Im Geiselnahmeprozess am Landgericht gibt es Probleme, den wichtigsten Zeugen zu vernehmen. Wie berichtet, befindet sich der Mann, der die fünf Angeklagten in seiner Vernehmung direkt nach der Tat schwer belastet hat, derzeit in Österreich in Haft – verurteilt wegen Drogenhandels zu eineinhalb Jahren ohne Bewährung. Im Bremer Prozess ist dieser Mann ein Opfer: Er soll entführt, geschlagen und mit dem Tode bedroht worden sein.

Zu dem Problem, dass er derzeit in Wien inhaftiert ist, kommt nun noch die Frage, ob er überhaupt bereit ist, in Bremen auszusagen. Weil er sich durch seine Angaben selbst belasten könnte, steht ihm ein Aussageverweigerungsrecht zu. Einer der Verteidiger berichtete am Freitag, er wisse aus glaubhafter Quelle, dass der Mann tatsächlich nicht aussagen will. Der Anwalt beantragte, dies zu überprüfen. Das Gericht gab dem Antrag statt. Innerhalb der nächsten 14 Tage soll ein Kriminalbeamter aus Bremen nach Wien geschickt werden, um im direkten Gespräch mit dem Zeugen zu klären, ob er zu einer Aussage bereit ist. Erst danach könnte überlegt werden, wie dies gegebenenfalls zu bewerkstelligen ist.

Illegale Pokerrunde

Ansonsten beschäftigte sich das Gericht am Freitag mit der Aufzeichnung eines Notrufes, der am 20. April 2016 bei der Polizei einging. Darin ging es um die Vorgeschichte zu der Geiselnahme, die sich in einer Teestube in Kirchhuchting abgespielt haben soll. Im Gerichtssaal wurde der Mitschnitt des Telefonats vorgespielt. Darin meldete sich ein Mann aus einer Telefonzelle unweit der Teestube und empfahl der Polizei, doch einmal in dem Laden vorbeizuschauen. Dort werde Poker gespielt. "Gefährliche Leute aus Hamburg"seien dies, jeder von ihnen habe 100 000 Euro dabei. Jeden Mittwoch würden die sich dort treffen, auch an diesem Abend.

Gerne hätte sich das Gericht laut Vorsitzendem Richter am Freitag noch einen weiteren Notrufmitschnitt angehört: Die Alarmierung der Polizei über einen Raubüberfall auf die Teestube, der offenbar genau dieser illegalen Kartenrunde galt. Doch diese Aufnahme gibt es nicht mehr. Der zuständige Sachbearbeiter der Polizei habe den Anruf als nicht wichtig genug eingeschätzt, um die Aufnahme zu speichern, hieß es.