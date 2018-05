Das Thermometer kletterte in Bremen am Dienstag auf 32 Grad. (dpa)

Viele Bremer ächzen an diesem Dienstag unter der Hitze. Bereits am Morgen knabberte das Thermometer an der 30-Grad-Grenze, die um die Mittagszeit geknackt wurde. Am Nachmittag erreichte die Wetterstation am Bremer Flughafen dann 32 Grad - ein Höchstwert für Bremen im 21. Jahrhundert.

Die 32 Grad waren jedoch nicht die Höchstwerte für Bremen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1890. Am 28. Mai 1892 wurden laut wetterzentrale.de in Bremen 34,4 Grad gemessen, was auch 126 Jahre später noch der Bestwert für die Hansestadt ist. Bereits an den beiden Tagen zuvor war es in Bremen mit 33,7 Grad und 32,5 Grad 1892 wärmer als 2018. Und auch im Mai 1922 gab es in Bremen eine Hitzewelle. Sowohl am 23. als auch am 24. Mai 1922 wurden jeweils 32,6 Grad gemessen.

Mit 32 Grad Celsius ist der 29. Mai 2018 jedoch der wärmste Mai-Tag in Bremen im 21. Jahrhundert. Der bisherige Spitzenwert stammt vom 28. Mai 2005. Damals wurden 31,3 Grad gemessen. Mit durchschnittlich 16,6 Grad (Stand 27. Mai) ist der Mai 2018 bislang der wärmste fünfte Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnung.

Auch in den nächsten Tagen wird es weiterhin sehr warm. Am Mittwoch und Donnerstag sollen die Höchstwerte laut Deutschem Wetterdienst bei 28 Grad liegen. Am Mittwoch warnt der DWD zudem vor schweren Gewittern und Unwettergefahr. (sei)