Antje Große-Entrup reinigt unter anderem in Bremen Tatorte sowie Wohnungen, in denen Menschen gestorben sind. (Christina Kuhaupt)

Wo Putzfrauen den weißen Lappen schwenken, fängt Antje Große-Entrups Arbeit an. Sie wischt Gewebefetzen von Zügen und Wänden, neutralisiert Verwesungsgerüche und entmüllt Messie-Wohnungen. Die 46-Jährige hat auch das Zeug, Blutlachen zu beseitigen. Große-Entrup ist von Beruf Tatortreinigerin. Am Sonnabend hat sie ihr Metier auf der Messe "Leben und Tod" in Bremen vorgestellt.

Tausende Male ist die vierfache Mutter ausgerückt, um verschwinden zu lassen, wovor andere sich ekeln. Ihren größeren Kindern hat sie ihren Beruf so erklärt: "Wenn Leute sterben, dann riecht das unangenehm. Andere möchten das dann weggemacht haben." Ihre Töchter, sagt sie, seien da ganz tough: "Die Große hat als 17-Jährige im Rahmen eines Praktikums mit sauber gemacht. Sie hat da keine Berührungsängste." Große-Entrup lächelt: "Sie ist ein bisschen wie ich: Ich weiß, was ich kann und was nicht."

Doch nicht immer hat ihr Job mit dem Tod zu tun. Die Reinigungsspezialistin ist auch gefragt, wenn sich in Betrieben Menschen an Maschinen verletzen und diese gesäubert werden sollen; sie wird gebucht, um Wohnungen wieder nutzbar zu machen, in denen über Jahre viel zu viele Tiere und Menschen gehaust haben und in denen sich eine Mischung aus Müll und Fäkalien türmt. "Extremreinigung" nennt Große-Entrup den Einsatz dort.

Justizvollzugsanstalten benötigen indes Hilfe, wenn Gefängniszellen geputzt und desinfiziert werden müssen. "Und seit Neuestem haben wir einen Vertrag mit einer Versicherung, um nach Einbrüchen zu reinigen", sagt Große-Entrup. Drei- bis viermal am Tag sind Große-Entrup und ihre 30 Mitarbeiter deutschlandweit unterwegs. Auch in Bremen.

Tausende Wohnungen, Arbeitsplätze und Tatorte hat die staatlich geprüfte Desinfektorin in den vergangenen 18 Jahren gereinigt. "In den meisten Fällen sind Menschen gestorben. Bei nur einem Prozent handelt es sich um Tatorte von Gewaltverbrechen", so Große-Entrup. Zehn Prozent ihrer Aufträge erhält sie nach Suiziden. "Auftraggeber sind die Wohnungseigentümer", sagt Große-Entrup.

Oder es rufen die Angehörigen bei ihr an. Hat der Arzt den Tod festgestellt, die Polizei alle Spuren gesichert und der Bestatter den Leichnam (oder was davon übrig ist) mitgenommen, tritt Große-Entrup auf den Plan. "In der Regel beginnen wir spätestens in 48 Stunden mit dem Auftrag", sagt die Spezialistin. Durchschnittlich drei Tage benötigen sie und ihre Mitarbeiter, bis die Wohnung aussieht, als wäre nichts gewesen.

Wohnung voller Unrat und Dreck

Antje Große-Entrup geht ergründend an die Arbeit: "Ich möchte alles genau wissen", sagt sie. Mit nüchternem Blick schaut sie sich in der verschmutzten Wohnung um. Sie legt fest, ob nur die Matratze entfernt wird oder ob alle Möbel raus und Schädlinge bekämpft werden müssen. Danach holt sie sich das Okay vom Eigentümer, organisiert den Einsatz und legt los.

Dabei lernt sie die Opfer und Hilfesuchenden oft besser kennen als deren Angehörige. Die Tatortreinigerin erinnert sich an einen Messie, dessen Wohnung voller Unrat und Dreck war. "Er besaß eine wertvolle Münzsammlung und hätte nicht in diesem Schmutz leben müssen. Er hätte sich eine Putzfrau leisten können." Vor ihrer Laufbahn als Tatortreinigerin hat Antje Große-Entrup 15 Jahre als Model gearbeitet – und dabei gutes Geld verdient. Zufrieden war sie dabei nicht. "Die Szene ist extrem oberflächlich", sagt sie.

"Es ging nur um Parties und Drogen, damit wollte ich nichts zu tun haben." Von heute auf morgen brach sie fast alle Kontakte ab. Ihre Berufung fand sie, als der Vater ihrer ältesten Tochter Anfang der 1990er-Jahre erfolglos jemanden suchte, der in einer Wohnung die Spuren des Todes beseitigt. "Da habe ich mich gefragt: Wer macht das eigentlich?"

Substanzen, die alle Spuren beseitigen

Große-Entrup recherchierte seinerzeit und fand heraus: In Deutschland, Österreich und der Schweiz gab es bis dahin keinen Tatortreiniger. Gemeinsam mit dem Kriminalbiologen und Forensiker Mark Benecke legte sie den Grundstein für ihre Firma. Sie stellte mithilfe von verwesenden Schweinehälften und viel Blut Szenarien des Todes nach und suchte nach Substanzen, die alle Spuren beseitigen.

"Handelsübliche Reinigungsmittel, Essig und Duftsprays richten da gar nichts aus", sagt Große-Entrup. Diese seien für frisches Blut entwickelt worden. "An einem Tatort finden wir aber auch Körperfett, Organgewebe und eingetrocknete Fäkalien." Hinzu kommen die starken Gerüche und verschiedene Untergründe, in die sich die Leichenflüssigkeit mal mehr, mal weniger frisst: Parkett, Teppichböden, alter PVC, Dielen und Estrich.

"Wir nehmen jede Aufgabe an, arbeiten objekterhaltend und wollen so geringe Kosten wie möglich verursachen", sagt die Tatortreinigerin mit Hang zum Perfektionismus. Beseitigt ihre Firma die Spuren eines Suizids mit geöffneten Pulsadern, kostet das den Auftraggeber mindestens 400 Euro. Alles andere sei unseriös, warnt die Spezialistin. Besonders in Nordrhein-Westfalen gebe es inzwischen zahlreiche Mitbewerber, darunter auch einige schwarze Schafe.

Große seelische Belastung

Die Spreu vom Weizen zu trennen, sei für den Laien nicht einfach, denn ein anerkannter Beruf ist der Tatortreiniger nicht: Jeder darf sich so nennen. Bekannt gemacht hat den Beruf der Kinofilm "Cleaner – sein Geschäft ist der Tod" (2007) mit Samuel L. Jackson in der Hauptrolle. Und seitdem "Schotty" alias Bjarne Mädel in der preisgekrönten deutschen Serie "Der Tatortreiniger" (NDR) zugange ist, können sich Menschen sogar vorstellen, diesen Beruf zu ergreifen.

Ob sie das gut findet, weiß Antje Große-Entrup nicht. Schließlich sei ihr Handwerk keine Unterhaltung und schon gar keine Komödie. Probleme bereiten ihr persönlich zunehmend Kriminalfälle, in die Kinder involviert sind. "Grauenvoll", schaudert Große-Entrup. Zudem finden die Tatortreiniger bei ihren Einsätzen immer öfter kinderpornografisches Material.

Für Antje Große-Entrup ein Horrorszenario, in dem es ihr jedes Mal sehr schwerfällt, die Fassung zu wahren. Das Material übergibt die Tatortreinigerin der Polizei. Nach Feierabend abzuschalten, fällt der Westfälin dennoch nicht schwer. Und das, obwohl sie auch einen feinen Geruchssinn besitzt: "Mein Körper reagiert auf Gerüche und Bilder aber nicht so heftig, wie der eines anderen." Gut tut der Tatortreinigerin dagegen, wenn sie Hilfesuchende und Hinterbliebene unterstützen kann.

Antje Große-Entrup hört ihnen vorurteilsfrei zu und tröstet sie. Daraus haben sich nach ihren Angaben bereits einige langjährige Freundschaften entwickelt. Bei einigen Messies schaut Antje Große-Entrup auch Jahre nach ihrem Einsatz ehrenamtlich nach dem Rechten. "Das macht meinen Beruf aus", sagt sie. "Das ist für mich die Bestätigung, dass ich den richtigen Weg gehe." Das sei ihre Berufung.