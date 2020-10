Eckt im eigenen Lager an, wird von der Wirtschaft respektiert: die linke Senatorin Kristina Vogt. (Frank Thomas Koch)

Wenn eine linke Wirtschaftssenatorin zur Reizfigur für die konservative Oppositionspartei wird, ist das erst einmal wenig überraschend. Erstaunlich ist in Bremen jedoch, was die CDU an Kristina Vogt so provoziert: Es ist offensichtlich der Umstand, dass man von Wirtschaftsvertretern des Zwei-Städte-Staats so gut wie kein böses Wort über sie hört. Wenn Vogt irgendwo aneckt, dann passiert das vor allem innerhalb des rot-grün-roten Senats oder bei den Fundamentalisten der eigenen Parteibasis, bei der antikapitalistischen Linken.

Die Vertreter des Kapitals hingegen liegen der gelernten Rechtsanwaltsfachangestellten aus Münster vielleicht nicht gleich zu Füßen, aber sie demonstrieren doch eine ausgesprochene Beißhemmung, quer durch alle Verbände. In seiner wütenden Generalabrechnung mit der politischen Klasse für deren Corona-Krisenmanagement nimmt sie der Bremer Gastronomen-Vorsitzende Detlef Pauls ausdrücklich aus: „Sie ist für uns da, sie hört zu und entscheidet pragmatisch.“ Und Pauls ist mit dieser Einschätzung in Wirtschaftskreisen kein Außenseiter.

Für Parteien, die sich als die eigentlichen und wahren Sachwalter von Mittelstand und Bürgertum sehen, ist das sehr unangenehm. Wüste Enteignungsfantasien und Verstaatlichungsforderungen kommen Vogt nicht über die Lippen. Sie sagt höchstens, dass unser Gesundheitssystem nicht an Rendite orientiert sein darf – das aber ist inzwischen auch an den meistens Stammtischen Konsens. Oder sie mahnt die Gebäudeeigentümer in der Innenstadt, ihre Mieten und Pachten zu verringern, um weiteren Leerstand zu verhindern. Wenn sie dann auch noch zwei Millionen Euro der Wirtschaftsförderung Bremen in die Anmietung leerer Ladenflächen kanalisiert, kann man auf die Empörung der Makler lange warten.

Vogts bisherige Bilanz ist durchaus vorzeigbar

Also wettert CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp auf dem Landesparteitag, Wirtschaftspolitik erschöpfe sich nicht darin, „dass eine linke Senatorin gute Laune verbreitet“. Das wirkt schon fast ein bisschen hilflos, denn Vogts bisherige Bilanz – zumal unter den Bedingungen einer globalen Krise – ist durchaus vorzeigbar: Soforthilfen für Kleinbetriebe und Solo-Selbstständige, ein kleines Sonderprogramm für Start-Ups, außerbetriebliche Ausbildungsverbünde gegen die Flaute am Lehrstellenmarkt, eine Wasserstoffstrategie für Norddeutschland. Das ist nicht die Fratze des Kommunismus, sondern eher das Profil einer potenziellen Koalitionspartnerin.

Denn Vogt geht auch innerhalb des aktuellen Regierungsbündnisses in Konflikte, die eher die Opposition ausfechten müsste. Etwa, wenn die Grünen keine weiteren Gewerbeflächen für die Logistikbranche ausweisen wollen oder die Erweiterung der Airport-City ablehnen. Dann spricht die Senatorin von Standortpolitik und Arbeitsplätzen in einer Deutlichkeit, die sich die CDU kaum noch leisten mag, wenn sie an Schwarz-Grün oder Jamaika als Machtoption für 2023 denkt.

Vogts Pragmatismus, ja Superrealismus, irritiert auch über Bremens Landesgrenzen hinaus. Vor wenigen Wochen wollte die niedersächsische FDP-Landtagsfraktion von der rot-schwarzen Regierung wissen, wie sie zur Idee eines norddeutschen Weltraumbahnhofs steht, etwa zum Transport von Satelliten. In der eher dürren Antwort wurde immerhin erwähnt, dass Vogt das Projekt befürworte und zur Kooperation bereit sei. Unterdessen artikulierten Niedersachsens Grüne ihre Abscheu vor „Raketenkrach und Treibstoffwolken“ – eine Haltung, die vermutlich von deren Bremer Parteifreunden und -freundinnen geteilt wird.

Irgendwann landet man bei der Frage, wie viel linke Prinzipientreue sich die rote Reala überhaupt noch leisten will. „Wir werden mehr von den Sozialarbeitern gewählt, die in Gröpelingen arbeiten, als von den Menschen die dort leben“, bekannte sie vorigen November im Interview mit der „Taz“. Doch ihre Klientel sind nun nicht mehr die Sozialarbeiter, sondern kleine und mittlere Betriebe, Selbstständige. In deren Namen wehrt sie sich dagegen, dass in der Bildungspolitik alles abgewertet werde, was nicht Abitur ist. Und sie sagt, dass Ausbildung nicht nur eine staatliche Aufgabe sein kann. Das ist fast wieder revolutionär – zumindest innerhalb eines Linksbündnisses.