Astrid Vortkamp mit Hallenmeister Luigi Nicastro. Sie leitet den Messe- und Kongress-Service. Ihr Team kümmert sich vor allem um Technik- und Sicherheitsfragen. (Christina Kuhaupt)

Astrid Vortkamp hat einen besonderen Blick, von Berufs wegen. Bei ihren Rundgängen durch die Messehallen bleiben ihre Augen an Details hängen, die wohl bei keinem Besucher Beachtung finden. Das ist bei der Hanse-Life nicht anders als beim 69. International Astronautical Congress (IAC), der in wenigen Tagen beginnt.

Der Fachkongress findet nach 15 Jahren zum zweiten Mal in Bremen statt. „Es ist das erste Mal, dass dieselbe Stadt Austragungsort ist. Das ist für uns ein großes Kompliment“, sagt Astrid Vortkamp. Indes sei der Abstand von wenigen Tagen zwischen Abbau der Hanse-Life und Aufbau des „noch aufwendigeren“ IAC eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten. „Schon am Freitag müssen wir die Hallen bespielbar übergeben. Das ist sehr eng.“ Die Hallenmeisterei arbeitet bis dahin rund um die Uhr in drei Schichten.

Astrid Vortkamp leitet bei der Messe Bremen die Stabsstelle Messe- und Kongress-Service. Sie plant und koordiniert mit ihrem Team die Hallenpläne und die Standbauten, sie organisiert alles von der Dekoration bis zur Reinigung sowie den Aussteller-Service. „Was in den Hallen aufgebaut wird, wird durch uns gesteuert und geplant“, sagt sie.

Mit die aufwendigste Eigenveranstaltung der

Lange, bevor die Besucher die Messehallen betreten können, beginnt die Arbeit des Teams. Dazu zähle beispielsweise die Berechnung nötiger Materialien wie der Traversen, also Träger, für die Hallendecke oder des Teppichbodens, der zwischen den Ständen ausgerollt wird. Ein Kilometer Traversen hängt unter der Decke, auch schon für den Raumfahrt-Kongress. 16.000 Quadratmeter Teppich sind verlegt worden – für neun Tage.

Am Sonntagabend wird der Abteilungsleiterin der Teppich beinahe unter den Füßen weggezogen. Um kurz nach 18 Uhr wird damit begonnen, ihn abzulösen, damit die Aussteller ihre Siebensachen abtransportieren können, ohne ihn zu beschädigen. Vortkamps Kollegin Leonie Schlee reißt mit Kollegen weiße Streifen vom Teppich in Halle 5, mit denen Straßenmarkierungen nachgeahmt worden sind. An Stand 5 C 20 hat jemand Reggae­musik aufgedreht und beschallt den Raum. In anderen Hallen packen Aussteller Ware in Kartons zurück, Folien werden um Regale samt Inhalt gewickelt, Transparente eingerollt.

Logistisch und technisch sei die Hanse-Life mit der Bremen Classic Motorshow die aufwendigste Eigenveranstaltung der Messe, sagt Astrid Vortkamp: Alle Hallen mit einer Fläche von fast 40 000 Quadratmetern und Teile der Bürgerweide werden genutzt, über neun Tage. „Wahnsinnig umfangreiche Excel-Tabellen“ und bis auf den Zentimeter genaue Pläne sind Vortkamps Hilfsmittel.

Allein etwa 30 Messe-Mitarbeiter sind beim Auf- und beim Abbau im Einsatz, die Mitarbeiter der Dienstleister nicht eingeschlossen. Astrid Vortkamp kennt aufreibende Arbeitstage, seit 20 Jahren ist die Messe Bremen ihr Arbeitgeber. Zunächst absolvierte sie eine Ausbildung zur Kommunikationswirtin. Als sie sich aber mehr und mehr für technische Fragen spezialisiert habe, qualifizierte sie sich zur Meisterin für Veranstaltungstechnik.

Zur Arbeit der Wahlbremerin und ihren Kollegen gehören tägliche und regelmäßige Rundgänge durch die Hallen, um unter anderem zu prüfen, ob den Sicherheitsauflagen Rechnung getragen wird. In den Aufbautagen schaut sie auch darauf, dass die Aussteller die richtigen Standplätze einnehmen, die mit Kreide auf den Hallenboden aufgezeichnet sind – und diese Grenzen nicht überschreiten. „Wir nennen das heimliches Standwachstum.“

Astrid Vortkamp grüßt nach rechts und winkt nach links, viele Aussteller sind alte Bekannte und Stammkunden. Beim Aufbau mahnt sie mal eine stabilere Befestigung für eine Leuchtschrift an, mal rüttelt sie probehalber an senkrechten Traversen. Ihr Telefon klingelt in regelmäßigen Abständen. Beim Abbau achtet sie darauf, dass die Hallentore zügig freigeräumt werden, um den Auszug der Aussteller nicht zu verzögern.

Konflikte kommen beinahe zwangsläufig auf

Ihre Abteilung erfülle eine Querschnittsfunktion, das mache die Arbeit „unglaublich abwechslungsreich“, sagt Astrid Vortkamp. Sie verbringe zwar viel Zeit am PC, aber es handele sich dabei weniger um klassische Büroarbeit. „Ich habe Kontakt zu sehr vielen Menschen.“ Die besondere Herausforderung ihrer Tätigkeit sei, „immer und möglichst schnell eine Lösung zu finden, die alle zufriedenstellt und allen Ansprüchen gerecht wird“.

Astrid Vortkamp ist, was in Neudeutsch als Troubleshooter bezeichnet wird: eine Problemlöserin und Vermittlerin. Eben darin liege der große Reiz ihrer Tätigkeit. „Egal wie lange man schon dabei ist: Man steht bei jeder Veranstaltung vor Problemen, die man vorher noch nie hatte. Das ist stressig, macht die Arbeit aber faszinierend.“

Bei einer Messe mit 824 Ausstellern komme es beinahe zwangsläufig zu Konflikten, erzählt Astrid Vortkamp. Es gebe Unzufriedenheiten über die Platzierung oder Ärger unter Konkurrenten. Besonders schnell kochten die Emotionen am letzten Messetag hoch, wenn Abbau und Abreise anstehen. „Nach neun Tagen sind die Aussteller oft erschöpft vom vielen Reden und besonders Freundlichsein. Alle wollen so schnell wie möglich nach Hause, das geht aber nicht so einfach“ – schon aus logistischen Gründen, wegen der Lage der Messe mitten in der Stadt.

Starke Konkurrenz durch andere Messen

Manche Aussteller haben um 18 Uhr schon fast alles verpackt. Das sieht die Messe nicht so gerne, denn die Besucher haben Eintritt bis 18 Uhr bezahlt. Astrid Vortkamp drückt in der Regel ein Auge zu, auch das gehört dazu: abzuwägen, wann Großzügigkeit angebracht ist und wann ein freundlicher Hinweis auf Regeln, die für alle gelten. Beim Rundgang wird sie mehrfach von Ausstellern angesprochen; die Fragen reichen von der Messe Christmas and more im November bis zur Bitte, Türen öffnen zu dürfen. Davor werden beladene Sackkarren, Transportroller, Palettenwagen durch den Regen geschoben.

Besondere Vorkommnisse? Keine. Astrid Vortkamp ist zufrieden. „Wir haben starke Konkurrenz durch die Messen in Hamburg und Hannover, aber wir haben uns einen guten Platz erkämpft. Das liegt zu einem großen Teil daran, dass die Betreuung hier sehr persönlich ist“, sagt sie. „Die Aussteller haben immer einen Ansprechpartner. Das ist nicht selbstverständlich.“ Bis Montagabend um 20 Uhr müssen alle Stände abgebaut sein. Für Astrid Vortkamp ist die Hanse-Life spätestens dann Geschichte. Großartig innehalten kann sie nicht – der IAC beginnt in sieben Tagen.