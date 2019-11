Simon Beckmann ist Vorsitzender der Werteunion. Er empfiehlt der CDU eine klare Abgrenzung zu SPD und Grünen. (Christina Kuhaupt)

Konservatismus – für diese politische Strömung stand über Jahrzehnte wie selbstverständlich die CDU, sie schien geradezu ein Patent auf den Begriff zu haben. Es sagt also etwas aus über die stärkste Kraft im deutschen Parteienspektrum, wenn sich in ihren Reihen eine Vereinigung gründet, die diesen Markenkern bedroht sieht und sich seine Rettung auf die Fahnen geschrieben hat. 2017 formierte sich am rechten Parteiflügel auf Bundesebene die Werteunion als eingetragener Verein. Seit anderthalb Jahren existiert auch ein Bremer Landesverband. Was denkt man dort über den aktuellen Richtungsstreit in der Union, der sich am Wahldebakel in Thüringen entzündet hat?

Vorsitzender der Bremer Werteunion ist ein 31-jähriger Chemiker aus Findorff, der in Hamburg in der Lebensmittelanalytik arbeitet und der CDU erst im vergangenen Jahr beitrat. Simon Beckmann fühlt sich inhaltlichen Positionen verbunden, die früher den Kernbestand christdemokratischer Programmatik ausmachten: klassisches Familienbild, Befürwortung des gegliederten Schulsystems, Begrenzung der Zuwanderung, um einige Beispiele zu nennen. Von solchen Eckpfeilern ihrer Ideologie habe sich die CDU in der Ära Merkel immer weiter entfernt, um sich Positionen von SPD und Grünen anzunähern, so Beckmanns Wahrnehmung. „Dadurch haben wir aber nicht Stimmen gewonnen, sondern verloren.“

Das Thüringer Wahlergebnis liefert nach Ansicht des Werteunion-Landeschefs einen erneuten Beleg dafür, was zuletzt falsch lief in und mit der Partei. Bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag hätten CDU-Kandidaten die Mehrheit der Direktmandate geholt. „Das zeigt doch, dass die Leute mit unserem Personalangebot durchaus zufrieden sind, nicht aber mit der Richtung, in die sich unsere Partei bewegt“, meint Simon Beckmann. Erleichtert ist er darüber, dass sich Spekulationen über eine mögliche Zusammenarbeit der CDU mit der Linken fürs Erste erledigt haben. Das „Rumgeeier“ des christdemokratischen Spitzenkandidaten Mike Mohring in dieser Frage sei allerdings „nicht hilfreich“ gewesen. Das nun ausgesprochene, klare Nein der CDU zu jedweder Kooperation mit der Linken mache Thüringen jedenfalls nicht unregierbar.

Zumindest in diesem Punkt befindet sich Beckmann in nahtloser Übereinstimmung mit CDU-Bürgerschaftsfraktionschef Thomas Röwekamp. Dieser hatte sich nach der Thüringenwahl strikt gegen Bündnisse mit den Linken gewandt, die er als „extrem“ bezeichnete. Auch CDU-Landeschef Carsten Meyer-Heder sieht keine Basis für eine Kooperation von CDU und Linken.

Kontakt mit spitzen Fingern

Damit dürften sich die Gemeinsamkeiten zwischen CDU-Spitze und Werteunion in Bremen indes auch schon weitgehend erschöpft haben. Meyer-Heder und Röwekamp hatten sich im Vorfeld der Bürgerschaftswahl sehr bemüht, die CDU als liberale Großstadtpartei zu profilieren, und die Bündnisfähigkeit mit den Grünen unterstrichen. Auch die Bundes-CDU fasst die Werteunion mit sehr spitzen Fingern an. „Jeder, der in die CDU eintritt, in der CDU ist, steht für Werte, dafür brauchen wir keine eigene Union“, hatte Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer im Juni klargestellt.

Nichtbeachtung ist also einstweilen die Strategie der Parteiführung im Umgang mit der Werteunion. Simon Beckmann hofft, dass sich das früher oder später ändert. Dann nämlich, wenn der Verein konservativer CDU-Mitglieder auch quantitativ an Gewicht zugelegt hat. In Bremen zählt die Gruppierung nach Angaben ihres Vorsitzenden derzeit 35 Mitglieder. „Aber wir wachsen“, versichert Beckmann. „In unseren Reihen haben wir Leute jeden Alters, auch Beiratspolitiker sind darunter.“ Organisierte Aktivitäten gab es bisher kaum, doch das soll sich ändern. So könnte sich Beckmann vorstellen, den umstrittenen früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen für eine Vortragsveranstaltung nach Bremen zu holen.

„Wir wollen konservatives Profil zeigen“

Beckmann geht davon aus, dass der Landesverband der Werteunion „in etwa einem halben Jahr“ stark genug sein wird, um innerparteilich nicht mehr ignoriert werden zu können. Dann werde man auch das Gespräch mit der Bremer CDU-Spitze suchen. Simon Beckmann ist überzeugt, dass die Werteunion der Partei einen Dienst erweisen kann – indem sie dabei hilft, die Abwanderung enttäuschter Wähler und Mitglieder zur AfD zu stoppen. „Wir wollen konservatives Profil zeigen und uns dabei gleichzeitig klar und unmissverständlich von der AfD abgrenzen“, versichert der 31-Jährige. So setze die Werteunion etwa der Anbiederung der AfD an Russland das unverhandelbare Prinzip der Westbindung Deutschlands entgegen. Eine Zusammenarbeit von CDU und AfD sei deshalb genauso kategorisch auszuschließen wie ein Techtelmechtel mit der Linkspartei. Als einen der besten Repräsentanten eines klar konservativen, aber zugleich nach rechts wasserdichten CDU-Kurses sieht Beckmann den früheren Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU im Bundestag, Friedrich Merz. Der sei für höchste Weihen geeignet, Kanzlerschaft inklusive.