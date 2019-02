Bürgermeister Carsten Sieling (links) und Wirtschaftssenator Martin Günthner vor den Bremer Stadtmusikanten. (Christina Kuhaupt)

Carsten Sieling: Mit dem Märchen der Brüder Grimm bin ich groß geworden. Es war für mich das allererste Bild, das ich von Bremen hatte.

Martin Günthner: Als Bremerhavener habe ich Bremen immer als erstes mit den Stadtmusikanten verbunden. Es ist eine spannende Geschichte, und die vier Tiere sind ein tolles Symbol für diese Stadt.

Sieling: Wo immer man unterwegs ist in der Welt, kennen die Menschen die Stadtmusikanten. Sagt man Bremen, antworten die Menschen: „Stadtmusikanten“. In Bezug auf die Selbstwahrnehmung ist auch die Historie wichtig. Das Märchen der Stadtmusikanten ist zwar 200 Jahre alt, aber es ist längst nicht so lange mit Bremen verbunden. Die Skulptur von Gerhard Marcks am Rathaus steht erst seit den 50er-Jahren. Das zeigt den rasanten Erfolg von Esel, Hund, Katze und Hahn, die in so kurzer Zeit auch den Weg in das Herz der Bremerinnen und Bremer gefunden haben.

Günthner: Die Stadtmusikanten tauchen in unserer Markenarchitektur auf, werden aber auch in Verbindung mit der Wirtschaftsförderung oder Wirtschaftsaktivitäten genutzt. Die Stadtmusikanten haben eine große Wirkung, auch wenn sie nur sehr klein neben dem Rathaus stehen.

Sieling: Es gibt die Zahl eins: Es ist das einzige Märchen, das einen Städtenamen im Titel hat. Das erzählt etwas Großartiges über Bremen. Denn das Märchen zeigt, dass Bremen schon immer ein Sehnsuchtsort für viele Menschen war.

Günthner: Man darf eine Sehenswürdigkeit nicht mit einem Stadtsymbol verwechseln. Wir nutzen die Stadtmusikanten immer mehr in der Außendarstellung, zelebrieren deshalb auch das Jubiläumsjahr 2019 mit einer noch stärkeren Einbindung in die Tourismuswerbung. Wir wollen zeigen, dass Bremen eine attraktive Innenstadt und mit dem Rathaus ein Unesco-Weltkulturerbe hat, aber eben auch diese bekannten Märchenfiguren, die direkt neben dem Rathaus stehen – und übrigens Teil des Unesco-Welterbes sind.

Sieling: Man hat in Bremen lange mit der Skulptur gefremdelt. Die Entscheidung, die Statue nicht größer als den Roland zu machen und am Ende diesen feinen Entwurf von Gerhard Marcks dahin zu stellen, passt gut zu Bremen. Natürlich erwarten viele Besucher etwas größeres, ich finde aber, das ist bremisch.

Günthner: 40 Millionen Menschen sehen jedes Jahr die Stadtmusikanten, für Touristen gehören sie zu den Highlights der Stadt. Das Märchen ist groß, deshalb müssen es die Stadtmusikanten nicht auch sein. Sie strahlen ein hanseatisches Understatement und die Tugenden hinter der Geschichte aus. Das ergibt mit dem Rathaus, dem Roland und dem Marktplatz eine schöne Mischung.

Günthner: Unsere Markenarchitektur ist inzwischen komplett auf die Stadtmusikanten ausgerichtet. Wo Bremen auftritt, sind die Stadtmusikanten dabei. Damit haben wir sie auf eine gewisse Weise größer gemacht, weil wir ihre Bedeutung auch verstärkt haben.

Sieling: Wie gesagt: die Stadtmusikanten gehören in dieser Größe genau dahin, wo sie jetzt sind.

Sieling: Das ist eine sehr wichtige und überzeugende Botschaft, die auch die Erwartungen der Menschen an Bremen prägt. Die Stadtmusikanten stehen für Bremens Weltoffenheit, aber auch dafür, dass Bremen ein Ort der Solidarität und der Gastfreundschaft ist.

Günthner: Die Stadtmusikanten sind Symbol für Wandel und Veränderungen. Bremen als klassische Handelsstadt, Industriestadt, Wissenschaftsstadt – all das funktioniert nicht ohne Offenheit und Toleranz. Deshalb sind wir stolz darauf, dass Bremen sich so einladend an Menschen aus aller Welt wendet. Bremen hat viel zu bieten und ist eine liebenswerte Stadt mit einer hohen Lebensqualität.

Sieling: Wer das Marketing von der Geschichte des Ortes und solchen Symbolen entkoppelt, macht einen Fehler. Die Stadtmusikanten sind ganz sicher nicht alles, was Bremen auszeichnet, aber sich davon zu trennen, finde ich falsch.

Günthner: Wenn man es so sehen will, wären auch das Rathaus, der Roland, Werder Bremen, alles was für Tradition steht und einen Wiedererkennungswert hat, durchgenudelt. Unsere Imageanalysen zeigen aber, dass viele Menschen mit Bremen als erstes die Stadtmusikanten verbinden.

Günthner: Genau das wollen wir mit dem Stadtmusikantensommer ändern. Wenn ich etwas habe, das Menschen anspricht und eine positive Botschaft hat, dann müssen wir das durch so ein Veranstaltungsjahr auch für das touristische Marketing nutzen. So können wir auch den Wert der Stadtmusikanten steigern.

Sieling: Das Jubiläum ist eine schöne Gelegenheit, um die Emotionalität, die sich mit den Stadtmusikanten verbindet, noch stärker herauszustellen.

Sieling: Die Stadtmusikanten sind zum einen ein Ausdruck dafür, dass bei uns die Räuber verjagt werden. Aber vor allem stehen sie dafür, dass wir offen und hilfsbereit sind und allen, die verfolgt werden, Zuflucht bieten. Diese positive Botschaft der Weltoffenheit schafft Aufmerksamkeit. Die brauchen wir natürlich. Und grau waren wir nie, Mäuse sowieso nicht. Schließlich gehört eine Katze zu den Stadtmusikanten…

Sieling: Weil es eben eine zentrale Botschaft hinter dem Märchen gibt. Wenn man sich in schwerer Lebenslage auf den Weg macht und ein Ziel vor Augen hat, ist Bremen eben nicht nur das Reiseziel, sondern auch die Motivation für die Reise. Deswegen gehört der Stadtmusikantensommer nach Bremen.

Günthner: Ich nehme immer kleine goldene Stadtmusikantenfiguren mit auf Reisen. Das ist immer ein schöner Anknüpfungspunkt, zum einen für die Menschen, die die Stadtmusikanten schon kennen, zum anderen für die, die sie noch nicht kennen, um ihnen dann etwas über Bremen zu erzählen. Und ansonsten natürlich alles, wo die Stadtmusikanten als Label drauf sind. Das bietet einen Anlass, über die Stadt und die Geschichte dahinter zu sprechen. Das ist ein guter Türöffner.

Sieling: Ich bringe sehr gerne das von Janosch illustrierte Buch über die Stadtmusikanten mit, das inzwischen in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde. Damit lernen mehr Menschen direkt in ihrer eigenen Muttersprache etwas über unsere Stadt und die positive Botschaft, die sich mit den Stadtmusikanten verbindet.

Zur Person

Carsten Sieling ist seit 2015 Präsident des Senats und Bürgermeister Bremens sowie Senator für Kultur und Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften. Zuvor war der SPD-Politiker fünf Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestages sowie von 2004 bis 2006 Landesvorsitzender seiner Partei.

Zur Sache

Martin Günthner ist seit 2011 Senator für Arbeit, Wirtschaft und Häfen sowie Justizsenator. Von 2010 bis 2011 war er Senator für Arbeit und Häfen. Zuvor war der SPD-Politiker von 1999 bis 2010 Mitglied der Bremischen Bürgerschaft.