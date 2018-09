Dass mehr Busse und Bahnen ein elementarer Teil der Lösung für die Luftreinhaltung in den Städten sind, ist in der Politik bereits weitgehend angekommen. (Karsten Klama)

Der öffentliche Personenverkehr (ÖPV) in Deutschland ist modern, klimaschonend und bezahlbar. Eine verkehrsmittelübergreifende digitale Plattform ermöglicht die effiziente Verknüpfung von Bussen und Bahnen mit weiteren Mobilitätsangeboten wie Car- und Ridesharing. Der Kunde findet damit schnell und einfach die beste Verbindung mit den passenden Verkehrsmitteln und dem günstigsten Ticket.

Immer mehr Menschen nutzen Busse und Bahnen in Kombination mit neuen intelligenten Mobilitätsformen. Die Angebots- und Qualitätssteigerung führt zu einer höheren Nachfrage im ÖPV. Dadurch werden die Klimaschutz- und Luftreinhalteziele im Verkehrssektor erreicht. So könnte es im Jahr 2030 aussehen.

Die Studie des Verbands Deutscher Verkehrs­unternehmen (VDV) „Deutschland mobil 2030“ zeigt, dass dieses Szenario auf der Grundlage heutiger Trends, aktueller Verkehrs- und Bevölkerungsdaten sowie klar gestellter politischer Weichen realisierbar ist. Es ist machbar, in Deutschland bis zum Jahr 2030 den ÖPV um etwa 30 Prozent und den Schienengüterverkehr um 22 Prozent zu steigern.

Die entsprechenden Rahmenbedingungen müssen jedoch dafür vorhanden sein. Dazu zählen die Sanierung und der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, eine auskömmliche Finanzierung des öffentlichen Personenverkehrs, aber auch Maßnahmen, um den Pkw-Verkehr einzudämmen. Auch die Verkehrsunternehmen sind gefordert, sich dem Transformationsprozess proaktiv zu stellen und neben ihrem Kerngeschäft neue innovative Dienstleistungen anzubieten.

Dass mehr Busse und Bahnen ein elementarer Teil der Lösung für die Luftreinhaltung in den Städten sind, ist in der Politik bereits weitgehend angekommen. Der Bund fördert bis 2020 fünf Modellstädte mit rund 130 Millionen Euro, um Maßnahmen zur Luftreinhaltung zu testen. Es sind vor allem Maßnahmen zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. Der VDV begrüßt die Idee der Bundesregierung, den ÖPNV mit verschiedenen Maßnahmen zu fördern.

Mehr zum Thema Experten diskutieren über Probleme Wenig Konzepte gegen Verkehrskollaps in Bremen Bei der Diskussionsrunde „Verkehrskollaps in Bremen“ der CDU-Fraktion standen Probleme und Ideen im ... mehr »

Gemeinsam mit den fünf Modellstädten und ihren Verkehrsunternehmen wird der VDV während der zwei Jahre die Auswirkungen der Maßnahmen prüfen und in weiteren politischen Diskussionen seinen fachlichen Rat einbringen. Es wird dann darauf ankommen, dass die Maßnahmen, die schnell zur Verbesserung der Luftqualität in den Städten beitragen, auch langfristig finanziert werden. Bund, Länder und Kommunen stehen dabei gleichermaßen in der Verantwortung.

Zur Person

Unser Gastautor Jürgen Fenske ist Vorstandsvorsitzender der Kölner Verkehrs-Betriebe. Zudem vertritt er als Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen die Interessen von über 600 Unternehmen.