Esel, Hund, Katze und Hahn: Viele Auswärtige kennen diese Märchenfiguren aus Bremen. (Christina Kuhaupt)

Die Stadtmusikanten sind Bremens beste Botschafter. Denken Sie, dass im Stadtmarketing genug mit Hahn, Katze, Hund und Esel gemacht wird?

Christoph Burmann: Nein, das denke ich nicht. Wir haben in unseren Studien immer wieder festgestellt, dass die Stadtmusikanten außerordentlich bekannt sind, und diese Bekanntheit steigt über die Jahre sogar. Die Stadtmusikanten erzeugen weltweit überall die gleichen positiven Gefühle – auch in den USA und China. Dort gehört die Geschichte sogar zum Lehrplan an den Grundschulen, weshalb auf der Weltausstellung in China jeder an Bremens Stand das Märchen erkannt hat. Seitdem habe ich ein Argument, wenn ich rate, die Stadtmusikanten intensiver zu verwenden. Ich stoße auf mehr Gehör.

Begeisterung für die Stadtmusikanten gab es nicht sofort?

Wir haben vor zehn Jahren zum ersten Mal vorgeschlagen, die Stadtmusikanten mehr zu nutzen, auf Grundlage einer großen bundes- und europaweiten Studie. Zu Bremen fielen den Menschen überall als erstes die Stadtmusikanten ein – und danach nichts mehr. Da haben wir gesagt: Das ist ja ein Ding! Fantastisch! Die Menschen haben nur die Stadtmusikanten vor Augen. Wir haben den Vertretern der Stadt die Ergebnisse vorgestellt und gesagt: Das müsst ihr machen. Die Stadtmusikanten sind hochemotional und dadurch außerordentlich wirkungsvoll. Das liegt daran, dass der Mensch in seinem Kaufverhalten stark von Gefühlen getrieben ist. Das hat damals aber keiner verstanden. Die Runde hat sich über die Idee amüsiert: ‚Ach der Professor mit seinem Kindermärchen! Wir können doch Bremen nicht auf ein Kindermärchen reduzieren. Das ist ja lachhaft! Es kommt deshalb doch keiner nach Bremen.‘ Ich kann mich genau erinnern.

Schon vor zehn Jahren plädierte Christoph Burmann: Bremen muss mehr mit den Stadtmusikanten machen. (Christina Kuhaupt)

Mittlerweile gehören die Stadtmusikanten aber sogar zum Logo der Stadt.

Das war für uns ein großer Erfolg. Viele Institutionen am Standort haben das Symbol außerdem in ihre Kommunikation übernommen. Doch längst nicht alle. Das Ergebnis mag ich nicht offen sagen, aber es ist lückenhaft, um es vorsichtig zu formulieren. Nach zehn Jahren hat es die Stadt nicht geschafft, dass die eigenen Gesellschaften das Symbol nutzen, obwohl das sofort entschieden werden könnte. Der Trend ist positiv, doch das Potenzial wird bei Weitem nicht ausgeschöpft.

Warum sind Symbole wichtig für die Außendarstellung einer Stadt?

Wir müssen uns von Wettbewerbern unterscheiden. Nur dann haben wir eine Chance, überhaupt das Verhalten von anderen Menschen zu beeinflussen. Das können wir mit den Stadtmusikanten hervorragend erreichen. Da kann uns keiner einholen.

Wie sieht es denn mit den anderen Botschaftern Bremens aus?

Wir haben zu Beginn unserer Forschung verschiedene Thesen aufgestellt. Zunächst haben wir die Teilnehmer der Studie gefragt, ob ihnen Persönlichkeiten oder Politiker wie Henning Scherf bekannt sind und ob sie sie sympathisch finden. Schon nach der ersten Frage war aber Schluss in unserem Fragebogen. Egal, nach wem wir uns erkundigt haben, die Bekanntheit war nahe null. Wir haben im zweiten Schritt Firmen abgefragt: Becks, Jacobs, Mercedes. Doch kaum ein Mensch kennt ihre Verbindung zu Bremen. Wir haben den Befragten sogar eine Liste mit den Marken und Personen vorgelegt. Das können Sie komplett vergessen. Die letzte These war: Werder Bremen als Botschafter. Tatsächlich hat das 2007 funktioniert, obwohl die Nennung deutlich geringer war als bei den Stadtmusikanten, aber immerhin. In unserer nächsten Umfrage 2013 ist Werder jedoch fast vollständig verschwunden. Werder ist kein Erfolgssymbol mehr gewesen.

Und wird deshalb weniger wahrgenommen?

Sportvereine sind schwierig. Das zeigen auch andere Studien. Erfolge lassen sich von den Städten vorübergehend nutzen, aber kurz danach bricht die Wahrnehmung wieder ab. Die Stadtmusikanten sind dagegen über die Zeit ganz stabil. Wir haben damit alle Symbole, die sich für Bremen emotional nutzen lassen, geprüft. Die Stadtmusikanten sind übrig geblieben.

Mehr Stadtmusikanten – hilft da der Stadtmusikantenexpress?

Der ist auf jeden Fall sehr gut. Doch man darf die Wirkung nicht überschätzen. Das alleine wird an der Wahrnehmung Bremens nahezu nichts ändern, weil die Aktivität viel zu klein ist. Die Stadtmusikanten müssen multipliziert werden und an jeder Ecke, bei jeder Gelegenheit, in jedem Medium immer wieder zu sehen sein. Dann bleiben sie hängen. Es dauert jedoch Jahrzehnte, bis das Symbol gelernt wird und die Gefühle gegenüber Bremen ins Positive verändert werden.

Was schlagen Sie konkret vor?

Ich finde die Idee gut, mit den Stadtmusikanten zu spielen, sie zum Beispiel in Bewegung, leuchtend oder multimedial in einem anderen Kontext aufzustellen. Das halte ich für außerordentlich wichtig. Was auch ein toller Ansatz ist, dass Events in ihre Kommunikation die Stadtmusikanten einbinden wie die Breminale es tut. Das kostet am Ende nichts. Fahnen und Flyer werden ja ohnehin gedruckt – mit Logo oder ohne. Das müssen sie nur wollen und sich über die Relevanz klar werden.

Dagegen argumentieren andere, dass neue Stadtmusikanten immer auch eine Konkurrenz zum Original schaffen.

Das sehe ich anders. Wenn vorübergehend immer wieder neue Ideen entwickelt werden, ist das sicherlich sehr positiv und nimmt den Stadtmusikanten nichts weg. Ich denke nicht an fünf neue Bronzeskulpturen. Das wäre sicher ein Problem. Die wichtigste Aktivität ist jedoch, das Bewusstsein in der Stadt für die Bedeutung und das Erfolgspotenzial der Stadtmusikanten zu schaffen. Das bewirkt am meisten. Das Interessante ist, das nützt ja jedem, der das macht.

Gilt das auch für Unternehmen?

Absolut. Wer das nicht tut, weiß nichts davon oder hat die gleiche Fehlwahrnehmung wie die Verantwortlichen der Stadt anfangs: ‚Das ist ein Kindermärchen. Ich muss hier als Logistiker meine Lkws an den Mann bringen. Ich verkaufe echte Produkte und keine Märchen.‘ Dagegen geht es darum, zu zeigen, dass man eine Spedition aus Bremen ist.

Das nimmt nichts an Professionalität?

Überhaupt nicht – auch im Business-to-Business-Bereich ist das ausschließlich positiv. Gerade die Logistik ist ein schönes Beispiel, weil die Unternehmen mit dem Problem zu kämpfen haben, dass sie im Auftritt völlig austauschbar sind. Es ist der simpelste Weg, das Symbol zu nutzen. Dann sagt jeder: Ach, das sind die aus Bremen! Damit unterscheiden sich die Spediteure und erzeugen eine positive emotionale Reaktion. Das Tor ist aufgestoßen, jetzt können sie den Kunden ihre Geschichte erzählen, warum sie der weltbeste Logistiker sind.

Gibt es andere Städte, die besser mit ihren Botschaftern umgehen?

Da gibt es wenig Beispiele, denn kaum eine Stadt hat solch ein starkes Symbol. Sofort fällt einem Paris ein. Gegenüber den Stadtmusikanten hat der Eiffelturm dabei einen Vorteil: Er ist kein Kindermärchen. Das hemmt die Menschen wahrscheinlich, das Symbol zu nutzen. Wären das Weserstadion oder der Flughafen weltberühmt, wäre das anders.

Zusätzlich zu einer Offensive für mehr Stadtmusikanten: Wo sehen Sie in Bremens Außendarstellung Handlungsbedarf?

Wenn Sie auf der Autobahn die Landesgrenze passieren, werden Sie durch Schilder begrüßt, auf denen ein Papierschiff und der Spruch ‚Herzlich willkommen in Bremen‘ zu sehen sind. Es ist naheliegend, diese Schilder zu ersetzen, weil sie ohnehin alt und marode sind. An dieser Stelle könnten die Stadtmusikanten die Autofahrer grüßen. Ich habe das hunderte Male gesagt und höre immer wieder: ‚Ja, stimmt! Ist in Gang!‘ Bis heute ist es nicht gelungen, die Schilder auszutauschen. Das ist ein Symbol für Phlegma. Und was sagt das Schild über uns? Sind wir Papierschiffchenbauer? Wie vermarkten wir Bremen in Zukunft erfolgreich? So nicht.

Besser kein Gruß als diese Schilder?

Ja. Ich habe immer wieder gescherzt, dass wir zu Guerillamarketing greifen werden und die Dinger einfach absägen (lacht). Dann hätten wir einen großen Dienst für Bremen erwirkt. Hauptsache weg.

Gerade hat Bremens Marketing die Schulnote sechs minus verliehen bekommen. Unternehmen kritisieren, dass es schwierig ist, Mitarbeiter für den Standort zu gewinnen, zum Beispiel wegen der Probleme in der Bildung. Was sollte Bremen tun?

Da kommen die Stadtmusikanten wieder ins Spiel. Jede Stadt hat Probleme. Sie müssen aber kommunikativ das Zepter in die Hand nehmen. Dadurch kann man von vielen Dingen ablenken und mit den Stadtmusikanten ein Konterpunkt setzen. Tesla beherrscht das wunderbar. Eigentlich gibt es riesige Probleme, weil sie die Produktion nicht aufgebaut kriegen. Was macht Herr Musk? Der stellt sich hin und zeigt einen neuen elektrischen Lkw und einen Sportwagen, der schneller ist als die Modelle der Konkurrenz. Die meisten werden sagen: Tesla, was für eine Superbude! Hier in der Stadt gibt es keinen Elon Musk. Bremen muss bei der Umsetzung von Ideen länger am Ball bleiben und alle Akteure am Standort überzeugen. Das ist für andere Städte aber genauso schwierig. Das heißt natürlich nicht: Hauptsächlich auf Werbung setzen, dann brauchen wir uns um die Schulqualität nicht zu kümmern. Nein: Das eine tun, das andere nicht lassen.

Das Interview führte Lisa Boekhoff.

Zur Person:

Christoph Burmann ist Inhaber des Lehrstuhls für innovatives Markenmanagement der Universität Bremen. Vor zehn Jahren plädierte der Wissenschaftler bereits für mehr Stadtmusikanten im Stadtmarketing.