Der designierte Bremer Regierungschef Andreas Bovenschulte nutzt die Zeit bis zur Bürgermeisterwahl im August. (Mohssen Assanimoghaddam /dpa)

So ist es üblich: Nach 100 Tagen im Amt wird Bilanz gezogen, vorher gilt eine Art Welpenschutz, auch für Männer, die bald 54 Jahre alt werden, wie Andreas Bovenschulte. Die Frage ist nur, wann bei ihm Bilanz gezogen wird – 100 Tage nach seiner Vereidigung als Bürgermeister oder 100 Tage nach dem Annehmen seiner neuen Rolle? Denn das ist längst geschehen: Ob im „Spiegel“ oder gegenüber der Deutschen Presse-Agentur – Bovenschulte ging schon in seiner neuen Rolle auf, als die Mitglieder der Linken den Koalitionsvertrag noch nicht abgesegnet hatten.

Das ist selbstverständlich nichts Ungewöhnliches. Ein Vorgriff auf die offizielle Amtszeit ist gang und gäbe, bundeslandauf und -landab, ebenfalls in Berlin, dafür wurde der Zusatz designiert erfunden. Das Motiv liegt auf der Hand: Medienpräsenz, Steigerung der Bekanntheit, Selbstvermarktung.

Mehr zum Thema Bremer Bürgermeister-Kandidat im Interview Bovenschulte: "Ich wollte Fraktionschef werden" Im ersten großen Interview nach seiner Wahl zum Bürgermeister-Kandidaten spricht Andreas ... mehr »

Das gelingt Bremens künftigem Bürgermeister offenbar recht gut. Bei einem Heimatbesuch in Mehle, wo er aufgewachsen ist, bemerkt die „Hildesheimer Allgemeine Zeitung“, dass Bovenschulte sein Smartphone für das Gespräch eigens abschalten musste. Er sei „zu gefragt dieser Tage. Bei Parteifreunden, bei Journalisten, darunter etliche von überregionalen Zeitungen“.

Allerdings lässt sie auch nicht unerwähnt, dass Bovenschulte „gleich mehrfach“ während des zweistündigen Treffens erwähnte, „dass ich ja erst noch gewählt werden muss“. Ganz genau: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gewählt und vereidigt wird Bovenschulte erst am 15. August. Man kann das für eine reine Formalie halten, sie zu ignorieren aber auch für eine – wenngleich unbeabsichtigte – Geringschätzung der Volksvertretung. Wer Bürgermeister wird, bestimmen immer noch die Parlamentarier. Bremens Wähler hatten dazu keine Gelegenheit, Bovenschulte war bekanntlich nicht Spitzenkandidat der SPD.

Eine bemerkenswerte politische Situation in Bremen

Natürlich treibt das Metier Bovenschulte in die Arme von Reportern. Die politische Situation in Bremen ist bemerkenswert, Bovenschultes Position nicht minder: Er ist derzeit quasi politisch ­divers, ein Bürgermeister gefangen im Körper eines SPD-Fraktionsvorsitzenden. Obendrein ist Geduld nicht gerade die Stärke von Medien und das Sommerloch tief. Anders als seine Vorgänger hängt Bovenschulte außerdem über mehrere Wochen in seinem Zwischenreich fest, weil die Wahl des Senats nicht mehr vor der parlamentarischen Sommerpause zu organisieren war. Diese Gemengelage ist einzigartig und verführerisch, für alle Beteiligten.

Inhaltlich sind die Vorstöße, mit denen sich Bovenschulte bundesweit bekannt macht, seiner Zwischenrolle angepasst, eher übersichtlich. Der Bald-Bürgermeister will sich um Bildung kümmern, um Klima- und aktive Arbeitsmarktpolitik, um bezahlbaren Wohnraum. Die „Süddeutsche Zeitung“ setzte die Überschrift „Bovenschulte: Mehr Zusammenarbeit mit Niedersachsen“ über einen Text der Deutschen Presse-Agentur. Zitat: „Ich persönlich bin ein großer Freund davon, die nachbarschaftliche Zusammenarbeit weiter zu intensivieren, aber das muss man natürlich immer im Einzelfall prüfen.“

Mehr zum Thema Vorstand nominiert Kandidaten Bovenschulte soll Bremer Bürgermeister werden Der Vorsitzende der Bremer SPD-Bürgerschaftsfraktion, Andreas Bovenschulte, soll Nachfolger von ... mehr »

Kommunale Kooperation ist für Bovenschulte, von 2014 bis vor Kurzem eher Zaungast bremischer Politik, bekanntes Terrain: Er war bis vor drei Wochen Weyhes Bürgermeister und ist Vorsitzender des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen. Gegen eine intensivere Zusammenarbeit ist nichts einzuwenden, im Gegenteil, Bremen muss an einer engen Kooperation mit den Gemeinden im Speckgürtel gelegen sein. Allerdings wird das Thema mit beachtlicher Regelmäßigkeit strapaziert, und da, wo es ernst wird, wie etwa bei der Krankenhausplanung, lässt Niedersachsen Bremen am ausgestreckten Arm verhungern.

Bovenschultes Vorgänger Carsten ­Sieling, nicht gerade der Hoppla-hier-komm-ich-Typ, hat sich vor seiner Wahl mit Medienauftritten zurückgehalten. Es anders zu machen, ist Bovenschultes gutes Recht, es entspricht den Erwartungen, die auf ihm lasten, wohl auch seiner Persönlichkeit. Dass Bovenschulte kein Problem damit hat, die Rolle des Alphatiers anzunehmen und die Trommel für sich zu rühren, zeigt sich schon jetzt. Dazu braucht es keine 100 Tage.

Sieling nahm sich eher zurück. Er gab als designierter Bürgermeister ein gemeinsames Interview mit Karoline Linnert, Finanzsenatorin in Amt und Würden. Für bessere Bildungspolitik wollten sie sich einsetzen, kündigten die beiden an, für die Gesundung der Finanzen und, wer hätte das gedacht: für eine bessere Zusammenarbeit mit Niedersachsen.