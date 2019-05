Das zarte 14-teilige Diorama aus handgeschöpftem Papier des ukrainischen Künstlers Alexej Tchernyl ­illustriert wichtige Stationen im Leben der Brüder Grimm. (Fotos: Christian Platz)

Es hatte eine Stadt namens Kassel ein Museum, das sich dem Leben und Schaffen der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm widmete. Sein Name war Grimmwelt Kassel, und es hatte das Brüder-Grimm-

Museum im nicht weit entfernten Palais Bellevue abgelöst, das 2014 geschlossen wurde. Mit der Grimmwelt heißt es in der Eigenwerbung, „kommen die Brüder Grimm und ihre Märchen in der Jetztzeit an“.

Dass in einem Grimm-Museum die Bremer Stadtmusikanten nicht fehlen dürfen, war der „kuratorischen Arbeitsgemeinschaft“ Annemarie Hürlimann und Nicola Lepp, für „Konzept und Regie“ verantwortlich, offenbar auch bewusst. Obwohl die Musikanten mit vielen populären Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm konkurrieren, haben sie in dem interaktiven und multimedialen „Erlebnisraum“ Platz gefunden. In der Sonderausstellung mit dem Titel „Unboxing“, die bis zum 13. Januar zu sehen ist, spielen sie eine zentrale Rolle.

Schon das Museumsgebäude (Architekten: Gerhard Wittfeld und Kilian Kada) und seine Lage sind märchenhaft schön: Die Grimmwelt liegt auf dem Weinberg, wenige Gehminuten von Kassels Innenstadt entfernt. Sie ist von einem kleinen Park umgeben und grenzt an die Karlsaue. Die Aussicht aus den großen Fenstern im Erdgeschoss ist großartig, von der Terrasse, die das gesamte Dach umfasst, ist sie überwältigend. Man sieht über die Kasseler Südstadt bis zur Wilhelmshöhe und zum Hohen Meißner mit dem Frau-Holle-Teich. Die „Zeit“ schreibt: „Das größte Kunstwerk ist das Haus selbst.“

Schon allein das Gebäude, das für die Grimmwelt errichtet und von Gerhard Wittfeld und Kilian Kada entworfen wurde, ist eine Besichtigung wert. (Christian Platz)

Das Gebäude mit einer Ausstellungsfläche von rund 1600 Quadratmetern ist in den Hang gebaut. Von dem lichten, hellen und weitläufigen Foyer aus führt der Rundgang die Besucher nach unten, in zwei versetzte Halbetagen. Wer vermutet, dort eine disneyartige mit rosa Glitter bestäubte Märchenwelt zu betreten, wird enttäuscht. Die Kuratorinnen waren mutig genug, mit derartigen Erwartungen zu brechen: „Wir wollen überraschen und neugierig machen“, sagt Susanne Völkers, derzeit Geschäftsführerin der Grimmwelt und Kassels Kulturdezernentin zugleich. „Die Grimms auf ihre Märchen zu reduzieren, wird ihnen nicht gerecht.“

Die Grimmwelt verfügt über eine Märchenabteilung mit Zwergen, Prinzessinnen, selbstverständlich, aber sie steht nicht am Anfang der Dauerausstellung. „Wir wollen die Brüder Grimm in ihrer gesamten Bandbreite zeigen, als Märchensammler, aber auch als Sprach- und Kulturforscher, und wir wollen eine breite Zielgruppe ansprechen“ – Kinder, Familien, Fachpublikum, Kultur- und Kunstinteressierte. Nicht nur die Sammlung und Forschung zu den Brüdern Grimm sollten sichtbar werden, sondern das Konzept umfasse darüber hinaus „assoziierte Formate und zeitgenössische Kunst“, sagt Susanne Völkers. Innovative Vermittlungsformen berücksichtigten die Stellung des Museums: „Wir konkurrieren mit dem Freizeitmarkt, nicht mit Schulen.“ Eine spielerische Form der Auseinandersetzung sowie Partizipation förderten hohe Lernbereitschaft.

Die persönlichen Arbeitsexemplare der Kinder- und Hausmärchen gehören seit 2005 zum Unesco-Weltdokumentenerbe. (Christian Platz)

Wer dem empfohlenen und als Glossar von A bis Z (von Ärschlein bis Zettel) gegliederten Rundgang folgt, betritt das Museum durch das Wörterbuch der Grimms. Es gelingt dem Museum, auch diese Forschungsarbeit der Brüder Jacob und Wilhelm für die Besucher so vielseitig, plastisch und anschaulich darzustellen, dass es kaum möglich ist, diesen Teil zu durchhasten, um zu der Märchenabteilung zu gelangen. Zu den bemerkenswerten Exponaten gehört das 14-teilige Diorama des Papier-Künstlers Alexej Tchernyi, der Stationen der Grimms in eine weiße, zarte und verzauberte Welt aus handgeschöpftem Papier gekleidet hat. Nicht minder imposant wird der umfangreiche Briefwechsel der Brüder mit namhaften Zeitgenossen und Forschern visualisiert: Je nachdem, welche Epoche und welche Adressaten der Besucher auf dem ausladenden Touchscreen eingibt, leuchtet die hin- und herwechselnde Korrespondenz als Farbpunkt auf. Besonderer Beliebtheit bei den Gästen erfreut sich nach Angaben des Teams hinter den Kulissen auch der mannshohe „Schimpfwort-Trichter“. Wer ein Schimpfwort hineinruft, bekommt als Echo eine der von den Grimms gesammelten Schmähungen zurückgerufen – vergessene verbale Schönheiten wie Donnerkröte oder Pissblume.

Vor drei Jahren wurde die Grimmwelt eröffnet. Rund 20 Millionen Euro wurden investiert. Ein Teil (sechs Millionen) stammt aus dem europäischen Strukturfond EFRE, zwei Millionen Euro steuerte das Land Hessen bei, zwölf Millionen stellte die Stadt Kassel bereit. Sie wird die Einrichtung auch in Zukunft bezuschussen, wie andere Museen. Auch inhaltlich haben sich die Grimmwelt, die Stadt und die Universität Kassel – mit einem Lehrstuhl zur Grimm-Forschung – zusammengetan, so Susanne Völkers. „Wir sind die Präsentationsfläche dieser Zusammenarbeit.“

Die Besuchererwartung liegt laut der Geschäftsführerin bei 80 000 pro Jahr. Die Erwartungen wurden bislang übertroffen, mit knapp 160 000 Besuchern im ersten Jahr und 440 000 bis Ende September insgesamt. Damit mausere sich die Grimmwelt nach der Documenta und dem Bergpark Wilhelmshöhe zur dritten „großen Kulturmarke“ Kassels, sagt Susanne Völkers. Nicht nur mit der Anzahl der Besucher können die Verantwortlichen zufrieden sein – die Grimmwelt wurde mit Lobeshymnen überschüttet. Die britische Zeitung „The Guardian“ würdigte sie zur Eröffnung als eines der weltweit zehn besten neuen Museen. Sie wurde mit dem German Brand Award 2016 und dem Polis Award 2016 für Stadt- und Immobilienentwicklung ausgezeichnet.

Der Abschnitt der Dauerausstellung, der sich mit den Märchen befasst, hat nichts mit den Interpretationen der Walt Disney Company gemein. Interaktive und überraschende Exponate nehmen mit Witz, Charme und Ironie die bekannten Motive der geläufigsten Märchen auf. Gleich zu Beginn betritt der Besucher den sogenannten Dornenwald. Die Bäume bestehen aus grünen Bürsten, wie man sie aus Waschanlagen kennt. Wer sich ihnen nähert, wird von Stimmen betört: „Psst, hallo du, komm doch mal her . . . Ach, wie gut, dass niemand weiß . . . Ich muss dir was erzählen.“

In der Sonderausstellung "Unboxing", die noch bis Januar zu sehen ist, verwandeln sich Besucher in Fabelwesen. (Christian Platz)

Über den Boden hüpft in Form einer Lichtinstallation der Froschkönig. Wer vor das Spieglein an der Wand der Grimmwelt tritt, muss feststellen, dass er nicht als Schönster im ganzen Land umschmeichelt wird. Das Hexenhaus aus Hänsel und Gretel ist dekonstruiert, die (ungenießbaren) Süßigkeiten befinden sich in seinem Inneren. Der Wolf aus Rotkäppchen spricht zu den Besuchern, die sich auch als Schneewittchen zu den sieben Zwergen an den Tisch setzen können. Moderne Technik ermöglicht verblüffende Effekte und sorgt für Überraschungen. In einem Kinosaal werden Ausschnitte aus Märchenverfilmungen seit 1908 im Vergleich gezeigt.

Die Bremer Stadtmusikanten spielen in der Sonderausstellung mit dem Titel „Unboxing – Erzähl‘ mir Deine Geschichte“ eine besondere Rolle. Die Besucher begegnen ihnen dort in verschiedenen Formen. An einer Station können sie mit den vier Tieren und anderen Figuren kleine Trickfilmsequenzen erzeugen und eigene Märchen erzählen. Ein Exponat verwandelt die Besucher selbst in Fabelwesen und Tierfiguren. Musik ist ebenfalls von zentraler Bedeutung. Seinen Namen verdankt die Sonderschau einer Box mit „interaktiven Materialien“, darunter Grimms Märchen in 13 Sprachen, mit denen Menschen mit und ohne Fluchterfahrung oder Migrationshintergrund ins Gespräch kamen. Zur Schau gestellt werden die Ergebnisse dieser Workshops. „Die Bremer Stadtmusikanten zeigen, wie man mit Mut, Klugheit und Zusammenhalt einer ausweglosen Situation entfliehen kann“, so Susanne Völkers.

Eines der Prunkstücke der Dauerausstellung sind die persönlichen Arbeitsexemplare der Kinder- und Hausmärchen, 2005 zum Unesco-Weltdokumentenerbe geadelt. Auf Tablets können Besucher nachschauen, wie die Grimms die Märchen weiterbearbeitet und verbessert haben. Bei den Bremer Stadtmusikanten wurde danach 1819 nur noch ein „wir gehen“ eingefügt – in den Satz: „Ei was, du Rothkopf,“ sagte der Esel, „zieh lieber mit uns fort, wir gehen nach Bremen, etwas Besseres als den Tod findest du überall.“

Dem Werdegang und Privatleben der Grimms ist der letzte Teil der Schau gewidmet. Sorgfältig in Szene gesetzt und durch neue Exponate und Kunstwerke ergänzt sind dort Teile der Kasselaner Grimm-Sammlung: Möbelstücke, Dokumente und Utensilien aller Art. Auch das Werk des jüngsten und weithin unbekannten Grimm-Bruders Ludwig Emil wird gewürdigt. Er war Maler, Radierer und Kupferstecher, Ausschnitte seiner Arbeit sind ausgestellt.

Und wenn die Brüder Grimm nicht gestorben wären, Mitte des 19. Jahrhunderts, hätte ihnen das Museum wahrscheinlich gefallen, das ihren Namen trägt. Die Grimmwelt ist alles andere als ein Disneyland.

Weitere Informationen

Die Grimmwelt Kassel ist montags geschlossen. Von dienstags bis sonntags ist sie von 10 bis 18 Uhr geöffnet, freitags bis 20 Uhr. Die Eintrittskarte für Erwachsene kostet acht, für Kinder (ab sechs Jahren), Senioren, Studenten und andere Ermäßigungsberechtigte sechs, die Familienkarte 20 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.grimmwelt.de