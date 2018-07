Janine Schulz lag nach dem Unfall vor vier Jahren zwei Wochen lang im künstlichen Koma. (Frank Thomas Koch)

Janine Schulz nimmt lieber den Aufzug. "Treppensteigen ist schwierig, ich müsste mich an beiden Seiten des Geländers festhalten, damit ich nicht falle", sagt die 32-Jährige. Auch unebene Flächen sind schwierig. Jeden Schritt muss sie bewusst setzen und immer den Boden im Blick behalten. Janine Schulz humpelt. Es ist vor allem das rechte Bein, das ihr Probleme bereitet. Das Knie kann sie nicht mehr zu hundert Prozent beugen, es ist fast steif. Dazu kommen bleibende Nervenschäden. Jeden Tag hat Janine Schulz Schmerzen. Vor allem morgens nach dem Aufstehen braucht sie einige Zeit, bis sie langsam in Gang kommt. Sie geht zur Krankengymnastik, bekommt Massagen – auch wegen der vielen Narben, die die Beine unbeweglich machen. Auch die Hüften bereiten ihr Probleme, das spürt sie vor allem, wenn sie sich setzen will.

Janine Schulz hat am 5. Mai vor vier Jahren einen Verkehrsunfall nur knapp überlebt. Die Erzieherin fuhr wie an jedem Arbeitstag mit dem Fahrrad vom Kindergarten nach Hause. Und wie an jedem Tag will sie in Osterholz an der Ecke Sebaldsbrücker Heerstraße und Hermann-Koenen-Straße die Straße überqueren. Die Ampel steht auf Grün, und Janine Schulz fährt weiter. Sie kann sich heute noch sehr gut daran erinnern, dass auf der Fahrbahn links neben ihr ein Lkw unterwegs ist. "In dem Moment, als ich schon die Straße überquere, biegt er plötzlich rechts ab", erzählt die 32-Jährige. Der Lastwagen erfasst die Radfahrerin, er fährt über ihre Beine und das Becken.

Mehr zum Thema Schreckgespenst toter Winkel Freiwillige Umrüstungen sollen vor Lkw-Unfällen schützen Mitte Juni: ein Achtjähriger wird auf dem Schulweg an einer Kreuzung in Berlin von einem Lkw ... mehr »

Janine Schulz erlebt die nächsten Minuten bei vollem Bewusstsein. Sie liegt unter dem Lkw, die großen, schweren Reifen haben die Knochen in ihren Beinen zertrümmert. "Ich habe die ganze Zeit geschrien, vor Schmerzen und vor Schreck", sagt sie. Fußgänger, Autofahrer und Radfahrer sind da, wollen helfen. Auch sie stehen unter Schock. Sie hören Janine Schulz schreien und schreien. Als die Rettungswagen eintreffen, fleht Janine Schulz die Helfer an: "Gebt mit etwas, ich will schlafen."

Zwei Wochen liegt die Bremerin im künstlichen Koma. Auch danach ist nicht klar, ob sie überleben wird. Das erfährt sie erst später von ihrer Mutter, als sie außer Lebensgefahr ist. "Das war gut, sonst wäre ich durchgedreht", sagt die 32-Jährige. Es folgen über 20 Operationen und fast ein Jahr in Krankenhaus und Reha-Klinik. Zunächst ist sie auf einen Rollstuhl angewiesen, erst langsam lernt sie wieder laufen. Der Rollstuhl und die Angst, gelähmt zu sein, machen ihr schwer zu schaffen. "Es hat einige Zeit gedauert, bis ich begriffen habe, welches Glück ich schließlich hatte – dass ich überhaupt lebe", sagt sie.

Mehr zum Thema Gegen den Trend Zahl der tödlichen Radfahrer-Unfälle konstant In Deutschland sind im vergangenen Jahr 382 Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. mehr »

Über ein Jahr ist der Unfall jetzt her. Janine Schulz arbeitet wieder als Erzieherin im Kindergarten. Nicht in Vollzeit, aber sie hat ihr Leben aus der Zeit vor dem Unfall wieder aufgenommen. Vor einem Jahr ist sie wieder auf ein Fahrrad gestiegen. "Ich habe mir ein E-Bike gekauft, ein reguläres Fahrrad würde mich überfordern. Die Kraft, um in die Pedale zu treten, haben meine Beine nicht mehr", sagt sie. "Am Anfang war das ganz furchtbar."

"Der Unfall hätte verhindert werden können"

Die ersten Male fährt sie nur in ihrer Wohnstraße oder am Deich. Nur geradeaus und nur mit ihrem Freund an der Seite. Es dauert, bis sie sich alleine und vor allem wieder auf die Straße traut. An jeder Einmündung, an jeder Kreuzung und Ampel schaut sie nach hinten, zur Seite, nach vorne. Mehrere Male, damit sie nichts übersieht. Wer blinkt und will abbiegen? Wer blinkt nicht, will vielleicht aber doch abbiegen?

Als im April dieses Jahres eine Radfahrerin am Brill von einem Lkw beim Abbiegen erfasst und überfahren wird – dieses Mal mit tödlichem Ausgang – hört die 32-Jährige die Nachricht im Autoradio. "Ich musste rechts ranfahren und erst einmal wieder klarkommen", sagt sie. Der Unfall hat tiefe und bleibende Spuren hinterlassen. Und die Überzeugung: "Dass ich überlebt habe, war reines Glück", sagt sie.

Mehr zum Thema Erfolgreiches Modellprojekt Grüne Welle für Radfahrer auf der Bremer Rembertistraße Wer mit dem Fahrrad auf der Bremer Rembertistraße und auf anderen Wegen in der Stadt unterwegs ist, ... mehr »

"Der Unfall hätte verhindert werden können – wenn der Lkw-Fahrer vor dem Abbiegen ein akustisches Warnsignal bekommen hätte, dass sich ein anderer Verkehrsteilnehmer in seinem toten Winkel befindet." Solche Systeme gibt es bereits, und einige Unternehmen rüsten ihre Lastwagen auch damit aus. "Allerdings sind diese Abbiege-Assistenten nicht flächendeckend und vor allem nicht verpflichtend im Einsatz. "Das muss aber sein", sagt Janine Schulz.

Am Freitag vergangener Woche hat Janine Schulz Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer getroffen, der CSU-Politiker hatte sie nach Berlin eingeladen. Grund für das Treffen ist ihre Petition, die die Bremerin auf der Internetplattform "WeAct" gestartet hat. Die Plattform wird von der Verdener Nicht-Regierungsorganisation "Campact" betrieben.

Mehr zum Thema Auch Kleinkind wird verletzt Lkw erfasst Radfahrer in Vegesack Ein 43-jähriger Radfahrer und sein 18 Monate alter Sohn sind am Montag bei einem Verkehrsunfall auf ... mehr »

Fast 152.000 Menschen haben sich ihrer Forderung nach verpflichtenden Abbiege-Assistenten in Lastwagen bereits angeschlossen. Die Mitzeichnungsfrist läuft noch. Janine Schulz hat dem Minister mehrere dicke Mappen mit den Unterschriften übergeben. "Er wollte wissen, was mir passiert ist. Und er hat mir versichert, wie wichtig solche verpflichtenden Warnsysteme wären und dass sie auf EU-Ebene eingeführt werden sollen", berichtet sie.

Das wird aber dauern. Die EU will erst 2022 den verpflichtenden Einbau der lebensrettenden Geräte erlassen. Bis dahin will der Verkehrsminister die freiwillige Umrüstung in Deutschland auf freiwilliger Basis beschleunigen. Mehrere Firmen hätten sich bereits verpflichtet, vor einem verbindlichen Einführungsdatum auf EU-Ebene ihren Fuhrpark mit technischen Systemen auszurüsten – darunter Edeka, Aldi und DB Schenker. Für Janine Schulz geht das nicht schnell genug. "Das Abbiegen darf keine Todesfalle bleiben", fordert sie.