Harms am Wall vor mehr als 50 Jahren. Der Ursprung des Modehauses liegt viel weiter zurück. Es wurde im Jahr 1865 gegründet, allerdings an anderer Stelle in der Stadt. (Fotostudio Lommatzsch)

Im Mai ist es drei Jahre her, dass Harms am Wall abgebrannt ist. Seitdem stehen drei Ruinen am Einkaufsboulevard in der Innenstadt, nichts oder nur wenig hat sich getan – doch nun sollen die Häuser endlich abgerissen werden und einem Neubau Platz machen. „Ich hoffe auf eine Baugenehmigung noch in diesem Jahr“, sagt Marco Bremermann, Eigentümer der Immobilien. Nach seinem Plan soll dann zügig mit dem Abriss begonnen werden, um spätestens ab Sommer das neue Haus zu errichten. Harms am Wall war am 6. Mai 2015 in Brand gesteckt worden. Das Feuer hatte das Geschäftshaus und zwei benachbarte Gebäude vernichtet. Die Brandstiftung konnte nicht aufgeklärt werden. Ein Gerichtsprozess gegen Hans Eulenbruch, den Inhaber von Harms am Wall, endete mit Freispruch.

„Planerisch sind wir durch“, erklärt Bremermann. Er hatte auf Betreiben der Stadt unter anderem einen Fassadenwettbewerb ausloben müssen und will sich beim Bau an das Ergebnis halten: „Das kommt so.“ Ursprünglich sollte der Eigentümer möglichst viel von der alten Fassade von Harms am Wall retten. Für den gesamten Wall gilt Ensembleschutz. Am Ende setzte sich Bremermann aber durch: Totalabriss, weil alles andere wirtschaftlich nicht zu vertreten gewesen wäre.

Der geplante Neubau am Wall. Er ersetzt drei Häuser, die abgebrannt sind. (ILLUSTRATION: PÜFFEL ARCHITEKTEN)

Abriss und Neubau gehen ineinander über. „Die ersten Arbeiten werden Sie gar nicht sehen, da wird dann im Keller schon die Gründung des neuen Hauses vorbereitet“, erklärt Bremermann. Entstehen wird ein 42 Meter breiter und annähernd 30 Meter hoher Baukörper. Für die Fassade planen die Architekten mit Oberkirchener Sandstein, der in Bremen zum Beispiel für das Haus des Reichs verwendet wurde. Das Dach wird mit vorbewittertem Zink gedeckt. Die Fensterrahmen bekommen einen Bronzeton. So soll Neues entstehen, das sofort alt und gediegen aussieht.

Teil des Entwurfes ist eine Passage, die durch das Gebäude führt. Sie ersetzt die Harms-Passage, wird aber leicht versetzt an anderer Stelle entstehen. Der Durchgang wird außerdem breiter und höher sein – ein großes Tor, das den Wall mit dem Kern der Innenstadt verbindet. Die Passage mündet direkt in die Museumstraße. Von dort geht es über den Schüsselkorb weiter zum Katharinenklosterhof und den besten Geschäftslagen der Stadt.

Die Ankündigung von Bremermann, aus seinem Plan in den nächsten Monaten Wirklichkeit werden zu lassen, entspricht dem Stand in der Baubehörde. „Wir sind guter Dinge, dass die Brandruinen bald verschwinden“, sagt Ressortsprecher Jens Tittmann. Mit dem Bauherrn sei man weitgehend einig, allerdings gebe es in zwei Punkten noch Abstimmungsbedarf: beim Brandschutz und der Passage.

Ein Feuer an diesem Ort soll genug sein, die Schutzbestimmungen sind streng, zumal es sich um einen sehr großen Baukörper handelt, der deutlich mehr Bruttogeschossfläche auf sich vereint als vorher die drei Häuser zusammen. „Der Eigentümer hat verschiedene Konzepte vorgelegt, wir müssen aber noch über ein paar Details reden“, erklärt Tittmann.

Bei der Passage, im Entwurf trägt sie wegen der Museumstraße den Namen Museum-Passage, handelt es sich wie vorher im Falle der Harms-Passage um einen öffentlichen Weg. Der private Eigentümer von Grund und Boden tritt Rechte an die Stadt ab. Das muss juristisch sauber im Grundbuch verankert werden und berührt auch die Frage, in welcher Form der Eigentümer entschädigt wird. Geklärt werden muss ferner, ob das Tor Türen bekommt, ob die Passage also verschlossen werden kann und zu welchen Zeiten das geschehen soll.

Der Wall war nach dem Großbrand monatelang gesperrt, danach gab es befristet eine Einbahnstraßenregelung. Mit solchen Einschränkungen muss auch während der Zeit von Abriss und Neubau gerechnet werden. Veranschlagt sind dafür rund zwei Jahre. Tittmann: „Wir gehen davon aus, dass Teilsperrungen notwendig sein werden.“ Seine Behörde wolle das eng mit dem Bauherrn und den benachbarten Geschäftsleuten absprechen. Außerdem solle versucht werden, vieles auf der Baustelle am Wall von deren Rückseite aus zu erledigen. Dort verläuft die Herdentorswallstraße.