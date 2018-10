Obacht! Wenn die Ruderboote nebeneinander fahren, ist Vorsicht geboten. (Shirin Abedi)

Dicht an dicht in einer Halle nahe der Weser stapeln sie sich: Zweier, Vierer und Achter. Das schummrige Deckenlicht spiegelt sich in der rotbraunen Lackierung der Boote und lässt sie schimmern. Es sind die Herzstücke des Bremer Ruder-Clubs Hansa an der Werderstraße. Mehr als ein Dutzend Frauen und Männer haben sich hier versammelt, die meisten von ihnen sind groß und kräftig und blicken auf eine lange Karriere als Ruderer zurück.

So wie Manfred Colby, 78 Jahre alt, davon 62 Jahre auf dem Wasser. Er ist ein bisschen der Witzbold der Truppe: „Rudern ist nur Nebensache, wir treffen uns hier, um einen Schnack zu halten und ein Bier zu trinken“, sagt er mit einem breiten Lächeln. Kollektives Lachen. Ganz so nebensächlich ist der Sport dann doch nicht: Die Gruppe trifft sich hier regelmäßig, oft mehrmals in der Woche, um auf der Weser zu rudern und fit zu bleiben.

Hanseatisches Understatement

Auch Jochen Heck rudert schon seit Ewigkeiten. Genauer gesagt seit 58 Jahren. Er ist 71 Jahre alt. „Und damit so etwas wie der Jungspund“, sagt er. Eigentlich hat er Zeit seines Lebens „etwas Trockenes“ gemacht, war im Finanzamt tätig. Das Highlight seiner Karriere, die Olympischen Sommerspiele 1968 in Mexiko City, erwähnt er jedoch mit keinem Wort – hanseatisches Understatement.

Jochen Heck (71) rudert seit 58 Jahren und nahm schon an Olympischen Spielen teil. (Shirin Abedi)

Im Ruder-Vierer ohne Steuermann gelang ihm und seinen drei Kameraden der Einzug ins Finale, am Ende wurden sie Sechster. Das Wasser ist glatt und ruhig, nur vereinzelt gibt es kleine Wellen. Die Nachmittagssonne lässt die Oberfläche glitzern. „Perfekte Bedingungen“, freut sich Heck. Mit einem kräftigen Ruck heben er und seine Mitstreiter das etwa 17 Meter lange Boot an, hieven es auf eine kleine Karre. Am Steg liegen die „Pinsel“ schon bereit, ein Spitzname für die Riemen.

Bei der Fortbewegung von Ruderbooten unterscheidet man in Riemen und Skull, erklärt Beck. Die Riemen sind etwas größer und länger, jeder Ruderer bewegt dabei nur einen Riemen. Bei der anderen Variante, dem Skullen, werden von jedem Sportler zwei Skulls bedient, eines auf der Backbord- und der Steuerbordseite des Bootes. Skulls sind etwas kleiner und leichter. „Aber anspruchsvoller“, sagt Beck.

Der Älteste der Truppe ist 81 Jahre alt

„Eins, Zwei, Einsteigen!“, ruft er seinen Kameraden zu. Alle Acht nehmen ihre Position ein und schnallen ihre Füße am Stemmbrett fest, ehe sie sich mit den Riemen langsam vom Steg abstoßen. „Alles vorwärts – Und los“, brüllt Beck über die Köpfe hinweg und das Boot setzt sich in Bewegung. Etwa acht bis neun Kilometer, circa eine Stunde, fahren die Ruder-Rentner bei jedem Training.

Immer schön gleichmäßig: Beim Rudern kommt es auf den richtigen Bewegungsablauf jedes Einzelnen an. (Shirin Abedi)

Der Älteste der Truppe ist 81 Jahre alt. „Wir hatten aber auch schon 90-Jährige“, erinnert sich Beck. Das Rudern an sich sei auch in so einem hohen Alter kein Problem, aber das Ein- und Aussteigen ins Boot gestalte sich dann manchmal schwierig. Einige hätten schon künstliche Hüften oder Kniegelenke.

Zügig bahnt sich der Achter durch die Weser und hinterlässt im Wasser eine keilförmige Spur, vom Ufer winken einige Passanten herüber. Der Bewegungsablauf jedes Einzelnen ist einstudiert, geschieht fast automatisch: Die Blätter eintauchen, abstoßen, zurückrollen, Riemen durchziehen, Blätter herausheben, abdrehen, vorrollen. Und dann wieder von vorn. „Gerudert wird aus den Beinen und dem Rumpf heraus“, erklärt Beck, „die Arme unterstützen nur.“

Es beginnt zu dämmern. „Ruder – halt! Wende über Backbord“, ruft Jochen Beck. Das Boot macht kehrt und die Truppe tritt ihre Heimreise an. Kurz darauf hängt der Achter gereinigt und abgetrocknet wieder an seinem Platz in der Halle. Daneben stehen Jochen Beck, Manfred Colby und ihre Kameraden und grinsen erschöpft. „Und jetzt gibt es ein Bier.“