Bremer Schüler schlagen die Wahlmöglichkeit in der Schule in der Woche vor der Wahl vor. (Federico Gambarini)

Das Bremer Wahlrecht wurde geändert. Anlass war 2015 die mit 50 Prozent geringste Wahlbeteiligung seit 1946, der Rückgang von elf Abgeordneten unter 35 Jahren auf sieben und der mit 33,7 Prozent geringe Frauenanteil (zuvor 43,4 Prozent). Man kann Stimmen für die Liste und für Personen abgeben. Die SPD-Bremen bekam zehn Mandate über Listen- und 14 über Personenstimmen. Seltsam ist, dass die 50,3 Prozent SPD-Personenstimmen für Spitzenmann Böhrnsen den Kandidaten Acar mit 0,8 Prozent von Platz 61 ins Parlament brachten. Böhrnsen erhielt das Mandat über die Liste, weil zuerst die obersten zehn SPD-Listenplätze vergeben wurden, dann die 14 Mandate für Personenstimmen nach deren Rangfolge auf den Plätzen elf bis 68. Ob Böhrnsen-Wähler wussten, dass nicht sie, sondern die SPD-Listenwähler sein Mandat auslösten, während ihre Stimmen zum Beispiel Herrn Acar halfen? Das wurde geändert: Vergeben werden die Sitze zuerst nach Personen-, dann nach Listenstimmen. Acar bliebe draußen, weil Böhrnsens Mandat jetzt durch Personenstimmen entsteht. Das erste Mandat durch Listenstimmen erhielte nicht er, sondern Frau Sprehe auf Platz sechs. Diese Änderung halte ich für sinnvoll. Auch der Frauenanteil stiege auf 39 Prozent.

Wenn Tim Weber von „Mehr Demokratie“ den geringen Frauenanteil allein mit null Prozent AfD- und nur 33 Prozent FDP-Frauen begründet, ist das falsch. Der neue Vorschlag, für den „Mehr Demokratie“ Unterschriften sammelt, läuft auf eine Sitzvergabe nur nach Personenstimmen hinaus. Das ändert nichts am Frauenanteil. Nur 25 Prozent der Mandate nach Personenstimmen gingen an Frauen. Auch deren Argument zu den jungen Kandidaten, das Alter der Abgeordneten liege im Schnitt nur noch bei 47 Jahren, geht am Problem vorbei: Der Anteil der Abgeordneten unter 35 Jahren ist von 13 Prozent auf acht Prozent gesunken. Daran ändert sich nichts durch das neue Wahlrecht oder den „Mehr Demokratie“-Vorschlag. Aber es gibt zwei Ansätze. Erstens: Wie die Grünen künftig die Plätze fünf und sechs mit Bewerbern unter 30 Jahren besetzen. Zweitens: Die Wahlbeteiligung steigern; gerade der jungen Wähler. Das blieb bisher außen vor. „Das Wählen näher an den Wähler bringen“ steht als Ziel im Koalitionsvertrag. Schüler der Gesamtschule Bremen-Ost schlugen vor, dass man in der Woche vor dem Wahlsonntag an Schulen wählen kann. Experten unterstützten dies im Bürgerschaftsausschuss. Zum Thema Wahlbeteiligung wurde bisher nichts beschlossen. Bis heute wurde nicht einmal den Schulen mitgeteilt, das Planspiel Juniorwahl vorzubereiten.

Zur Person

Unser Gastautor

ist pensionierter Lehrer für Politik und Wirtschaft. Er arbeitete an der Bremer Gesamtschule Ost. Außerdem wirkt er an verschiedenen pädagogischen Schulprojekten mit.