Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die Autodiebstähle aufklären zu können (Symbolbild). (Björn Hake)

Die Polizei meldet eine vermehrte Zahl von Autodiebstählen im Westen und Norden Bremens. Ersten Ermittlungen zufolge sind danach in der Zeit von Samstag, 25. Januar, bis Samstag, 1. Februar, rund 15 Autos gestohlen worden - acht davon Fahrzeuge des Modells VW Tiguan.

Die Tiguan-Modelle wurden in der Bayernstraße in Walle sowie in Findorff in der Kissinger Straße, Worpsweder Straße, Gustav-Heinemann-Straße und Falkenberger Straße und in Gröpelingen in der Sperberstraße, im Halmerweg, der Stuhmer Straße und Stralsunder Straße entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421-362 3888 entgegen.