen können“, schildert UPD-Geschäftsführer Thorben Krumwiede. „Wer das ankreuzt, verzichtet auf Rechtsmittel.“ Aus Sicht der UPD sei das „illegal und unseriös, wie Druck ausgeübt wird“, so Krumwiede. „Wir haben einen ganzen Giftschrank voll damit.“

Patientenrechte, Verdacht auf einen Behandlungsfehler, Fragen zu Mitgliedschaft und Krankenkassen-Wechsel, Arztsuche, Kosten von Zahnbehandlungen, Zuzahlung bei Medikamenten und Leistungsansprüche gegenüber Kostenträgern wie Kranken- oder Pflegekasse – mit diesen Themen wenden sich Bremer laut der Jahresbilanz 2017 vor allem an die UPD. „Im vergangenen Jahr haben wir im Land Bremen 2874 Beratungsgespräche geführt, auf Bremen-Stadt entfallen 1719. Das ist gegenüber 2016 eine Steigerung um 36 Prozent“, sagt Krumwiede.

Die UPD setze vor allem auf telefonische Beratung. Sie machte im vergangenen Jahr rund 90,4 Prozent der Gespräche aus und liege damit knapp über dem Bundesschnitt (87,7 Prozent). „Eine persönliche Beratung, 2017 waren das 6,8 Prozent, ist nach Terminabsprache möglich. Der Grund ist, dass sich die Mitarbeiter vorbereiten und je nach Fall Ärzte, Juristen, Apotheker oder auch Dolmetscher per Video hinzuschalten können“, sagt Krumwiede.

Nicht ohne Kritik

Ziel der Beratung sei es, Patienten in die Lage zu versetzen, eigenständig eine Entscheidung zu treffen – etwa ob sie eine Zweitmeinung zu einer Operation einholen, wegen des Verdachts auf einen Behandlungsfehler ein Gutachten bei der Krankenkasse in Auftrag geben, wie sie auf einen Krankengeld-Stopp reagieren. Krumwiede: „Wir versorgen sie mit rechtlichen und medizinischen Informationen. Therapieveränderungen oder Zweitmeinungen treffen wir nicht.“

Erst 2016 hat die UPD die kostenlose Beratung, die von der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert wird, bundesweit mit 30 Vor-Ort-Beratungsstellen übernommen. In Bremen hat sie damit die Unabhängige Patientenberatung Bremen (UPB) abgelöst. Nicht ohne Kritik, denn: Den Zuschlag vom Bund zum Betrieb der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland erhielt der private Gesundheitsdienstleister Sanvartis, der nach eigenen Angaben das größte medizinische Callcenter Deutschlands betreibt und auch mit Krankenkassen zusammenarbeitet.

Bis 2016 wurde die UPD bundesweit vom Sozialverband VDK, dem Verbraucherzentralen Bundesverband und dem Verband unabhängiger Patientenberatung getragen. In Bremen gab es die eigenständige UPB, finanziert unter anderem von der Gesundheitsbehörde, der Krankenhausgesellschaft, der Ärzte- und Psychotherapeutenkammer und den Krankenkassen. Sie musste aber geschlossen werden, weil die Sanvartis-Finanzierung vom Bund für eine Fortführung nicht genutzt werden konnte, wie die Gesundheitsbehörde erklärte.

Erklärung für den Rückgang

Im August vergangenen Jahres hatte sich die Gesundheitsdeputation mit dem Betreiberwechsel befasst, Anlass war der Rückgang der Beratungen von 5843 Gesprächen 2014 auf 1517 Gespräche 2016 – sowie ein Minus von 88 Prozent bei den persönlichen Beratungen. Auch die neuen Zahlen sollen in einer der nächsten Deputationen bewertet werden, wie Christina Selzer, Sprecherin von Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD), betont. Die Senatorin werde zudem einen Brief an den Patientenbeauftragten der Bundesregierung schreiben und ihn auffordern, „dass die UPD die persönliche Beratung so ausbaut, damit wir Beratungsangebote erzielen, die wir vorher hatten“, wie Quante-Brandt bereits im vergangenen Jahr angekündigt hatte.

UPD-Geschäftsführer Krumwiede erklärt den Rückgang mit dem Konzept, das bundesweit auf Telefonberatung setze, es keine Laufkundschaft und stattdessen Termine gebe, dass die Vor-Ort-Beratung 2016 erst nach drei Monaten geöffnet habe sowie einem neuen Standort. „2017 haben wir aufgeholt. Wir gehen davon aus, dass sich dies fortsetzt. Wenn der Bedarf an persönlicher Beratung steigt, werden wir die Öffnungszeiten anpassen.“