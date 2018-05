Jaana Klumpp, Kuratorin der Ausstellung, legt in einem der Schaukästen letzte Hand an. (Frank Thomas Koch)

Wie sie da stehen im Halbdunkel der Halle, kühne Gestalten, stolz, groß und zum Kampf bereit, und genau so sollten sie wirken, um den Angreifern zu trotzen, welcher Art auch immer. 8000 Krieger des Ewigen Kaisers, der sich auch nach seinem Tod beschützt sehen wollte, mit aller Macht ausgestattet und ihren Insignien. Eine Armee sollte es sein, in diesem Fall die Terrakotta-Armee, wer hat noch nicht von ihr gehört. Jetzt also stehen sie da, nicht an dem Platz, wo sie hingehören, nach China zum Kaiser, aber auch der ist ja immerhin als Kopie vorhanden. Die große Schau der Repliken, an diesem Freitag wird sie eröffnet. Die Terrakotta-Armee will Bremen erobern, mindestens aber die Besucher der Ausstellung im BLG-Forum in der Überseestadt.

Jaana Klumpp hat die Schau konzipiert und mit 15 Helfern aufgebaut. "Das ist mein Baby", sagt sie. Ein schweres Baby, jede der 130 Figuren bringt zwischen 150 und 200 Kilo auf die Waage, beim Kaiser sind es fast 400. Dazu kommen die anderen Exponate, Pferde, Gespanne, die Transportmittel einer Truppe. Das Team hat neun Tage gebraucht, bis alles in der Ausstellung seinen Platz gefunden hatte und die Technik installiert war. Es wird am Anfang des Rundgangs ein Film gezeigt, der in das Thema einführt, auch an den anderen Stationen gibt es begleitende Informationen und Lichtshows.

Klumpp, 35 Jahre alt, hat Kunstgeschichte studiert, für sie ist ein Traum in Erfüllung gegangen, sagt die 35-Jährige, als sie vor vier Jahren zur Kuratorin der Ausstellung berufen wurde und seither auf Tour ist. "Ich habe mit der Schau gelernt und entwickle sie immer weiter." Es sei faszinierend, das Zusammenspiel von schierer Masse und feinstem Detail zu choreografieren. Jede Figur ist anders, kein Gesicht, keine Miene wiederholt sich – so wie bei den Kriegern der originalen Terrakotta-Armee, die in China an ihrem Fundort ausgestellt ist. Die Blicke der Besucher bleiben jedes Mal neu an den Figuren hängen, die schon für sich genommen interessant sind, als Ballung aber noch viel mehr.

In den ersten Reihen der General, er ist etwas breiter und auch ein wenig größer gebaut als seine Soldaten, die auf ein Maß von durchschnittlich 1,80 Meter kommen. Kein Chinese vor mehr als 2200 Jahren, der so hoch aufragte. Die tönerne Armee sollte im Reich der Toten Ehrfurcht erzeugen, ihre Krieger sind überlebensgroß. Der Kopfschmuck des Anführers nimmt Anleihen bei Fasanenfedern. Der General trägt Bänder, die über seine Brust gespannt sind, Ausdruck seines Ranges.

Ganz vorne knien und stehen die Bogenschützen, zu erkennen an der entsprechenden Armhaltung. Sie trugen Armbrüste, die unter der Erde nicht erhalten geblieben sind und deswegen weder zum Original der Armee gehören noch zu ihrer Kopie. Die Krieger waren auch nicht mehr ganz, als sie nach Entdeckung dieser archäologischen Sensation ausgegraben wurden. "Es waren bis zu 300 Einzelteile, die für jede Figur zusammengesucht werden mussten", erzählt die Kuratorin. Eine Puzzlearbeit sondergleichen. Anders natürlich beim Nachbau: Komplette Krieger, die aus den Öfen kamen. Vier Wochen lang wurden sie gebrannt, aus dem Lehm der Gruben und dem Sand des Flusses an der Fundstelle des Originals in China. Ausgestellt werden die Kopien seit 16 Jahren, mehr als 1,5 Millionen Besucher haben sie bislang gesehen, in Bremen gibt es das erste Mal die Gelegenheit dazu.

Die Terrakotta-Armee ist die Truppe des Ewigen Kaisers, wie die Chinesen Qin Shi Huang Di nennen, den ersten Kaiser von China. Sehr früh, mit 13 Jahren, wurde er zum Herrscher des Königreichs Qin ernannt, nachdem sein Vater gestorben war. Eine schwierige Zeit, weil sieben Reiche um die Vorherrschaft im Land rangen. Dem Ewigen Kaiser gelang es mit List, Tücke und Krieg, sie zu vereinen, er schuf damit die Grundlage für das erste feudale Kaiserreich in der Geschichte Chinas.

Qin Shi Huang Di war zu Lebzeiten eine Legende und wollte es nach seinem Tod bleiben, nur woanders, im Schattenreich. Er ließ deshalb von 700 000 Zwangsarbeitern eine monumentale Grabanlage errichten, ein 56 Quadratkilometer großes Areal, auf dem sich neben dem Grabhügel, der bis heute nicht geöffnet ist und sicherlich weitere Sensationen bergen wird, zahlreiche oberirdische Bauten und unterirdische Kammern und Gruben versammelten.

Alle Pracht, alles Nützliche und Notwendige, sogar ein Jagdrevier wollte der Ewige Kaiser auch im Jenseits besitzen. Die Pferde waren nicht nur aus Ton, er ließ auch lebendige Tiere begraben, Pferde und Vögel, Knochenfunde zeugen davon. Alles das werden die Besucher in der Ausstellung erfahren. Ein Erlebnis, die Figuren zu sehen, eine Geschichtsstunde, die Hintergründe kennenzulernen. Was fehlt, ist allein dies, man müsste dafür nach China reisen: die Aura des Originals.

Die Ausstellung im BLG-Forum läuft bis zum 19. August, von mittwochs bis sonntags, 10 bis 18 Uhr. Pfingstmontag hat sie auch geöffnet. Erwachsene zahlen für den Eintritt 15 Euro, bei Kindern und Schülern sind es neun Euro.