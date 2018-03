Leonie, acht Jahre, ist ausgezogen. Die älteste Tochter von Tobias Laatz wohnt jetzt bei seinem Bruder. (Kosak)

Leonie wusste es schon länger: Irgendwann würde sie nicht mehr bei ihrem Vater wohnen, sondern bei seinem Bruder. Die beiden Männer haben es vor Monaten so entschieden. Mit irgendwann meinten sie eine Zeit, in der es Tobias Laatz so schlecht gehen würde, dass seine älteste Tochter darunter leiden könnte, ihn jeden Tag zu sehen, wie er immer weniger wird und weniger kann. Diese Zeit ist jetzt gekommen. Leonie, acht Jahre alt, ist vor Kurzem ausgezogen.

Tobias Laatz hofft, dass der Umzug ihr hilft, mit seiner Situation besser klarzukommen. Er will sie „s-c-h-ü-t-z-e-n“. Das Wort steht auf dem Monitor des Sprachcomputers an seinem Bett. Die Drittklässlerin ist die einzige in der Familie, die seit Längerem auf psychologische Hilfe angewiesen ist. Therapeuten versuchen mit ihr über Verlustängste zu sprechen – und sie gleichzeitig darauf vorzubereiten, dass ihr Vater sterben wird. Leonie redet manchmal allein mit einem Psychologen, manchmal malt sie Bilder mit anderen Kindern, die sich wie sie mit Trennung, Tod und Trauer auseinandersetzen müssen, weil ein Angehöriger stirbt oder gestorben ist. Zweimal in der Woche ist das Mädchen bei den Therapeuten.

Das Gespräch

Dass jetzt die Zeit gekommen ist, in der Leonie beim Bruder ihres Vaters wohnen soll, hat ihr Doris Laatz gesagt. Die Frau des Schwerkranken machte mit dem Kind mitten in der Woche einen Ausflug. Nur sie und Leonie, sonst kam niemand mit. Sie gingen erst spazieren, dann einkaufen, später Eis essen. Doris Laatz erklärte dem Mädchen, was es im Grunde schon wusste: dass Onkel Thomas sie demnächst abholen wird. Dass er für sie ein neues Kinderzimmer in seinem Haus eingerichtet hat. Dass sie alles aus ihrem alten Kinderzimmer mitnehmen kann, wenn sie will. Und dass sie bald auf eine andere Schule in einem anderen Stadtteil gehen wird.

Doris Laatz sagt, dass Leonie kein einziges Mal geweint hat, als sie mit ihr über den Umzug sprach. „Sie wirkte so gefasst wie eine Erwachsene.“ Das Mädchen stellte Fragen, die Frau beantworte sie. So ging das eine Weile hin und her. Doris Laatz hat den Eindruck, dass Leonie genau verstanden hat, warum sie jetzt beim Bruder wohnen soll und weshalb alle aus der Familie glauben, dass es das Beste für sie ist, mehr Abstand zu bekommen. Das Gespräch mit dem Kind ist ihr trotzdem schwergefallen: „Es spielt keine Rolle, wie behutsam man einem Menschen sagt, dass er demnächst woanders wohnen soll, und es ist egal, wie oft man dabei betont, dass man sich regelmäßig besuchen wird – es bleibt doch, was es ist: ein Abschied.“

Leonie kann im Grunde so oft zu ihnen kommen, wie sie will. Auch spontan. Aber eben nur dann, wenn es ihrem Vater nicht so schlecht geht wie in den vergangenen Wochen. Und nur als Besucherin. Neulich hat das Mädchen ein Wochenende mit der Familie verbracht. Demnächst wird Leonie wieder für ein paar Tage bei ihr sein, weil Ferien sind. Auch über die Osterfeiertage wird sie da sein. Doris Laatz sagt, dass die Familie bei jedem Fest zusammenkommt. Und dass das so bleiben soll. So lange das noch möglich ist.