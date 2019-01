Die beiden Diebe wurden kurz nach der Flucht festgenommen. (Patrick Seeger/dpa)

Der dreiste Diebstahlversuch eines Verbrecherduos in der Bremer Altstadt ist in der Nacht zum Samstag schnell aufgeflogen. Nach Angaben der Polizei hatten sich die beiden unbemerkt in einem Café im Hanseatenhof einschließen lassen. Die 35 und 36 Jahre alten Männer stahlen unter anderem Zigaretten im Wert von mehreren Hundert Euro und begossen ihren Raubzug mit einer Flasche Sekt.

Dabei wurden sie jedoch vom Reinigungspersonal entdeckt und traten die Flucht an. Diese war jedoch nicht von Erfolg gekrönt, die beiden Männer wurden von der alarmierten Polizei in Tatortnähe festgenommen. Neben der Beute hatten sie noch diverses Einbruchswerkzeug dabei, bestritten gegenüber den Beamten aber die Tat. Gegen sie wird nun wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall ermittelt. (sei)