Armut verhindert Bildung, Bildung verhindert Armut. (Andreas Arnold /dpa)

Der Begriff der Kinderarmut hat in den vergangenen Jahren quasi Karriere gemacht. Die Gründe: Er illustriert die Kluft, die sich in der Gesellschaft auftut und in den vergangenen Jahren tiefer geworden ist. Er gibt Rätsel auf: Wie kann es in einer Nation wie der Bundesrepublik, die – vor der Corona-Krise – über Jahre einen Konjunkturrekord nach dem anderen bilanzieren konnte, Kindern aus finanziellen Gründen an Winterkleidung mangeln? Und nicht zuletzt bietet das Thema einen willkommenen Anlass zu Fundamental- oder Kapitalismuskritik.

Eines ist klar: An Geld mangelt es nicht. Der Staat ist zwar zu Sparsamkeit verpflichtet, aber die Hartz-IV-Sätze könnten zweifellos umgehend erhöht werden. Aus grundsätzlichen Erwägungen geschieht das bislang nicht, aus politischer Überzeugung: Hartz IV fußt auf dem Leistungsprinzip. Einzelpersonen, Paare und Familien sollen zwar von staatlichen Hilfen leben können, aber nicht in einen Zustand geraten, der sie auf alle Zeit im Hilfesystem verharren lässt. Die kalkulierte Knappheit soll die Menschen in den Arbeitsmarkt bringen.

Im Grundsatz spricht nichts dagegen, klar zu machen, dass staatliche Hilfen für die gedacht sind, die sie tatsächlich benötigen. Adressaten dieser Botschaft können aber nur diejenigen sein, die sich selbst helfen und eine Arbeit aufnehmen können – Erwachsene also. Im Hilfesystem der Bundesrepublik haften Kinder gewissermaßen für ihre Eltern. Sie tragen und ertragen alles mit. Pech gehabt.

Was das bedeutet, ist ansatzweise zu erahnen, wenn man die Ergebnisse der Studie „Materielle Unterversorgung von Kindern“ betrachtet. Daraus und aus ähnlichen Erhebungen wird klar, was für arme Familien und Kinder nicht möglich ist: ins Kino zu gehen, Freunde nach Hause einzuladen, den Kindergeburtstag zu feiern beispielsweise. Braucht man das zum Überleben? Nein. Hatten die Trümmerkinder nicht noch weniger? Bestimmt. Aber der Vergleich ist unanständig: Senioren von heute wird schließlich auch nicht vorgehalten, wie hoch ihre Rente im Vergleich zu der von früher ist (1950 lag die gesetzliche Mindestrente bei 50 D-Mark).

Armut ist schambesetzt

Wenn andere eine Geburtstagsparty feiern, für die man sich nie revanchieren oder zu der man nicht gehen kann, weil kein Geld für ein kleines Geschenk da ist, kann für ein Kind die Welt untergehen. Armut ist schambesetzt, Armut grenzt aus. Wer von klein auf ausgegrenzt wird, dem muss quasi ein Bombenselbstbewusstsein in die Wiege gelegt worden sein, um seinen Weg zu machen.

Für diejenigen, für die dieser Weg von Geburt an steiniger ist als für andere, muss noch deutlich mehr geschehen, staatlicherseits, um ihn zu ebnen. Finanzielle und Bildungsarmut stehen in einem engen Zusammenhang. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich beides in bestimmten sozialen Milieus massiv verfestigen können, auch, weil es an der politischen Entschlossenheit fehlte, die Ursachen konsequenter anzugehen. Das ist sozusagen auch nichts für Feiglinge, sondern kostet Mut. Klientelpolitik, die sich auf Stimmzetteln auswirkt, kann man so nicht unbedingt machen, denn überspitzt ausgedrückt: Arm wählt nicht.

Wer den Kreislauf durchbrechen will, dass Kinder von armen Eltern selbst zu armen Müttern und Vätern werden, muss sich mit großer Entschlossenheit und ganzer Kraft, auch finanziell, auf diese Aufgabe werfen – Kita-Kleingruppen und Ganztagsschul-Kleinklassen schaffen, Alleinerziehende wirksam entlasten, ganzen Familien Sprachunterricht angedeihen lassen. Klingt teuer? Ist es wahrscheinlich auch, aber lohnenswert, langfristig nicht nur finanziell, sondern auch gesellschaftspolitisch.

Wie viele Kitaplätze könnte man in Gröpelingen von den Kosten für Fahrradbrücken oder für 77 neue Straßenbahnen entstehen lassen? Wie viele Kleinstgruppen für benachteiligten Nachwuchs könnte man einrichten, wenn man sich weniger Spitzenbeamte leistete? Oft heißt es, man könne das eine tun, ohne das andere zu lassen. Absolut, nur zu. In Bremen wird das andere oft nicht gelassen, aber das eine trotzdem nicht getan.