Rund um die Schlachte steigen um Mitternacht die Böller und Raketen auf. Dort ist Feuerwerk erlaubt. (Frank Thomas Koch)

Vorm Theater am Goetheplatz, am Osterdeich, an der Schlachte oder vor den Häusern und auf den Dachterrassen der Stadt: Um Mitternacht begrüßt Bremen 2019 mit Feuerwerk. Allerdings gelten in der leuchtendsten Nacht des Jahres auch einige Regeln. So ist schon seit dem Jahreswechsel 2010/2011 der Marktplatz böller- und raketenfreie Zone, um das Weltkulturerbe mit Rathaus und Roland sowie den Dom und die Liebfrauenkirche vor Schäden zu schützen.

Das Feuerwerksverbot gilt grundsätzlich rund um alle Kirchen der Stadt, aber auch Krankenhäuser, Kinder- und Seniorenheime sowie wegen der enormen Brandgefahr überall dort in einem Radius von 200 Metern, wo mit Reet gedeckte Häuser stehen.

Über dem Bürgerpark und dem Stadtwald bleibt der Himmel dunkel

Auch im Hafengebiet und rund um den Zoo am Meer in Bremerhaven darf keine Pyrotechnik gezündet werden, darauf weist die Gewerbeaufsicht des Landes Bremen hin. Ebenfalls dunkel bleibt der Himmel direkt über dem Bürgerpark und dem Stadtwald – das Silvesterfeuerwerk könnte sonst die dort lebenden Tiere erschrecken.

Rund um den Flughafen darf erst in 1,5 Kilometer Abstand geböllert werden. Dort ist auch zu beachten, dass der Luftverkehr nicht gestört werden darf, die Raketen dürfen nicht höher als 100 Meter aufsteigen. Wer trotzdem an den geschützten Orten zündelt, riskiert laut Polizei je nach Schwere der Gefährdung Geldstrafen von bis zu 10 000 Euro.

Knallkörper niemals gebündelt oder in Jacken transportieren

Auch zeitlich ist der Gebrauch von „Silvesterfeuerwerk mit ausschließlicher Knallwirkung“ der Klasse 2, also Feuerwerkskörper wie Raketen, Feuertöpfe, Böller, eingeschränkt. Abgeschossen werden sollten sie nur vom 31. Dezember ab 18 Uhr bis 1 Uhr am 1. Januar, das ist die Empfehlung der Gewerbeaufsicht. Die Bremer Feuerwehr weist darauf hin, dass Knallkörper niemals gebündelt oder in Jacken sowie Hosentaschen transportiert werden sollten.

Ebenfalls dürften Blindgänger auf keinen Fall erneut angezündet werden und Raketen niemals in Richtung von Menschen oder Tieren abgefeuert werden, warnt die Feuerwehr. „Lesen Sie die Gebrauchsanweisung genau durch und verwenden Sie nur behördlich zugelassene Feuerwerkskörper“, raten die Brandschützer in einem Informationstext auf ihrer Homepage. Zur Sicherheit sollten Feuerlöscher oder ein Eimer mit Wasser bereit gehalten werden.

Keine grundsätzliche Gefährdungslage

Laut Polizei, für die die Neujahrsnacht zu denen mit den meisten Einsätzen zählt, gibt es keine grundsätzliche Gefährdungslage. Die Beamten werden trotzdem mit einer Vielzahl an Einsatzkräften in Uniform oder ziviler Kleidung in der Stadt unterwegs sein, vor allem an vielbesuchten Orten wie Sielwall oder rund um den Bahnhof.

Busse und Bahnen fahren an diesem Montag in Bremen bis etwa 14 Uhr und in Bremen-Nord bis etwa 15 Uhr im normalen Sonnabend-Takt, danach gelten Sonderfahrpläne. So fahren etwa die Straßenbahnen alle 20 Minuten. Rund um den Jahreswechsel fahren die Nachtlinien häufiger, zwischen 0.10 und 4.30 Uhr alle 20 Minuten ab Hauptbahnhof und dann noch um 5, 5.30 und 6.30 Uhr. Das gilt auch für die weiterführenden Linien N6 und N94. Informationen zum Sonderfahrplan gibt es im Internet auf der Homepage der BSAG. Die Kundencenter an der Domsheide und im Hauptbahnhof sind an diesem Montag zwischen 8 und 13 Uhr geöffnet, Neujahr nur das im Hauptbahnhof zwischen 9 und 17 Uhr.