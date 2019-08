(Frank Thomas Koch)

Ganz Bremen bereitet sich auf den Christopher-Street-Day (CSD) am Sonnabend vor. Während das Parlament am Donnerstag entschied, auch das Haus der Bürgerschaft mit den Regenbogenfarben zu beflaggen (siehe Bericht unten), wehte auf dem Tivoli-Hochhaus bereits ein entsprechendes Pendant. Dort hisste Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) zu­sammen mit Robert M. Dadanski (rechts) vom Verein CSD Bremen und Reiner Neumann vom „Rat & Tat – Zentrum für queeres Leben“ die symbolische Fahne. „Mir ist es auch ein persönliches Anliegen, dass Bremen für die Vielfalt von Lebensweisen und von sexuellen Identitäten einsteht und Flagge zeigt“, so Stahmann. Ihr Ressort, das im Tivoli-Hochhaus seinen Sitz hat, kümmert sich auch um gleichgeschlechtliche Lebensweisen sowie die Belange von Inter- und Transpersonen.