Kathleen Büssenschütt zieht ein rundum positives Fazit zu ihrer Zeit als ehrenamtliche Richterin am Verwaltungsgericht. (Frank Thomas Koch)

„Ehrlich gesagt, früher habe ich gedacht, dass Verwaltungsrecht das Langweiligste ist, was es gibt“, räumt Kathleen Büssenschütt freimütig ein. Trotzdem hat sie sich vor fünf Jahren für das Amt einer ehrenamtlichen Richterin am Verwaltungsgericht beworben. Und es nicht bereut. „Das war unheimlich spannend, eine wirklich schöne Zeit“, zieht sie ein rundum positives Fazit zu ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. „Man bekommt da Einblick in viele Sachen, mit denen man sonst ja nichts zu tun hat.“

Dabei war der Start eher holprig. In der Zeitung las Büssenschütt, die „vor einer Ewigkeit“ selbst mal vier Semester Jura studiert hatte, dass für Bremens Verwaltungsgerichtsbarkeit ehrenamtliche Richter gesucht werden. Irgendwie sei sie neugierig geworden und habe sich gedacht „versuch's doch einfach mal“, erzählt die 48-Jährige.

Sie habe dann auch sofort den Fragebogen für die Bewerbung ausgefüllt und abgeschickt. Doch dann passierte erst einmal nichts. „Es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich Bescheid bekam, ich hatte die Sache eigentlich schon abgehakt.“ Und als die Zusage dann kam, wurde sie der Kammer 6 des Verwaltungsgerichts zugeteilt, zuständig für Beamtenrecht. „Ausgerechnet Beamtenrecht, blöder hätte es ja wohl nicht kommen können“, erzählt Büssenschütt lachend von ihrer ersten Reaktion.

„Überschaubarer Zeitaufwand“

Und lag damit gründlich daneben, wie sie heute sagt. „Das Beamtenrecht umfasst ja ganz viele Bereiche“, erinnert sich die Bremerin an Verhandlungen über die Aberkennung eines Doktortitels, ein Arbeitszeitmodell für die Feuerwehr oder die Belange eines Hundeführers der Polizei. „Das ist überhaupt nicht so trocken, wie man immer denkt.“ Und man erfahre unglaublich viel über Themen, mit denen man sonst niemals in Berührung käme. „Also, dümmer wird man dadurch ganz bestimmt nicht.“

Spannend sei es auch gewesen, Einblicke in den Justizapparat zu bekommen. „Wo hat man als Bürger dazu sonst schon diese Möglichkeit?“ Natürlich habe sie anfangs auch ein wenig die Sorge gehabt, der Aufgabe nicht gewachsen zu sein. „Aber wir, also die beiden ehrenamtlichen Richter, wurden vor jeder Verhandlung von einem der drei Berufsrichter gebrieft.“ Der habe ihnen in kurzen, verständlichen Worten erklärt, worum es in dem jeweiligen Verfahren ging und sich die Zeit genommen, eventuelle Fragen zu beantworten.

Die Verhandlungen selbst habe sie stets als „echtes Miteinander“ zwischen den Berufsrichtern und den ehrenamtlichen Richtern empfunden. Zumal am Ende eben auch die Stimme der Ehrenamtlichen zählte. „Klar, wenn die drei Berufsrichter sich einig waren, war die Sache entschieden“, sagt die 48-Jährige. Und fügt lächelnd hinzu: „Waren sie aber nicht immer.“ Und ja, in einem Verfahren sei auch mal ihre Stimme ausschlaggebend für das Urteil gewesen.

Eine Amtsperiode von fünf Jahren

Auch eine weitere vorab gehegte Sorge erwies sich als unbegründet: Die zeitliche Belastung durch dieses Ehrenamt. Eine Amtsperiode der ehrenamtlichen Richter am Bremer Verwaltungs- oder Oberverwaltungsgericht umfasst fünf Jahre. Davon war sie aber nur für das erste, dritte und fünfte Jahr wirklich tätig. Die beiden Jahre dazwischen war sie lediglich als Stellvertreterin vorgesehen. Und das Ganze auch jeweils immer nur für ein Quartal des Jahres.

Pro Quartal hat es meist nur zwei Termine gegeben, die jeweils etwa fünf Stunden dauerten. „Das war vom Zeitaufwand her also wirklich überschaubar.“ Erst im letzten Jahr wurde es durch Asylverfahren etwas mehr, berichtet Kathleen Büssenschütt. „Da waren es dann auch mal fünf, sechs Verhandlungen im Quartal.“

Jede Kammer des Verwaltungsgerichts bekam hierfür eine bestimmte Region zugewiesen. „Wir zum Beispiel waren für die Russische Föderation zuständig und damit auch für die Fälle, in denen es um Tschetschenen ging.“ Eine interessante Erweiterung des Aufgabenbereichs der ehrenamtlichen Richterin, aber auch eine belastende, wie sie sagt. Sonst habe die Verfahren eigentlich immer schnell abhaken können. Da sei es für die Betroffenen zwar auch um wichtige Dinge gegangen, aber eben nicht um existenzbedrohende Fragen. „Aber in Asylverfahren bestimmen wir mit unserer Entscheidung über das Schicksal ganzer Familien.“

So gesehen, habe – abgesehen von den Asylverfahren – die Tätigkeit der ehrenamtlichen Richter am Verwaltungsgericht sogar Vorteile gegenüber der von Schöffen an Amts- und Landgericht. „Jemand für Jahre ins Gefängnis schicken zu müssen, würde mich ganz sicher mehr belasten.“