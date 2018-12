"Wir haben ein großartiges Angebot an kleinen und großen Konzerten, Festivals und Kulturveranstaltungen", sagt Julia von Wild. (Faltermann)

Julia von Wild: Empirisch können wir das nicht belegen – ähnlich wie die Studie. Jedoch ist nicht zu unterschätzen, welche Stimmungs- und Gemütslage in Bremen in der Szene herrscht. Und eben diese vermittelt an vielen Stellen deutlich, dass jungen Menschen der Reiz, die Attraktivität und die Freiräume in Bremen fehlen. Das sind natürlich subjektive Wahrnehmungen und Gefühlslagen, die es aber unbedingt wahr und ernst zu nehmen gilt, wenn wir unsere Stadtgesellschaft ernst nehmen wollen.

Clubkultur ist ein Kulturgut, welches das soziale, kulturelle und wirtschaftliche Leben in Bremen maßgeblich mitgestaltet. Seit 2012 setzt sich der Clubverstärker mit seinen knapp 40 Mitgliedern dafür ein, die Bremer Clubs, Festivals, Open-Air- und Kulturereignisveranstalter zu unterstützen und zu fördern. Clubs, Festivals und Kultur-Veranstaltungen sind Experimentierfelder und Ideen-Pools für viele kreative Branchen, die eine Stadt erst attraktiv und lebenswert machen.

Mehr zum Thema Aladin in der Insolvenz Bremer Clubs kämpfen ums Überleben Angespannte Situation für Clubs und Konzertlocations in Bremen: Trotz der Insolvenz soll es beim ... mehr »

Hier werden Projekte ausprobiert, Trends gesetzt und Nischen verteidigt – hier entsteht Szene und Leben in der Stadt. Und eben diese Szenewirtschaft kann unsere Stadt und ihre Entwicklung durch ihre Kreativität und Innovationskraft wesentlich prägen. Das geschieht allerdings nicht einfach so. Dafür braucht es Anerkennung, Stärkung und Wertschätzung durch die Politik und Behörden in dieser Stadt – und dafür stehen wir und setzen uns ein mit unserem Verein.

Mal ehrlich, es hilft uns doch allen nicht, wenn die mediale und politische Aufmerksamkeit immer erst dann da ist, wenn etwas nicht mehr läuft. Warum erkennen wir in dieser Stadt nicht mal an, was gut läuft, was so viele Initiativen, Clubs und Kollektive über die Jahre erfolgreich vorantreiben?

Wir gehören mit dem Clubverstärker zu einem der ersten Regionalverbände bundesweit – neben Hamburg und Berlin –, die sich gegründet haben, um die Popular- und Clubkultur zu fördern – und das erfolgreich! Wir sind damit Vorreiter für erfolgreiche Vernetzung und Förderung der Popularkultur. Unser Verband und damit unsere Mitglieder sind auf Bundesebene höchst anerkannt, wie allein die zahlreichen Auszeichnungen und Förderungen durch den Bund in den vergangenen Jahren zeigen.

Wir wünschen uns in Bremen ernsthafte Anerkennung und Wahrnehmung durch die Politik und die Verwaltung und damit auch Förderung für unser Wirken und Schaffen für die Stadtgesellschaft.

Mehr zum Thema Interview nach Aladin-Insolvenz in Bremen "Clubs sind wichtig für Lebensqualität" Olli Brock vom Vorstand der Interessensgemeinschaft Clubverstärker spricht über die Situation der ... mehr »

Ich würde nicht sagen, dass wir mit dem Viertel und der Neustadt nicht genau solche Szeneviertel haben, im Gegenteil, aber genau diese Viertel haben hart mit Gentrifizierungsprozessen zu kämpfen und schränken damit die Freiräume der Szene automatisch wieder ein. Der Clubverstärker setzt sich dafür ein, bei der Politik und der Verwaltung das Bewusstsein für den Wert und die Bedürfnisse der Musik- und Kulturszene zu schärfen. Gentrifizierungsprozesse führen zu massiven Problemen nicht nur für Anwohner, sondern auch für Musikspielstätten und andere Kultureinrichtungen.

Wir suchen immer wieder das Gespräch mit den Behörden und der Verwaltung und weisen auf Dinge hin, die zulasten der Club- und Kulturstandorte gehen. Wir mischen uns ein und suchen nach Lösungen für Interessenkonflikte in den Szenevierteln.

Wir haben in Bremen ein großartiges Angebot an kleinen und großen Konzerten, Festivals und Kulturveranstaltungen, denen es aber teilweise an Präsentation und Verbreitung fehlt. Dafür braucht es zum einen eine aufmerksamere Medienlandschaft und zum anderen ein nutzerfreundliches Tool, das einen umfassenden Überblick über das verschafft, was in der Stadt abgeht. Das gab es bisher so nicht.

Darum war es seit einigen Jahren unser großes Ziel eine App herauszubringen, die dem einheimischen Publikum genauso wie Touristen einen kompakten Überblick über die Konzert- und Party-Veranstaltungen in Bremen, Oldenburg und umzu gibt. Diese praktische und schnieke Clubverstärker-App haben wir nun gerade auf den Markt gebracht und können sie allen Usern kostenfrei zur Verfügung stellen.

Mehr zum Thema Clubsterben in Bremen Sinatra’s sagt Silvester Adieu Schluss fürs Sinatra’s: Nach fast 25 Jahren schließt Betreiber Alain Hinschberger das ... mehr »

Wir sind in engem Kontakt mit einigen subkulturellen Kollektiven und Initiativen, manche davon sind auch schon seit geraumer Zeit Mitglied in unserem Verband, wie beispielsweise das Anderswo und das Irgendwo. Wir haben Arbeitsgruppen, in denen die etablierten Clubs und Veranstalter gemeinsam mit Initiativen der Subkultur zusammen an neuen Konzepten und Kooperationen arbeiten. Dies ist auch eines unserer Ziele, um gemeinsam die unterschiedlichen Bedarfe und Bedürfnissen voranzutreiben und zu stärken.

Zur Person

Julia von Wild (37) ist zweite Vorsitzende des Clubverstärkers, einem Verbund von Bremer Musikspielstätten. Zudem ist sie Vorstandsmitglied der LiveKomm – Bundesverband für Live-Musikspielstätten.