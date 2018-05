Julia von Wild (l.) und Kathrin Bahr sind zweifellos straßentheaterbegeistert. (Daniela Buchholz)

Als Kulturfolger bezeichnen Biologen Tiere wie den Spatz. Er folgt laut Lexikon den Menschen, weil er in seinem Kulturbereich günstige Entwicklungsmöglichkeiten vorfindet. Julia von Wild und Kathrin Bahr sind im Wortsinn Kulturfolger, denn die beiden Bremerinnen gehen immer dorthin, wo sie günstige Entwicklungsmöglichkeiten im Kulturbereich vorfinden.

Im Moment ist das vor allem im baden-württembergischen Rastatt. Dort organisieren die beiden als künstlerische Leiterinnen mit ihrer Agentur Zweifellos.net nach 2016 zum zweiten Mal das Tête-à-tête-Festival, seines Zeichens das Größte, was Deutschland in Sachen Straßentheater und modernem Zirkus zu bieten hat. Vom 29. Mai bis zum 3. Juni kommen um die hunderttausend Besucher, doppelt so viele, wie Rastatt Einwohner hat, um sich 47 Solo-Künstler und Gruppen in insgesamt 270 Shows anzugucken. Das Logo des Tête-à-tête seit 2016 ist – ein Spatz.

Was von Wild und Bahr besonders freut: Ihr erstes Tête-à-tête lief so gut, dass ihnen die Stadt als Veranstalter das alle zwei Jahre stattfindende Festival jetzt insgesamt bis 2022 anvertraut hat. Etwa 500 000 Euro Etat waren zuletzt pro Ausgabe drin. "Toll ist, dass wir dadurch viel langfristiger planen können", sagt Bahr. "Toll ist, dass man im Kulturbereich überhaupt so einen Vertrag bekommt", ergänzt von Wild. "Hier wird unsere Arbeit auch monetär geschätzt. Davon zahlen wir die Miete."

Die Miete für das Büro in der Bremer Neustadt. Mit ihrer Agentur sitzen die Kulturmanagerinnen in der Alten Schnapsfabrik. Und das soll auch so bleiben, auch wenn der Schwerpunkt ihrer Arbeit "buten" liegt: Zeitgleich zu den Vorbereitungen fürs Tête-à-tête liefen auch die für den Parkperplex, eine kleinere Zirkuskunst-Variante in Norderstedt, der am Pfingstwochenende veranstaltet wurde. Vom 17. bis 19. August folgt dann noch La Strada unterwegs in Rotenburg.

Die "große" Ausgabe in Bremen leitete das Duo von 2005 bis 2011 (von Wild) beziehungsweise 2012 (Bahr). "Wir haben uns natürlich nach außen orientiert, weil wir irgendwann gesehen haben, dass woanders in Sachen Kulturarbeit oder in der Freien Szene einfach mehr geht als in Bremen", sagt Bahr.

Wieso dann nicht auch dort hinziehen, wo die Arbeit ist? Dazu sind beide, obwohl keine gebürtigen, dann doch schon zu lange und vor allem auch viel zu gerne Bremerinnen. "Wir würden nirgendwo anders leben wollen", sagt von Wild. "Wir fühlen uns in Bremen wohl, Kathrins Tochter geht hier zur Schule. Und das Arbeiten funktioniert ja den großen Teil des Jahres auch von hier aus." Für die heiße Phase seit Anfang Mai ist das Duo temporär nach Rastatt gezogen, genau wie einige der insgesamt 60 Mitarbeiter, die von mehr als 100 freiwilligen Rastättern unterstützt werden.

Das Festival wird in diesem Jahr eine Art Showroom für die Organisatoren von Zirkuskunstfestivals aus ganz Europa sein. Bahr: "Wir wollen den Kollegen aus Portugal, Großbritannien, Polen, Dänemark und vielen weiteren Ländern eine Plattform bieten. Es wird Konferenzen und Workshops geben." Ein Schwerpunkt bei den Auftritten der Künstler liegt auf der Jugend, denn sie ist schließlich der Teil des Publikums, der möglichst noch viele Jahre begeistert Straßentheater gucken soll. "Am Herzen liegen uns auch immer tolle Künstlerinnen", sagt Bahr. Ihnen während des Festivals gemütlich zugucken – geht für die Beiden natürlich nicht. "Da rennen wir überall rum und gucken, ob alles läuft, wie es soll."

Kann Bremen eigentlich etwas von Rastatt lernen? Auf jeden Fall, finden von Wild und Bahr. "Es wäre toll, wenn Bremen den Mut hätte, kulturell mal groß zu denken. Den Mut, den Rastatt hat", sagt von Wild. Ein Vorstoß, wie ihn zuletzt der Kommunikationsfachmann Patrick Strauß unternommen hat, Stichwort Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas (wir berichteten), könnte eine gute Idee sein. Von Wild: "Aber es ist naiv, zu denken, man könnte so eine Bewerbung, so wie Herr Strauß es vorgeschlagen hat, mit Ehrenamtlichen stemmen. Das verunglimpft die Managementarbeit, die für ein Projekt dieser Art nötig wäre."