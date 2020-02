Das Bremer Stadion. (Karsten Klama)

Ein Blick in den Südwesten reicht, um zu verstehen, was der Abstieg eines Traditionsklubs für Folgen haben kann. Der 1. FC Kaiserslautern, der Betzenberg, das sagt fast jedem Fußball-Fan Deutschlands etwas. Die traurige Realität ist Platz 14 in der 3. Liga, ein ewiger Kampf gegen die Insolvenz. Ein Grund für den Absturz sind die Kosten für den Umbau des Stadions, die falsch kalkuliert wurden und nun wenig finanziellen Spielraum lassen.

Auch in Bremen wurden die Abträge der Kredite, mit denen der Umbau des Weserstadions finanziert wurde, falsch kalkuliert. Auch Werder hat schwer an den Summen zu tragen. Bei einem Abstieg in die 2. Liga würde sich die Last weiter erhöhen. Bisher war Werder stolz darauf, den Umbau des Stadions selbst zu finanzieren, obwohl die Stadt bei der Bremer Weser-Stadion GmbH als Gesellschafter zu 50 Prozent beteiligt ist. Denn gezahlt hat die Stadt nur minimale Summen, oder sie hat einen Kredit gewährt, den Werder allein getilgt hat.

Mehr zum Thema Auswirkungen eines Abstiegs Bremen und Werder beraten über Hilfe Der Abstieg in die 2. Bundesliga hätte für den Werder und die Stadt Bremen enorme finanzielle ... mehr »

Dass im Fall des Abstiegs die Stadt ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommt und so hilft, dass Werder schnell wieder aufsteigt, ist Teil der Verantwortung, die sie tragen sollte.