Der Fahrplan an den Feiertagen ist etwas kompliziert. Ein Blick ins Internet hilft. (Roland Scheitz)

An Weihnachten und Silvester gelten in allen Nahverkehrsmitteln des Verkehrsverbundes Bremen und Niedersachsen (VBN) geänderte Fahrpläne. Weil diese jedoch mitunter etwas kompliziert sind, empfiehlt sich vor Fahrteintritt auch ein Blick in die jeweiligen Apps und Webseiten von VBN, Bremer Straßenbahn AG, Bremerhaven Bus und Deutsche Bahn.

An Heiligabend fahren Busse und Bahnen im Land Bremen und Oldenburg teilweise nach dem Samstagsfahrplan. Genauer: In Bremen-Stadt bis 14.00, in Bremen-Nord bis 15.00, in Bremerhaven bis 16.00 und in Oldenburg bis 17.00 Uhr. Im Anschluss wird nach Sonderfahrplänen gefahren. Dieser lehnt sich in Bremerhaven an den Abendfahrplan an. Die Regio-S-Bahn Linie 1 von Bremen-Farge nach Verden verkehrt von zehn bis 16.00 Uhr im Viertelstundentakt.

An den beiden darauffolgenden Weihnachtsfeiertagen gelten die Sonn- bzw. Feiertagspläne der jeweiligen Verkehrsunternehmen. In Bremen fahren die Nachtlinien vor den beiden Feiertagen bis 4.30 Uhr wie an Wochentagen. Anschließend fahren sie wie am Sonntagmorgen.

Für Silvester setzen die Unternehmen auf ein ähnliches Konzept wie an Heiligabend. Zunächst gelten Samstagsfahrpläne: in Bremen-Stadt bis 14 Uhr, in Bremen-Nord bis 15 Uhr und in Bremerhaven sowie Oldenburg ganztägig, jedoch mit Ausnahmen. In Bremen gelten anschließend Sonderfahrpläne. Diese bedeuten für ÖPNV-Fahrer längere Taktzeiten.

Der Nachtverkehr fährt in Bremen bis 4.30 Uhr im 20-Minuten-Takt. Anschließend wird der Takt dünner. Wichtig: Der Nachtlinienzuschlag ab Mitternacht muss in der Silvesternacht erstmals nicht mehr gezahlt werden, da er ab 2020 abgeschafft ist. In Bremerhaven fahren die Nachtlinien nach dem Sonntagsfahrplan, werden aber ab 1 Uhr verstärkt. Die Oldenburger Nachtexpress-Linien werden von 21 bis 5.30 Uhr im Viertelstundentakt bedient. Auch die Nachtlinien im Regionalverkehr werden bedient.