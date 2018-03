Die Bundesregierung will den Soldatenberuf unter anderem mit geregelten Arbeitszeiten und höheren Vergütungen attraktiver machen. (Patrick Seeger)

Die Bundeswehr wirbt auch an Bremer Schulen um Nachwuchs. Die Linksfraktion in der Bürgerschaft kritisiert dies scharf. Sie möchte bundesweit erreichen, dass Soldaten keinen Fuß mehr in Schulen setzen dürfen. „Wir fordern ganz klar, dass Bundeswehrwerbung an den Schulen eingestellt wird“, sagt Kristina Vogt, Vorsitzende und bildungspolitische Sprecherin der Fraktion.

Mehr zum Thema Verlängerung von sechs Bundeswehreinsätzen beschlossen Die Bundeswehr ist seit 16 Jahren in Afghanistan, und ein Ende des Einsatzes ist nicht in Sicht. ... mehr »

Die Fraktion hatte die Bildungsbehörde vergangenen Sommer nach dem Ausmaß der Aktivitäten der Bundeswehr an den Schulen gefragt. Die Antwort macht deutlich, dass in Bremen die Zahl der Wehrdienstberatungen im Zeitraum 2013 bis Mitte 2017 gestiegen ist. So gab es 2013 und 2014 drei beziehungsweise zwei Schulbesuche der Bundeswehr. 2016 waren es fünf, 2017 stieg die Zahl auf sechs. Kristina Vogt sieht die Entwicklung kritisch, auch wenn sich diese auf niedrigem Niveau bewegt.

Sie erwarte von der Bildungssenatorin, dass diese besonders bei der Wehrdienstberatung kritischer hinschaut, so Vogt. Der Bundeswehr werde hier zu viel Vertrauen entgegengebracht. „Wir sehen keinen Grund für diesen Vertrauensvorschuss, insbesondere bei echten Werbemaßnahmen für eine Laufbahn beim Militär."

Unterstützung hierfür erhalten die Linken von Wolfram Grams, dem ehemaligen Schulleiter des Schulzentrums Neustadt, der seit Kurzem im Ruhestand ist. Grams sieht das Engagement der Bundeswehr im Werben um jüngere Rekruten mit Sorge. Er selbst habe bereits kurz nach Beginn seiner Amtszeit beschlossen, mit der Bundeswehr nicht mehr zu kooperieren "Dies widerspricht dem Leitauftrag einer Schule", begründet er seinen Standpunkt. "Die Schule hat den Auftrag, den Schülern beizubringen, alle Konflikte friedlich zu lösen."

Bei Nachfragen an Bremer Schulen wird an die Bildungsbehörde verwiesen. Diese hat jedoch keine Richtlinien zum Umgang der Schulen mit der Bundeswehr entwickelt. Es lege im Ermessen "der jeweiligen Schulleitung, wie mit diesem Arbeitgeber, der anders ist als andere, umgegangen wird", heißt es aus dem Haus von Senatorin Claudia Bogedan (SPD).

Verteidigungsministerium: Auch Schulen sind Orte der Personalgewinnung

Zudem habe es in den vergangenen Jahren keine "offensive Ansprache" seitens der Bundeswehr an Schulen gegeben. Bei Job-Messen sei eine Teilnahme der Bundeswehr für einen Teil der Schulen durchaus vorstellbar. Insgesamt würden die Schulen ein Engagement der Bundeswehr aber eher kritisch bewerten, so die Behörde.

Wie so ein Engagement aussehen kann, zeigt ein Fall aus Bremerhaven: Im Rahmen einer "Berufsfelderkundung" hatte die Bundeswehr Oberschüler mit ihren Fahrzeugen nach Nordholz gebracht. Dort sollte ihnen der Beruf des Soldaten näher gebracht werden. Einem Rundschreiben des Bremerhavener Schuldezernenten Michael Frost zufolge kann die Bundeswehr als Ausbildungsträger auf Informationsveranstaltungen anwesend sein. Und es dürften auch Exkursionen stattfinden, sofern ein Ersatzangebot angeboten werde. Die Eltern dürften ihre Kinder also von der Teilnahme befreien.

Auch am Schulzentrum an der Grenzstraße in Bremen gab es eine Berufsorientierungsveranstaltung, an der die Bundeswehr teilnahm. Nach Angaben des Schulleiters war dies aber ein Angebot unter vielen, zu dem sich die Schüler explizit hätten anmelden müssen.

Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums bekräftigte auf Anfrage, dass Schulen selbstverständlich als Orte der Personalgewinnung angesehen würden. Die Vorträge von Karriereberatern der Bundeswehr seien unverbindliche Informationsangebote über den Arbeitgeber Bundeswehr. Für die Bundeswehr sei dies relevant, „weil die Schülerinnen und Schülern zur Zielgruppe der Personalwerbung und -gewinnung zählen“. Im Fokus der Karriereberatung stünden junge Menschen, die sich in der Berufsorientierungs- oder Ausbildungsphase befinden.

Die Bundeswehr hat, wie neue Zahlen zeigen, gerade bei sehr jungen Leuten verstärkt Erfolg: Seit 2011 hat sich die Zahl der minderjährigen Soldaten verdreifacht. Waren es 2011 noch 689, stieg die Zahl zum vergangenen Jahresende auf 2128, wie aus der Antwort des Bundesverteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Linken hervorgeht.