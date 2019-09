Bislang liegt die "Seute Deern" noch auf Grund. Das könnte sich nun ändern: Der Traditionssegler soll am Sonnabend gehoben werden. (Carmen Jaspersen/dpa)

Der havarierte Dreimaster „Seute Deern“ soll ab Sonnabend wieder alleine schwimmen. So ist zumindest der Plan der Fachleute, die am Nachmittag damit beginnen, das Wasser aus dem Schiff im Alten Hafen leer zu pumpen.

Das 100 Jahre alte Segelschiff ist nach einem Wassereinbruch Ende August abgesackt und liegt seither mit Schlagseite in dem Bremerhavener Hafenbecken. Bereits am Montag war an dem Museumsschiff das letzte sichtbare Leck unter Wasser abgedichtet worden. Die Schäden stammten überwiegend noch von einem Brand im Februar und lagen ursprünglich oberhalb der Wasserlinie.

Am Dienstag hatten Taucher im Alten Hafen damit begonnen, Gurte unter der „Seute Deern“ hindurch zu ziehen, die mit insgesamt 20 Luftkissen beiderseits des Schiffes verbunden wurden. Diese Konstruktion soll das Schiff beim Aufstieg stabilisieren, damit es nicht zur Seite kippt.

Die Experten gehen davon aus, dass das Bremerhavener Wahrzeichen von selbst auftaucht, sobald genügend Wasser abgepumpt ist. Ein spannender Moment, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Schiff dabei instabil wird, zur Seite kippt oder sogar kentert. So ist es vom Deutschen Schifffahrtsmuseum zu hören, dem das Schiff gehört.