Unser Autor Philipp Jaklin erzählt in seinem "Corona-Tagebuch" davon, wie seine Familie den Alltag in Zeiten der Pandemie-Krise zu meistern versucht. (WESER-KURIER)

Schulen und Kitas sind geschlossen, Eltern ins Homeoffice verbannt – über den Härtetest des Pandemie-Alltags in der Großfamilie mit vier Kindern (6, 10, 13 und 15 Jahre).

Ungeachtet der Vorgänge an den globalen Ölmärkten bleiben Reisen mit der Familie bis auf weiteres auf die Welt der Vorstellungen beschränkt. Das kann die Stimmung ganz schön trüben. Stattdessen in Urlaubsfotos der vergangenen Jahre zu schwelgen, macht die Sache auf Dauer auch nicht besser. Um den psychologischen Druck etwas abzumildern, nehmen wir natürlich jederzeit Vorschläge unserer Kinder entgegen: Ziele für den nächsten möglichen Sommerurlaub, wenn man uns denn wieder lässt. Und klar, vorschlagen lässt sich alles. Die Liste der Nominierungen wird immer länger, inzwischen sind wir in den Outbacks angekommen.

Es gibt pragmatischere Lösungen. Für den Kunstunterricht soll unser Sohn, anstatt ferne Länder aufzusuchen, eine Reise durch sein Zimmer unternehmen. Die Höhepunkte gilt es zu dokumentieren und auf einer Karte festzuhalten. Dort entdecke ich eine beachtliche Vielfalt an Landschaftsformen.

Unsere Reise beginnt auf der Schrankautobahn, führt durch einen Riesenpilzwald mit Lego-Koniferen, den flammenden Kalanchoen-Wald (alias „Flammendes Kätchen“), bevor wir den Sumpf der sativischen Lepidien (alias „Kresse“) passieren. Dann ein kurzer Zwischenstopp, ein vorsichtiger Blick in die gefährliche Heizkörperschlucht muss genügen, bis es durchs Blockgebirge weitergeht und wir schließlich die Ritterburg-Felsen hinter uns lassen, um in der Ferne bereits die Fluten des Schwarzen Deckenmeeres zu erblicken. Dort tummelt sich ein munterer Schwarm Plüschtier-Delfine.

Voller lebhafter Eindrücke, können wir uns sogar selbst auf die Schulter klopfen. Diese Reise war vollständig CO2-neutral. Und es gibt ziemlich spektakuläre Urlaubsfotos. Ich bin mir sicher, wir werden sie später noch das eine oder andere Mal hervorholen und uns den Gedanken überlassen.