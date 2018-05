Die Polizei bittet um auf Hinweise auf die flüchtigen fünf bis sechs Personen. Demnach hatten die Täter in der Nacht zum Freitag den weißen Transporter von einem Firmengelände in der Straße Bauerland gestohlen. Damit fuhren sie gegen 3.30 Uhr vor eine Bankfiliale an der Kirchhuchtinger Landstraße.

Sie schlugen eine Scheibe ein, legten ein Seil um den Automaten und befestigten es an der Anhängerkupplung. Als Anwohner aufmerksam wurden, flüchteten die Diebe zu Fuß in verschiedene Richtungen. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, den Kriminaldauerdienst unter Telefon 362 38 88 zu informieren.