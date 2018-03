Pfarrer Johannes Sczyrba von der St.-Pius-Kirche in Huchting mit dem Tabernakel, der 2015 gestohlen, aufgeschweißt und im Sodenmattsee wiedergefunden wurde. (Kerstin Thompson)

Der Diebstahl einer Hostienschale, einer Hostiendose und einer Monstranz aus der Kapelle des Brigittenklosters im Schnoor ist einer der jüngsten von diversen Fällen dieser Art. Die Zahl der Diebstähle aus und Einbrüche in Kirchen und Kapellen bleibt nach Angaben der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) auf hohem Niveau. Für 2016 verzeichneten die Behörden bundesweit mehr als 2000 solcher Delikte, wie aus Statistiken der Landeskriminalämter hervorgeht, die die KNA ausgewertet hat. Der bisherige Höchstwert wurde 2015 mit 2642 Fällen verzeichnet.

Für 2016 lassen sich bislang 2015 solcher Vorfälle aus den Statistiken herausfiltern, die Zahlen aus Nordrhein-Westfalen und Thüringen liegen noch nicht vor. Berlin, Bremen und Hamburg sowie Mecklenburg-Vorpommern erheben regulär keine solchen Daten, doch auf Anfrage bilanziert die Bremer Polizei von 2014 bis heute acht Fälle als sogenannte Kirchen-Diebstähle, „die sich in das Kriminalitätsbild des aktuellen Falles bedingt einfügen lassen“, so Pressesprecher Horst Göbel. „In den meisten Fällen hatten es die Täter auf Geld abgesehen, in ganz wenigen, wie zuletzt im Brigittenkloster, auf sakrale Gegenstände“. Betroffen gewesen seien auch Moscheen. Es gebe darüber hinaus Straftaten im Umfeld von Kirchen und Friedhöfen, sie seien jedoch anderer Natur.

Von Dachrinnen bis Laptops

Das Spektrum der Delikte reicht bundesweit den Angaben zufolge von Metalldiebstählen wie zum Beispiel dem Abmontieren von Dachrinnen aus Kupfer, über die Entwendung von technischen Geräten wie Laptops oder Beamern bis hin zum Aufbrechen von Opferstöcken. Vergleichsweise selten nehmen die Täter sakrale Kunstgegenstände mit. Die Aufklärungsquoten variieren von Bundesland zu Bundesland, werden allerdings auch nicht überall statistisch erfasst. 2016 waren sie mit 36,5 Prozent in Sachsen am höchsten; zu den Schlusslichtern gehörte Brandenburg mit 8,8 Prozent.

Auch der Katholische Gemeindeverband Bremen führt laut Sprecherin Martina Höhns keine Statistik. Wie berichtet, war der Diebstahl im Brigittenkloster der dritte Vorfall seit 2013, nach Einbrüchen in der St. Hedwigs-Kirche in der Vahr und der St. Pius-Kirche in Huchting (2015). Offenbar hätten Täter eine falsche Vorstellung von katholischen Kirchen im Norden, sagt Martina Höhns, die nach ihren Angaben in der Mehrzahl „schlicht gehalten sind und nicht im barocken Glanz erstrahlen“. Wer meine, dort auf wertvolle Gegenstände zu stoßen, liege falsch. Die Opferstöcke würden täglich geleert. Der Wert der Beute sei oft gering, der Schaden, insbesondere der ideelle, groß.

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ stellte fest: „Als Tendenz erkennbar ist, dass die Hemmschwelle, in sakrale Räume einzubrechen, immer weiter sinkt: Geldbörsen und Taschen werden in Kirchen inzwischen so selbstverständlich gestohlen wie in Bahnhofshallen, Kaufhäusern oder auf Schulhöfen, Regenrinnen und Kupferdächer ähnlich hemmungslos entwendet wie von öffentlichen Gebäuden oder Baustellen.“

Die Bremische Evangelische Kirche verzeichnet keinen Anstieg an Einbrüchen oder Diebstählen, sagt Sprecherin Sabine Hatscher. Es gebe Fälle von Vandalismus wie in der St. Martin-Kirche in Lesum, die im Oktober vergangenen Jahres mit Acrylfarbe und Bauschaum verwüstet wurde. Es habe in der Vergangenheit zudem Fälle von Metalldiebstahl auf Friedhöfen gegeben, auch in Gemeindebüros sei eingebrochen worden. „Gezielte Diebstähle aus Kirchenräumen haben wir nicht zu beklagen“, so Sabine Hatscher. Das liege womöglich auch an der bescheidenen Ausstattung evangelischer Kirchen.

Keine nennenswerte Veränderung der Einbruchszahlen

Lutz Dettmer arbeitet für die Ecclesia Versicherungsdienst GmbH, deren Kunden Kirchen und kirchliche Wohlfahrtsverbände sind. Seiner Einschätzung nach hat sich die Zahl der Einbrüche in Sakralbauten nicht nennenswert verändert. Das liege auch daran, dass viele Kirchen dazu übergegangen seien, wertvolle Gegenstände in Sicherheit zu bringen und in Tresoren zu verwahren. Zudem gehe es dem Gros der Einbrecher darum, „schnell Geld zu machen“, der Betrag im Opferstock sei für sie attraktiver als Kunstgegenstände, die sie verkaufen müssten. Grundsätzlich könne man von einem Nord-Süd- und West-Ost-Gefälle reden. In den neuen Bundesländern und in Norddeutschland habe seine Gesellschaft mit mehr Schadensabwicklungen zu tun als im Süden und Westen. Das hänge womöglich mit der Verankerung des Glaubens in der Gesellschaft zusammen, der in einigen Regionen Süddeutschlands intensiver sei als andernorts, vermutet Dettmer.

Für Schlagzeilen sorgten 2013 zwei Fälle: der Diebstahl des Bischofsrings aus dem Dom-Museum in Bremen und der des Borghorster Stiftskreuzes aus der katholischen Nikomedes-Kirche im westfälischen Steinfurt. Der Ring aus dem 12. Jahrhundert tauchte kurz nach dem Diebstahl – stark beschädigt – wieder auf, der Dieb stellte sich. Das Kreuz aus dem 11. Jahrhundert wurde 2017 aus dem Umfeld der Täter gegen die Zahlung von 100.000 Euro wiederbeschafft. Es soll in diesem Jahr in die Kirche zurückkehren, wo es gegen Diebstahl geschützt wird.