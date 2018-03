Das ehemalige Kinderzimmer der ältesten Tochter Leonie dient jetzt als Arbeitszimmer der Ganztagspflege (Christian Kosak)

Pia malt häufig Herzen. Herzen für „Tobi“. Manche sind einfarbig schraffiert, andere so bunt wie der Regenbogen. Seit Kurzem weiß das zweitälteste Kind der Familie, dass das Herz von Tobias Laatz ganz anders aussieht. Sie hat es auf einem Monitor gesehen. Und gehört, wie es schlägt. Das Mädchen war dabei, als ein Arzt den Schwerkranken mit einem Ultraschallgerät untersuchte. Sein Herz hat sich verändert. Wie so vieles in den vergangenen Wochen.

Tobias Laatz war in diesem Monat so oft in einer Klinik, dass er überlegen muss, wie oft. Er schaut seine Frau an, dann auf den Bildschirm seines Sprachcomputers am Bett: „V-i-e-r-m-a-l.“ Erst kam er ins Rot-Kreuz-Krankenhaus, dann ins Lungenzentrum Bremen-Ost, dann auf eine Station der Kardiologie im Klinikum Links der Weser, dann noch mal nach Bremen-Ost.

Er hatte akute Atemnot, Schmerzen in der Brust, schlechte Sauerstoff- und auffällige EKG-Werte. Die Mediziner sprachen anfangs von der Gefahr eines Herzinfarkts. Darum haben sie ihn zwischenzeitlich vom Lungen- ins Herzzentrum verlegt. Doris Laatz hat ihn mit den Kindern in jedem Krankenhaus besucht.

Mehr zum Thema Serie: Leben eines Schwerkranken Die Pflege Tobias Laatz ist unheilbar krank. Seit er im Februar einen Luftröhrenschnitt bekommen hat, wachen ... mehr »

Jetzt ist er wieder zu Hause, wo es mittlerweile so aussieht, als wäre er immer noch in der Klinik. Und wo es inzwischen auch beinahe so zugeht wie auf einer Station. Früher reichte ein einzelner Schrank, um alles zu verstauen, was Tobias Laatz braucht: Spritzen, Verbände, Schläuche, Kanülen, Medikamente. Jetzt füllen sie mehrere Schränke in mehreren Zimmern.

Bisher kamen Therapeutinnen, die ihn massierten, seine Beine und Arme dehnten und seine Gesichts- und Kiefermuskeln lockerten. Jetzt kommen auch Fachkräfte, die keine herkömmlichen Pflegerinnen sind, sondern Intensivpflegerinnen. Täglich sind sie da, zehn Stunden lang. Irgendwann werden sie rund um die Uhr bei Tobias Laatz sein.

Das Dienstzimmer

Er hat ALS. Das Kürzel steht für Amyotrophe Lateralsklerose. Es ist eine Nervenkrankheit, die nach und nach alle Muskeln irreparabel schädigt. Erst in den Beinen und Armen, dann in den Händen, Füßen, im Rücken, in der Lunge. Auch Stephen Hawking hatte ALS. Der britische Astrophysiker ist jetzt gestorben. Er wurde 76. Tobias Laatz ist 35. Ärzte gehen davon aus, dass er nicht viel älter wird.

Der Krankheitsverlauf bei ihm ist aggressiver als bei Hawking. Vor anderthalb Jahren konnte Tobias Laatz, Nordbremer, drei Kinder, noch gehen und sprechen. Inzwischen hat er eine Magensonde, weil er nicht mehr schlucken kann, und einen künstlichen Zugang zur Luftröhre, der ihm das Atmen erleichtern soll. Seither ist das Intensivpflege-Team da – und Leonie nicht mehr. Die älteste Tochter von Tobias Laatz wohnt jetzt bei seinem Bruder.

Mehr zum Thema Serie: Leben eines Schwerkranken Die Trennung Die älteste Tochter von Tobias Laatz - Leonie, acht Jahre alt - ist vor Kurzem ausgezogen. Ihr ... mehr »

Die Familie glaubt, dass sie Abstand braucht, weil sie der Zustand ihres Vaters mehr belastet als alle anderen. Ihr Zimmer ist nun Dienstzimmer. Die Pflegerinnen nutzen es, um sich dorthin zurückzuziehen, wenn Tobias Laatz gerade keine Hilfe braucht. Es gibt ein Bett, ein Regal, einen Schrank, einen Stuhl, einen Schreibtisch. Manche Möbel waren mal Leonies Möbel. Die meisten sind rosafarben. Genauso wie der Leuchter an der Decke und die beiden Bären auf der Tapete.

Stefanie Bittner hat heute Schicht. Sie stapelt in ein Kinderregal mehrere Medikamente, die sie am Vortag für Tobias Laatz bestellt hat. Auch die neuen für sein Herz sind gekommen. Ein Herzmuskel ist inzwischen größer als der andere. Die Mediziner vermuten, dass das die Folge einer Bronchitis ist. Oder der Lungenentzündung, die er Anfang des Jahres hatte. Bittner sagt, dass Tobias Laatz immer mehr und immer stärkere Medikamente brauchen wird. Und dass weitere Apparate dazu kommen werden, um sein Leben zu erhalten. Tobias Laatz ist nicht ihr erster ALS-Patient. Aber ihr erster, der an allem Anteil nimmt: „Er gibt nicht auf.“

Ständig zusätzlicher Sauerstoff benötigt

Im Moment schläft er. Neben seinem Bett brummen Geräte, hängen Kabel und leuchten Anzeigen, die vor Wochen noch nicht da waren. Über ihm hängt jetzt ein Monitor, auf dem Zahlen blinken und Kurven verlaufen: Puls, Herzfrequenz, Sauerstoffgehalt des Blutes. Früher brauchte Tobias Laatz nur hin und wieder zusätzlichen Sauerstoff, seit Anfang des Monats braucht er ihn ständig.

Doris Laatz hält seine Hand. Ihr Gesicht ist ernst. Sie glaubt, dass seine Lunge in den vergangenen Wochen viel an Kraft verloren hat – und die Zeit, in der eine Maschine das Atmen für ihn übernehmen muss, immer näher rückt: „Wie es die Ärzte im Krankenhaus gesagt haben.“ Nicht nur die Sauerstoffwerte sind jetzt oft schlecht. Auch seine Bronchien müssen häufiger als bisher abgesaugt werden, weil sich in ihnen Speichel festsetzt. „K-e-i-n-e L-u-f-t“ – die beiden Wörter kommen jetzt mehrmals am Tag aus dem Lautsprecher des Sprachcomputers.

Oder Alarmtöne, wenn Tobias Laatz keine Zeit und Kraft mehr hat, mit den Augen zu schreiben, was der Rechner für ihn sagen soll. Einmal hat die Technik versagt. Sie warnte nicht. Doris Laatz, die neben ihrem Mann schläft, wachte in der Nacht von einem Geräusch auf, das der Computer des Schwerkranken macht, wenn die Stromzufuhr unterbrochen und der Akku zur Neige geht. Tobias Laatz lag mit weit aufgerissenen Augen neben ihr. Sein Atem ging schwer. Rettungskräfte brachten ihn in die Klinik.

Mehr zum Thema Serie Teil 6: Leben eines Schwerkranken Das Hoffen hört nicht auf Tobias Laatz ist unheilbar krank. Ärzte gehen davon aus, dass er bald sterben wird. Wir begleiten ... mehr »

Seine Angst zu ersticken ist seit Langem groß. Seit dem Vorfall ist sie noch größer. So groß, dass nachts eine Lampe im Schlafzimmer an bleibt. Früher konnte Tobias Laatz nur schlafen, wenn es stockdunkel ist. Jetzt braucht er Licht. Je heller es ist, desto sicherer fühlt er sich. Auch Doris Laatz geht es inzwischen so. Sie will auf keinen Fall noch einmal erleben, dass ihr Mann dringend Hilfe braucht, aber keine bekommt.

Oder nicht so schnell, wie es notwendig wäre. Sie weiß, dass von morgens bis abends die Intensivpflegerinnen da sind, um nach ihm zu schauen. Trotzdem geht sie meistens mit in sein Zimmer, wenn der Sprachcomputer angeht – oft auch dann, wenn er längere Zeit geschwiegen hat. Tobias Laatz schläft immer noch. Seine Frau sagt, dass er noch nie so lange gelegen hat wie jetzt, ohne zwischendurch mal im Rollstuhl gesessen zu haben: seit beinahe drei Wochen.

Das hat nichts damit zu tun, dass er zum Sitzen zu schwach wäre. Es liegt am Rollstuhl. Die Polster passen nicht mehr zu seinem Körper. Auch er hat sich verändert. Tobias Laatz ist schmaler geworden. Techniker kamen, nur konnten sie den Sitz nicht umbauen. Stattdessen lieferten sie einen zweiten Rollstuhl. Der hat jedoch weder Armlehnen noch Fußstützen, sodass Tobias Laatz keinen Halt hat und zur Seite kippt. Jetzt stehen beide in einer Ecke des Dienstzimmers der Pflegerinnen.

Manchmal gut aufgelegt

Doris Laatz weiß nicht, was mit den Rollstühlen werden soll. Später wird sie wieder die Firma anrufen und sagen, dass endlich etwas passieren muss. Doch jetzt nicht. Jetzt ist Tobias Laatz aufgewacht. Das Haar klebt ihm an der Stirn, das T-Shirt ist durchgeschwitzt. Seine Frau sagt, dass er trotzdem schon viel besser aussieht als im Krankenhaus. Und dass er manchmal wieder so gut aufgelegt ist wie vor den Klinikaufenthalten. Am Morgen hat Stefanie Bittner ihn mit einem neuen Duschgel gewaschen und einem neuen Parfüm besprüht. Tobias Laatz wollte es so. Auf dem Bildschirm seines Computers stand der Satz: „D-a-s w-i-r-d

D-o-r-i-s b-e-s-t-i-m-m-t v-e-r-r-ü-c-k-t n-a-c-h m-i-r m-a-c-h-e-n.“

Auch die Buntstiftbilder auf der Kommode im Schlafzimmer sind neu. Pia hat wieder gemalt, diesmal keine Herzen, sondern Schmetterlinge und Sterne. Nur der Name auf den Papierblättern ist derselbe wie auf den vorherigen: „Tobi“.