Die Linie 2 kreuzt an der St.-Jürgen-Straße auf ihrem Weg von Westen nach Osten vom Steintor ins Hulsbergviertel. (Frank Thomas Koch)

Verwirrung gehört dazu. Eine junge Frau überquert einen Radweg, bleibt stehen, schaut sich um, dreht sich im Kreis. Ihr suchender Blick schweift über die Anzeigetafel der Straßenbahnhaltestelle. Sie bemerkt nicht, dass sie auf die Gleise zusteuert, ihr Blick ist nach rechts gerichtet, als von links eine Bahn herannaht. Ein Ruf in letzter Sekunde, die junge Frau zuckt erschrocken zurück, als die Straßenbahn an ihr vorbei saust. Sie fasst sich an die Brust, atmet aus.

So knapp wird es an der Straßenbahnhaltestelle St.-Jürgen-Straße oft. Das Gleisdreieck an der Grenze vom Steintor zum Hulsbergviertel ist ein enges Geflecht von Radwegen, Autospuren und Schienentrassen. Treffpunkt St.-Jürgen-Straße, das lässt nicht nur die junge Frau irritiert die Haltestelle ablaufen. Einen Überblick zu gewinnen, fällt schwer, der Kiosk in der Mitte der sich kreuzenden Gleise blockiert die Sicht. Wer nicht aufpasst, wird von Zügen der Linien 2, 3 oder 10 überrascht, die aus verschiedenen Richtungen die zwei Haltepunkte an der Station anfahren.

Es ist ein Dienstagvormittag in den Sommerferien, die Sonne knallt auf den Asphalt, nur wenige Menschen verweilen auf den Bürgersteigen. Viele verschwinden schnell in Läden oder in den Straßenbahnen, um dem Wetter zu entgehen. Kontrastprogramm zu dem, wie die St.-Jürgen-Straße an Heimspieltagen von Werder Bremen aussieht: Da wird das Gleisdreieck zum überfüllten Umschlagplatz, Menschenmassen drängen sich aus den Straßenbahnen, ein grün-weißes Farbenmeer schlängelt durch die Seitenstraßen zum Weserstadion, überall Fahnen, Feierlaune, Biergeruch. Der Kiosk, der sonst die Sicht blockiert, wird an diesen Tagen zum Treffpunkt.

Das bestätigt auch Selcuk Demirkapi, der seit zwei Jahren den verpackungslosen Laden Selfair direkt gegenüber der Haltestelle betreibt. „Bei Werder-Spielen ist hier Ausnahmezustand.“ In den meisten Fällen sei das aber friedlich, in seinem Laden bekommen er und seine Mitarbeiter nur wenig davon mit: „Eine Stunde nach dem ­Anpfiff ist es hier tot“, beschreibt er die Spieltage. An diesem Morgen ist nur eine Kundin im Laden – Normalzustand, sagt Demirkapi. Hauptgeschäftszeit ist in seinem Laden zwischen 17 und 19 Uhr, wenn die Anwohner aus Peterswerder auf dem Rückweg von der Arbeit bei ihm Halt machen. Doch jetzt, sagt er schulterzuckend, bei Sommerferien und Hitze, sei es ­ruhig.

Für Demirkapi ist die St.-Jürgen-Straße eine bunte Ecke. In den Geschäften kauften viele Menschen aus der Umgebung, ein großer Teil der Bahnfahrer steige an der Haltestelle aus, um dann in die gleichnamige Straße zum Klinikum Bremen Mitte einzubiegen. Als er seinen Laden, in dem Kunden zu großen Teilen verpackungsfrei einkaufen können, eröffnete, habe er sich bewusst für diese Räume entschieden: „Es ist genau die Grenze zwischen Viertel und Peterswerder.“ Ob sich die Ecke in den vergangenen Jahren verändert habe? Er zuckt mit den Schultern, weist dann durch seine gläserne Eingangstür auf die gegenüberliegende Straßenseite. „Am besten im Modegeschäft fragen. Die sind schon ewig hier.“

Die Straßenbahnen poltern im stetigen Takt vorbei. Schräg gegenüber von Demirkapis Unverpackt-Laden prangt ein Schriftzug im Schaufenster eines Geschäfts in der Hamburger Straße: 49 Jahre, steht dort in großen, weißen Lettern. Mady Nolte Moden ist wohl eines der ältesten Geschäfte an der St.-Jürgen-Straße. Der helle Verkaufsraum ist an diesem Morgen mit Markisen vor der direkten Sonneneinstrahlung abgeschirmt, die Ladentür steht offen, um ein bisschen Luft hereinzulassen.

Die Inhaberin und Gründerin des Modegeschäfts steht noch selbst am Tresen: Mady Nolte heißt inzwischen Mady Mennen, und sie empfängt ihre Kunden mit einer freundlichen Begrüßung. Früher hatte sie einmal sechs Läden in Bremen und Niedersachsen, erzählt sie, die sie nach und nach an ihre Nachfolgerinnen übergeben hat. Nur der Laden an der St.-Jürgen-Straße, ihr erster, den führt sie noch selber. „Ich arbeite nicht, ich habe Spaß“, sagt sie. Ihr Erfolgsgeheimnis? Exklusivität und Qualität, sagt sie, das habe sich bewährt: „Ich habe Kundinnen, die kaufen hier schon, seit es das Geschäft gibt.“

Die Gegend verändert sich

Obwohl die St.-Jürgen-Straße keine typische Einkaufsmeile ist, finden nicht nur Stammkunden den Weg in ihr Geschäft, sagt Mennen. In der Innenstadt gebe es nur noch „Plünn“, da wichen immer mehr zu Läden wie ihrem aus. Allerdings verändere sich die Gegend, Banken gebe es keine mehr, Bäckereibetriebe verschwinden, weil sie keinen Nachfolger finden. „Ich habe sie alle verloren.“

Zurück auf der Straße hat sich die Wärme in Mittagshitze gesteigert, aus den passierenden Autos hängen Menschen ihre Arme heraus, Radfahrer wischen sich beim Stopp an der Ampel über die Stirn. Von Mady Nolte ­Moden ist es nur ein kurzer Fußweg zum Schwarzen Meer. In die Straßenkreuzung ragt die ehemalige Tankstelle hinein, der dort nun ansässige Vintage-Möbel-Laden ist allerdings geschlossen. Das schräg gegenüber liegende „Antiques“ von Bill Evans ist allerdings geöffnet, der Besitzer ist durch das große Schaufenster zu sehen, wie er gerade mit Arbeitshandschuhen ausgerüstet eine Kommode verschiebt. „Es hat sich viel hier verändert“, sagt er mit Blick aus dem Fenster auf die gegenüberliegende Häuserreihe. „Es ist besser geworden.“

Inzwischen wohnten mehr Familien in den umliegenden Straßen, das habe die Gegend verändert. Seit 1981 arbeitet er als Antiquar auf dieser Ladenfläche, hauptsächlich Möbel aus seinem Heimatland England stehen zum Verkauf. Laufkundschaft, sagt Evans, bekommt er hier selten. Das bringe aber das Geschäft mit sich.

Zwei Türen weiter, im Blumenladen Gänseblümchen, sagt auch Brigitte Fröhlich: „Das ist keine Ecke, wo man aus versehen lang rennt.“ Seit 30 Jahren arbeitet sie in der Straße, seit 13 Jahren verkauft sie in ihren jetzigen Ladenräumen. Stammkundschaft, sagt sie, das sei ihr Geschäft. Bei den meisten wisse sie genau, welches Gesteck sie sich zu Weihnachten wünschen oder welche Vasen sie zu Hause haben. „Man kennt sich irgendwann.“ Nur so habe sie mit ihrem kleinen Betrieb so lange bestehen können.

Draußen auf der Straße strahlt die Sonne mit voller Kraft, ein Krankenwagen rauscht in Richtung Klinikum Mitte vorbei, als eine Straßenbahn polternd aus Richtung Steintor an die Haltestelle fährt. Wieder steigen Menschen aus, wieder schauen einige verwirrt auf der Suche nach dem richtigen Weg umher. Wieder ist der Kiosk im Weg.