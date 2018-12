Die Schuldenbremse erzwingt einen ausgeglichenen Haushalt ab 2020, Investitionen können nicht mehr über Kredite finanziert werden. (Kaspars Grinvalds - 123rf)

Guter Rat ist in diesem Fall buchstäblich teuer: Der Sanierungs- und Investitionsstau ist hoch. Die Schuldenbremse erzwingt einen ausgeglichenen Haushalt ab 2020, Investitionen können nicht mehr über Kredite finanziert werden. Obendrein führen der Personalabbau der vergangenen Jahre und der Fachkräftemangel dazu, dass Investitionsprogramme nicht ausgeschöpft werden können. Was nun? Die Parteien, die in der Bürgerschaft in Fraktionsstärke vertreten sind, haben darauf unterschiedliche Antworten – siehe die Artikel links und unten.

Und was sagt Bremens Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne)? Nicht die Schuldenbremse habe den Sanierungsstau entstehen lassen, sondern knappe Haushalte, sagt sie. „Es ist auch in Zeiten der Schuldenbremse möglich, Investitionen zu tätigen. Bremen wird mehr investieren, ab 2020, um den Sanierungsstau abzubauen, so ist es in unserer Finanzplanung vorgesehen.“ Selbst große Bauvorhaben seien nicht unmöglich, wenn man Vorsorge treffe, beispielsweise in dem man in einem sogenannten Sondervermögen Geld anspare.

Gibt es nicht auch eine Chance, die Schuldenbremse so zu lockern, dass die „goldene Regel der Finanzpolitik“ – kreditfinanzierte Investitionen (siehe auch Interview unten) – wieder möglich wird? Die ehemalige rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hatte Anfang 2017 laut darüber nachgedacht, die Vorgaben aufzuweichen. Ein Landesgesetz sollte regeln, dass „relativ großzügige Ausnahmen für die Aufnahme neuer Kredite ab 2020“ möglich sind, um „eine gewisse Flexibilität für schwierige Zeiten“ zu ermöglichen, berichtet die „Rheinische Post“. Diese „goldene Regel“ habe sich offensichtlich nicht bewährt, sagt dagegen Karoline Linnert, „dann ist das Ansparen der Weg der Zukunft“.

Auf Länderebene werde eine solche Lockerung indes weiterhin diskutiert, die Schuldenbremse werde von verschiedenen Seiten „zerlöchert“. „Ich mache mir diese Meinung aber nicht zu eigen. Im Gegenteil, ich bekenne mich zur Schuldenbremse, auch wenn sie recht starr geraten ist“. Derzeit werde im Finanzressort diskutiert, welche städtische Betriebe und Gesellschaften sich der Schuldenbremse beugen müssen und welche nicht.

Schon 2014 hatten die Rechnungsprüfer des Bundes und der Länder darauf hingewiesen, dass landauf, landab zu wenig investiert werde. „Das Niveau der öffentlichen Investitionsausgaben sei ,unzureichend' und führe, wenn nicht rasch gegengesteuert werde, zu einem ,dauerhaften realen Vermögensverzehr'“, zitierte der „Tagesspiegel“ aus „internen Dokumenten“. Blieben Investitionen aus, sehen die Rechnungshöfe sogar ein „Risiko vergleichbar mit der öffentlichen Verschuldung“.

Bettina Sokol, Präsidentin des Landesrechnungshofs Bremen, zählte zu den Rechnungsprüfern, die vor den Folgen des Sanierungsstaus warnten. Der bremische Rechnungshof wiederholte diese Bedenken in seinen Jahresberichten. Angemahnt habe der Landesrechnungshof überdies einen Überblick über den Sanierungsbedarf, sagt Bettina Sokol, der bis heute nicht vorliege. „Ohne eine solche Bestandsaufnahme ist es nicht möglich, eine Strategie zu erarbeiten, wie was erhalten werden soll und was vernünftigerweise und nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zuerst angegangen werden muss.“

Selbst wenn sich der Sanierungsstau nicht erst in den vergangenen Jahren gebildet hätte, hätte er nach Einschätzung von Bettina Sokol geringer ausfallen können. „Bremen hat Eigenanstrengungen unternommen, aber ausgeschöpft worden sind sie nicht.“ Es sei auch nicht zu erwarten, dass der Sanierungsstau vom Jahr 2020 an in großem Stil abgebaut werden könne, sagt Bettina Sokol. Ein Teil des sogenannten Belastungsausgleichs müsse in die Schuldentilgung fließen, und das restliche Geld sei von allen Parteien mit allerhand Vorhaben gedanklich „schon mehrfach verteilt“ worden.

Die Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe von Bund und Ländern warnten vor vier Jahren ebenfalls davor, „die Schuldenbremse zu lockern und Auswege für die Erfüllung öffentlicher Ausgaben außerhalb der öffentlichen Haushalte zu eröffnen (...) Projekte, die sich die öffentliche Hand nicht aus eigenen Mitteln leisten kann, darf sie ebenso wenig alternativ finanzieren.“ Dem kann sich Karoline Linnert nur anschließen: „Haushaltstricksereien lehne ich ab. Der Stabilitätsrat wird ein Auge auf solche Umwegfinanzierungen haben.“